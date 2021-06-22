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Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову - РИА Новости, 22.06.2021
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову
В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:36
2021-06-22T09:36
наталья трунова
россия
сергей мамедов
артур муравьев
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в СФ Артур Муравьев."В Совет Федерации поступило представление президента РФ на назначение Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты", - сказал Муравьев на заседании бюджетного комитета палаты во вторник.Комитет предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, поддержав предложенные кандидатуры.
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наталья трунова, россия, сергей мамедов, артур муравьев, совет федерации рф, политика
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову
09:36 22.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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В Совфед поступило представление на утверждение Мамедова и Труновой аудиторами Счетной палаты

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в СФ Артур Муравьев.
Совет Федерации поступило представление президента РФ на назначение Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты", - сказал Муравьев на заседании бюджетного комитета палаты во вторник.
Комитет предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, поддержав предложенные кандидатуры.
Вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова на Х Гайдаровском форуме. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 09:18
Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал утвердить Трунову аудитором СП
 
Наталья ТруноваРоссияСергей МамедовАртур МуравьевСовет Федерации РФПолитика
 
 
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