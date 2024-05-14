https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1944144432.html

Биография Максима Решетникова

Биография Максима Решетникова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Максима Решетникова

Максим Геннадьевич Решетников родился 11 июля 1979 года в городе Перми. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:30

2024-05-14T22:30

2024-05-14T22:30

справки

пермь

максим решетников

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Максим Геннадьевич Решетников родился 11 июля 1979 года в городе Перми.В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". В 2002 году получил специальность "лингвист-переводчик".Является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Кандидат экономических наук.В 2000-2005 годах – начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника главного управления экономики администрации Пермской области (в 2005 году в результате объединения с Коми-Пермяцким автономным округом преобразована в Пермский край).В 2005-2007 годах – первый заместитель председателя департамента планирования Пермской области, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.В 2007-2009 годах – заместитель директора департамента межбюджетных отношений, директор департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации министерства регионального развития РФ.С 2009 года – руководитель администрации губернатора Пермского края.В 2009-2010 годах – директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства Российской Федерации.С 2010 года – первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.В 2012-2017 годах – министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы.6 февраля 2017 года назначен исполняющим обязанности главы Пермского края. 10 сентября 2017 года Максим Решетников победил на выборах глава Пермского края, получив 82,06% голосов избирателей. 18 сентября 2017 года вступил в должность губернатора Пермского края.21 января 2020 года был назначен на должность министра экономического развития РФ. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, военно-промышленной комиссии Российской Федерации, совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель совета Фонда Центра стратегических разработок. Член совета директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, ОАО "РЖД". Член наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос".Член Высшего совета партии "Единая Россия". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016), орденом Дружбы, Благодарностью президента Российской Федерации, Почетной грамотой правительства Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пермь, максим решетников