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Путин назначил новый состав администрации президента - РИА Новости, 14.05.2024
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10:53 14.05.2024 (обновлено: 13:45 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1945792404.html
Путин назначил новый состав администрации президента
Путин назначил новый состав администрации президента - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил новый состав администрации президента
Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:53
2024-05-14T13:45
политика
дмитрий шальков
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле.Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.Заместители главы администрации президента:Глава государства назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев также получил пост помощника.Помощники президента: Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.Полномочные представители президента в федеральных округах:Советники, спецпредставители и полпреды:Как сообщил журналистам Песков, Дюмин в администрации будет курировать вопросы ОПК, спорта, займется Госсоветом.️ Патрушев — вопросы кораблестроения, "но будут и другие функции". Орешкин, ставший замруководителя АП, продолжит заниматься вопросами экономики, будет также курировать транспорт. Перешедшая из Госдумы Ямпольская займется вопросами культуры, ее будут привлекать и к молодежной политике.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html
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политика, дмитрий шальков
Политика, Дмитрий Шальков

Путин назначил новый состав администрации президента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле.
Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Заместители главы администрации президента:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
13 мая, 00:15
Глава государства назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев также получил пост помощника.
Помощники президента:
Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
12 мая, 22:44
Полномочные представители президента в федеральных округах:
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В работе начальника генштаба изменений не будет
12 мая, 21:43
Советники, спецпредставители и полпреды:
Как сообщил журналистам Песков, Дюмин в администрации будет курировать вопросы ОПК, спорта, займется Госсоветом.️ Патрушев — вопросы кораблестроения, "но будут и другие функции". Орешкин, ставший замруководителя АП, продолжит заниматься вопросами экономики, будет также курировать транспорт. Перешедшая из Госдумы Ямпольская займется вопросами культуры, ее будут привлекать и к молодежной политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
 
ПолитикаДмитрий Шальков
 
 
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