Путин назначил новый состав администрации президента
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле.
Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Заместители главы администрации президента:
- Дмитрий Козак;
- Магомедсалам Магомедов;
- Максим Орешкин;
- Владимир Островенко;
- Дмитрий Песков — заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента.
Глава государства назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев также получил пост помощника.
Помощники президента:
- Владимир Мединский;
- Дмитрий Миронов;
- Юрий Ушаков;
- Андрей Фурсенко;
- Руслан Эдельгериев;
- Лариса Брычева — помощник президента — начальник Государственно-правового управления;
- Дмитрий Калимулин — помощник президента — начальник референтуры;
- Дмитрий Шальков — помощник президента — начальник Контрольного управления.
Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.
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Полномочные представители президента в федеральных округах:
- Игорь Щеголев — полпред в Центральном федеральном округе;
- Александр Гуцан — полпред в Северо-Западном федеральном округе;
- Владимир Устинов — полпред в Южном федеральном округе;
- Юрий Чайка — полпред в Северо-Кавказском федеральном округе;
- Игорь Комаров — полпред в Приволжском федеральном округе;
- Владимир Якушев — полпред в Уральском федеральном округе;
- Анатолий Серышев — полпред в Сибирском федеральном округе.
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Советники, спецпредставители и полпреды:
- Антон Кобяков — советник президента;
- Игорь Левитин — советник президента, отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта;
- Валерий Фадеев — советник президента;
- Елена Ямпольская — советник президента;
- Сергей Иванов — спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
- Артур Муравьев — полномочный представитель президента в Совете Федерации;
- Гарри Минх — полномочный представитель президента в Госдуме;
- Александр Коновалов — полномочный представитель президента в Конституционном суде.
Как сообщил журналистам Песков, Дюмин в администрации будет курировать вопросы ОПК, спорта, займется Госсоветом.️ Патрушев — вопросы кораблестроения, "но будут и другие функции". Орешкин, ставший замруководителя АП, продолжит заниматься вопросами экономики, будет также курировать транспорт. Перешедшая из Госдумы Ямпольская займется вопросами культуры, ее будут привлекать и к молодежной политике.
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