https://ria.ru/20210622/sovfed-1738025818.html

Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову

Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову - РИА Новости, 22.06.2021

Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову

В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:36

2021-06-22T09:36

2021-06-22T09:36

наталья трунова

россия

сергей мамедов

артур муравьев

совет федерации рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:223:2852:1827_1920x0_80_0_0_db267260845d1f8a2a12abf7aa3d2d9c.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в СФ Артур Муравьев."В Совет Федерации поступило представление президента РФ на назначение Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты", - сказал Муравьев на заседании бюджетного комитета палаты во вторник.Комитет предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, поддержав предложенные кандидатуры.

https://ria.ru/20210622/sovfed-1738023614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья трунова, россия, сергей мамедов, артур муравьев, совет федерации рф, политика