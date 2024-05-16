https://ria.ru/20240516/gruppa-1946376729.html

Роль группы стратегического видения "Россия — исламский мир" возросла

Роль группы стратегического видения "Россия — исламский мир" возросла - РИА Новости, 16.05.2024

Роль группы стратегического видения "Россия — исламский мир" возросла

Роль группы стратегического видения "Россия – исламский мир" особенно возросла в настоящее время, она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:07

2024-05-16T12:07

2024-05-16T12:07

республика татарстан

россия

москва

казань

рустам минниханов

евгений примаков

минтимер шаймиев

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Роль группы стратегического видения "Россия – исламский мир" особенно возросла в настоящее время, она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, заявил председатель группы стратегического видения, глава Татарстан Рустам Минниханов в ходе конференции группы, проходящей в рамках международного экономического форума KazanForum. "В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия", - сказал Минниханов на открытии конференции. Кроме того, по его словам, группа стратегического видения - это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленная на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, прямого диалога Русской православной церкви с исламским миром. Минниханов напомнил, что тема сегодняшнего заседания - "Россия – исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие". В ходе встречи состоится обмен мнениями, будут заслушаны доклады участников и почетных гостей и подготовлены экспертные предложения по итогам обсуждений. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html

https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

россия

москва

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, казань, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, русская православная церковь, республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024