https://ria.ru/20240514/muravev-1945870888.html
Биография Артура Муравьева
Биография Артура Муравьева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Артура Муравьева
Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Артур Алексеевич Муравьев родился 5 февраля 1965 года в городе Клин... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:14
2024-05-14T14:14
2024-05-14T14:14
справки
клин
артур муравьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152264/54/1522645473_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_e200115849700a4069539b110ca19ee9.jpg
Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Артур Алексеевич Муравьев родился 5 февраля 1965 года в городе Клин Московской области.В 1987 году окончил Калининский (ныне Тверской) государственный университет по специальности "Правоведение". В 1990 году – аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственного строительства и законодательства (ныне – Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России). Доктор юридических наук, профессор.С 1987 года – стажер Московской областной коллегии адвокатов.В 1991-1993 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.В 1993-1996 годах депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.Входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" и комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.С 1996 по 1997 год – старший руководитель проекта общественно-государственного фонда "Российский центр приватизации".В 1997 году – старший менеджер проекта фонда "Международный институт развития правовой экономики".С 1997 по 1998 год – президент Фонда содействия бюджетно-налоговой реформе.С 1998 по 1999 год – первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по государственным резервам.С апреля 1999 года участвовал в формировании блока "Вся Россия". В декабре участвовал в парламентских выборах по общефедеральному списку блока "Отечество -вся Россия", однако в Госдуму РФ не прошел.В 1999-2001 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.С 2001 по 2002 год - заместитель начальника Управления по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, политическими партиями и движениями Главного управления внутренней политики президента РФ.В 2002-2004 годах занимал пост заместителя начальника Главного управления – начальника управления хозяйственного и гражданского законодательства Главного государственно-правового управления президента РФ.В 2004-2012 годах заместитель начальника Государственно-правового управления президента РФ.В 2009 году был включен в кадровый резерв президента России.С 2012 по 2013 годы занимал пост заместителя начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.С 29 октября 2013 года – полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации России. 13 июня 2018 года Артур Муравьев вновь назначен полномочным представителем президента РФ в ФС России.14 мая 2024 года указом президента РФ Муравьев переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Совете Федерации России. Автор ряда книг по государственному устройству России.Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса (2013). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Дружбы.Медаль "В память 1000-летия Казани".Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
клин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152264/54/1522645473_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_bdd1c36f3397eedd2ba24499355b6908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, клин, артур муравьев
Справки, Клин, Артур Муравьев
Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Артур Алексеевич Муравьев родился 5 февраля 1965 года
в городе Клин Московской области.
В 1987 году окончил Калининский (ныне Тверской) государственный университет по специальности "Правоведение". В 1990 году
– аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственного строительства и законодательства (ныне – Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России). Доктор юридических наук, профессор.
С 1987 года – стажер Московской областной коллегии адвокатов.
В 1991-1993 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.
В 1993-1996 годах депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" и комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.
С 1996 по 1997 год – старший руководитель проекта общественно-государственного фонда "Российский центр приватизации".
В 1997 году – старший менеджер проекта фонда "Международный институт развития правовой экономики".
С 1997 по 1998 год – президент Фонда содействия бюджетно-налоговой реформе.
С 1998 по 1999 год – первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по государственным резервам.
С апреля 1999 года участвовал в формировании блока "Вся Россия". В декабре участвовал в парламентских выборах по общефедеральному списку блока "Отечество -вся Россия", однако в Госдуму РФ не прошел.
В 1999-2001 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.
С 2001 по 2002 год - заместитель начальника Управления по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, политическими партиями и движениями Главного управления внутренней политики президента РФ.
В 2002-2004 годах занимал пост заместителя начальника Главного управления – начальника управления хозяйственного и гражданского законодательства Главного государственно-правового управления президента РФ.
В 2004-2012 годах заместитель начальника Государственно-правового управления президента РФ.
В 2009 году был включен в кадровый резерв президента России.
С 2012 по 2013 годы занимал пост заместителя начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.
С 29 октября 2013 года
– полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации России. 13 июня 2018 года Артур Муравьев вновь назначен
полномочным представителем президента РФ в ФС России.
14 мая 2024 года указом президента РФ Муравьев переназначен
на должность полномочного представителя главы государства в Совете Федерации России.
Автор ряда книг по государственному устройству России.
Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса (2013
).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Дружбы.
Медаль "В память 1000-летия Казани".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников