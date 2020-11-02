https://ria.ru/20201102/sovfed-1582632884.html
Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о назначении глав ФСБ и СВР
Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о назначении глав ФСБ и СВР
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал разработанные в развитие поправок к Конституции законы о новом порядке назначения генпрокурора и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:56
2020-11-02T12:56
2020-11-02T12:56
артур муравьев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал разработанные в развитие поправок к Конституции законы о новом порядке назначения генпрокурора и его заместителей, силовых министров, а также глав ФСБ и СВР, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.Все эти кандидатуры будут назначаться президентом по согласованию с Совфедом."Хочу сообщить, что утром прошло заседание комитета по обороне, комитет поддержал эти законы", - сказал Муравьев на заседании комитета палаты по конституционному законодательству.
https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур муравьев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика