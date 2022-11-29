https://ria.ru/20221129/kudrin-1835143108.html
Вопрос об освобождении Кудрина от должности внесли в повестку заседания СФ
Вопрос об освобождении Кудрина от должности внесли в повестку заседания СФ - РИА Новости, 29.11.2022
Вопрос об освобождении Кудрина от должности внесли в повестку заседания СФ
Вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ внесен в повестку заседания Совфеда на 30 ноября, говорится на сайте РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:16
2022-11-29T22:16
2022-11-29T22:23
политика
алексей кудрин
анатолий артамонов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ внесен в повестку заседания Совфеда на 30 ноября, говорится на сайте палаты.Докладчиками по этой теме выступят полпред президента РФ в Совфеде Артур Муравьев и председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.Ранее источник сообщил РИА Новости о переходе Кудрина на работу в "Яндекс".Кудрин в Telegram-канале подтвердил свой уход с поста председателя Счетной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту РФ Владимиру Путину. Артамонов ранее сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с занимаемой должности, комитет поддержал это решение.
https://ria.ru/20221129/vstrecha-1834974435.html
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политика, алексей кудрин, анатолий артамонов, артур муравьев, россия, совет федерации рф
Политика, Алексей Кудрин, Анатолий Артамонов, Артур Муравьев, Россия, Совет Федерации РФ
22:16 29.11.2022 (обновлено: 22:23 29.11.2022)
Вопрос об освобождении Кудрина от должности внесли в повестку заседания СФ
Вопрос о досрочном освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты внесен в повестку СФ