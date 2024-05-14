https://ria.ru/20240514/putin-1945792404.html

Путин назначил новый состав администрации президента

Путин назначил новый состав администрации президента - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил новый состав администрации президента

Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:53

2024-05-14T10:53

2024-05-14T13:45

политика

дмитрий шальков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:167:3006:1858_1920x0_80_0_0_5261ef9da36851f96af5ea85617c84c5.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле.Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.Заместители главы администрации президента:Глава государства назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев также получил пост помощника.Помощники президента: Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.Полномочные представители президента в федеральных округах:Советники, спецпредставители и полпреды:Как сообщил журналистам Песков, Дюмин в администрации будет курировать вопросы ОПК, спорта, займется Госсоветом.️ Патрушев — вопросы кораблестроения, "но будут и другие функции". Орешкин, ставший замруководителя АП, продолжит заниматься вопросами экономики, будет также курировать транспорт. Перешедшая из Госдумы Ямпольская займется вопросами культуры, ее будут привлекать и к молодежной политике.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

https://ria.ru/20240512/peskov-1945461954.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий шальков