Роль группы стратегического видения "Россия — исламский мир" возросла
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© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир"
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Роль группы стратегического видения "Россия – исламский мир" особенно возросла в настоящее время, она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, заявил председатель группы стратегического видения, глава Татарстан Рустам Минниханов в ходе конференции группы, проходящей в рамках международного экономического форума KazanForum.
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"В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия", - сказал Минниханов на открытии конференции.
Кроме того, по его словам, группа стратегического видения - это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленная на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, прямого диалога Русской православной церкви с исламским миром.
Минниханов напомнил, что тема сегодняшнего заседания - "Россия – исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие". В ходе встречи состоится обмен мнениями, будут заслушаны доклады участников и почетных гостей и подготовлены экспертные предложения по итогам обсуждений.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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