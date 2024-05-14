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Биография Артура Муравьева

Биография Артура Муравьева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Артура Муравьева

Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Артур Алексеевич Муравьев родился 5 февраля 1965 года в городе Клин... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:14

2024-05-14T14:14

2024-05-14T14:14

справки

клин

артур муравьев

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Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Артур Алексеевич Муравьев родился 5 февраля 1965 года в городе Клин Московской области.В 1987 году окончил Калининский (ныне Тверской) государственный университет по специальности "Правоведение". В 1990 году – аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственного строительства и законодательства (ныне – Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России). Доктор юридических наук, профессор.С 1987 года – стажер Московской областной коллегии адвокатов.В 1991-1993 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.В 1993-1996 годах депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.Входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" и комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.С 1996 по 1997 год – старший руководитель проекта общественно-государственного фонда "Российский центр приватизации".В 1997 году – старший менеджер проекта фонда "Международный институт развития правовой экономики".С 1997 по 1998 год – президент Фонда содействия бюджетно-налоговой реформе.С 1998 по 1999 год – первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по государственным резервам.С апреля 1999 года участвовал в формировании блока "Вся Россия". В декабре участвовал в парламентских выборах по общефедеральному списку блока "Отечество -вся Россия", однако в Госдуму РФ не прошел.В 1999-2001 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.С 2001 по 2002 год - заместитель начальника Управления по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, политическими партиями и движениями Главного управления внутренней политики президента РФ.В 2002-2004 годах занимал пост заместителя начальника Главного управления – начальника управления хозяйственного и гражданского законодательства Главного государственно-правового управления президента РФ.В 2004-2012 годах заместитель начальника Государственно-правового управления президента РФ.В 2009 году был включен в кадровый резерв президента России.С 2012 по 2013 годы занимал пост заместителя начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.С 29 октября 2013 года – полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации России. 13 июня 2018 года Артур Муравьев вновь назначен полномочным представителем президента РФ в ФС России.14 мая 2024 года указом президента РФ Муравьев переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Совете Федерации России. Автор ряда книг по государственному устройству России.Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса (2013). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Дружбы.Медаль "В память 1000-летия Казани".Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

клин

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, клин, артур муравьев