https://ria.ru/20201102/sovfed-1582632884.html

Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о назначении глав ФСБ и СВР

Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о назначении глав ФСБ и СВР

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал разработанные в развитие поправок к Конституции законы о новом порядке назначения генпрокурора и... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:56

2020-11-02T12:56

2020-11-02T12:56

артур муравьев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал разработанные в развитие поправок к Конституции законы о новом порядке назначения генпрокурора и его заместителей, силовых министров, а также глав ФСБ и СВР, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.Все эти кандидатуры будут назначаться президентом по согласованию с Совфедом."Хочу сообщить, что утром прошло заседание комитета по обороне, комитет поддержал эти законы", - сказал Муравьев на заседании комитета палаты по конституционному законодательству.

https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур муравьев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика