https://ria.ru/20210622/sovfed-1738025818.html
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову - РИА Новости, 22.06.2021
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову
В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:36
2021-06-22T09:36
2021-06-22T09:36
наталья трунова
россия
сергей мамедов
артур муравьев
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в СФ Артур Муравьев."В Совет Федерации поступило представление президента РФ на назначение Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты", - сказал Муравьев на заседании бюджетного комитета палаты во вторник.Комитет предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, поддержав предложенные кандидатуры.
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наталья трунова, россия, сергей мамедов, артур муравьев, совет федерации рф, политика
Путин предложил назначить аудиторами СП Мамедова и Трунову
В Совфед поступило представление на утверждение Мамедова и Труновой аудиторами Счетной палаты