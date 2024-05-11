https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

Как изменится российская власть в ближайшие дни

Как изменится российская власть в ближайшие дни - РИА Новости, 11.05.2024

Как изменится российская власть в ближайшие дни

Председатель правительства внес в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Изменения, по всей видимости, будут не сильно значительными. О том, кто займет РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:41

2024-05-11T21:41

2024-05-11T23:33

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михаил дегтярев

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Председатель правительства внес в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Изменения, по всей видимости, будут не сильно значительными. О том, кто займет кабинеты в Белом доме, — в материале РИА Новости.Высокая оценкаВ пятницу, 10 мая, парламент одобрил переназначение Михаила Мишутина. Это прогнозировали многие политики и эксперты. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предрекал, что Путин остановит свой выбор именно на прежнем премьере.Накануне инаугурации работу уходящего кабмина президент оценил высоко. Глава государства отметил конструктивное взаимодействие министров с законодательной властью, регионами, экспертным сообществом, а также с общественниками и деловыми кругами. И поблагодарил правительство за профессионализм, понимание ответственности за каждый шаг."Спасибо вам за внимание и за доверие", — заявил в ответ Мишустин. Премьер также подчеркнул, что члены ушедшего правительства будут на любых должностях выполнять национальные цели развития страны и сделают все для своих граждан. По его словам, предыдущий кабинет был частью команды президента и работал в условиях непростых вызовов.Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой, сменил на посту председателя правительства Дмитрия Медведева 16 января 2020-го. Тогда в новый кабинет из прежнего состава перешли вице-премьеры Татьяна Голикова и Юрий Трутнев, а также главы МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, МИД Сергей Лавров, Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минфина Антон Силуанов.Первым серьезным испытанием стала борьба с коронавирусом и последствиями пандемии. Непростые решения приходилось принимать в сложной и беспрецедентной обстановке. Одно из главных достижений — поддержка населения и наиболее пострадавших отраслей экономики.Спецоперация России на Украине потребовала от кабмина не только следить за обеспечением армии всем необходимым вооружением, но и найти средства для поддержки военнослужащих, дав им необходимые социальные гарантии. Важной задачей стало импортозамещение и сохранение стабильности российской экономики в условиях ужесточения западных санкций. Одновременно правительству Мишустина предстояло полностью реализовать нацпроекты.Новые лицаСтруктура правительства остается прежней — 21 министерство. Новых не будет, хотя эксперты прочили, например, назначение министра по делам молодежи.Число зампредов тоже не изменилось — их так же десять, в том числе первый вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке и руководитель аппарата кабмина.Мишустин предложил назначить первым зампредом вместо Андрея Белоусова (тот покидает правительство) Дениса Мантурова, который ранее совмещал должность вице-премьера и главы Минпромторга. В правительстве Мантуров с 2007-го. Он начинал с заместителя министра промышленности и энергетики.На место Мантурова выдвинули калининградского губернатора Антона Алиханова. Он один из самых молодых глав субъектов Федерации. За время работы на посту ему удалось заметно поднять экономику региона, что было признано даже зарубежными экспертами. В 2020-м область стала победителем в номинациях "Логистика", "Новые инвестиции" и "Программы релокации" в международном рейтинге Global Free Zones of the Year. После 2022-го перед ним встала непростая задача — наладить морские поставки в Калининград в связи с санкционным запретом на ж/д перевозки в Россию из недружественных стран.К слову, опыт работы в правительстве у Алиханова есть: с 2010-го по 2015-й он сначала был советником в Минюсте, а затем руководителем одного из департаментов Минпромторга.Еще одна значительная перестановка коснулась вице-премьера, курирующего сельское хозяйство и экологию. На замену Виктории Абрамченко, которая покидает правительство, Мишустин выдвинул Дмитрия Патрушева, возглавлявшего с 2018-го Минсельхоз. При нем Россия стала полностью обеспечивать себя зерном, мясом, рыбой и растительным маслом, а экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории превысил импорт.Теперь возглавить Министерство сельского хозяйства может Оксана Лут, заместитель Патрушева. Та начинала с работы в банковской сфере. Дойдя до руководящих должностей, в 2010-м перешла в госкорпорацию "Ростехнологии". С 2018-го — замглавы Минсельхоза.Из регионовНовая должность — вице-премьер по транспорту. Ее ввели, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры.На это кресло претендует и. о. главы Минтранса Виталий Савельев. До назначения в правительство в 2020-м он с 2009-го возглавлял "Аэрофлот".Теперь министром транспорта может стать губернатор Курской области Роман Старовойт. Он возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с 2012-го по 2018-й. Затем был избран главой региона. В 2019-м возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту.Еще один "трансфер" из регионов: Сергей Цивилев, глава Кемеровской области. Его могут утвердить на должность министра энергетики вместо Николая Шульгинова. По первому образованию Цивилев — военно-морской офицер, служил на Северном флоте. Также имеет диплом экономиста. Занимался крупным бизнесом в сфере угледобычи. С 2018-го заместитель кемеровского губернатора по промышленности и транспорту. В том же году избран руководителем региона.Министр спорта — тоже из губернаторов. На его место Мишустин предложил назначить Михаила Дегтярева из Хабаровского края. В 2004 году Дегтярев был избран депутатом Самарской городской думы. Входил в Госдуму VI и VII созывов, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Может стать единственным представителем ЛДПР в кабмине, который ранее состоял из беспартийных и членов "Единой России".В случае утверждения Алиханова, Дегтярева и Цивилева выборы глав Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей пройдут уже в сентябре, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.Вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, вице-премьеров Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина и полпреда в ДФО Юрия Трутнева глава кабмина предложил оставить на своих местах. Александр Новак, возможно, будет так же курировать топливно-энергетический комплекс, к которому, правда, добавится экономический блок.Предполагается, что свои посты сохранят: министр труда Антон Котяков, глава Минприроды Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр высшего образования и науки Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Другая схемаВ этот раз правительство назначат по обновленной процедуре — в соответствии с принятыми в 2020-м поправками в Основной закон страны.По Конституции сначала президент представляет Госдуме кандидата на пост председателя правительства. На его одобрение отводится неделя. Если же депутаты три раза отклоняют выдвинутые им кандидатуры, то глава государства назначает премьера без согласия парламента, который на этом основании может быть распущен.Премьер обязан в течение семи дней после назначения представить президенту структуру органов исполнительной власти. Также он предлагает Госдуме кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, которые в случае одобрения назначаются главой государства.Руководители некоторых ведомств назначаются президентом после консультации с Советом Федерации. Это касается глав Минобороны, МВД, Минюста, МИД и МЧС.Новому российскому правительству предстоит немало работы: например, реализовать указ Путина о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

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