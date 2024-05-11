Весна в Москве и Петербурге. Где в двух столицах увидеть цветущие сады

Эксперты рассказали, где в Москве и Петербурге увидеть красивые цветущие сады
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"
Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.
Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.
И уже открылся сезон фонтанов!
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"
Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.
Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.
И уже открылся сезон фонтанов!
Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)
Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.
Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.
После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".
Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)
Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.
Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.
После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".
Музей-заповедник "Коломенское"
Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.
Музей-заповедник "Коломенское"
Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.
Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.
Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.
Сиреневый сад
Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.
Сиреневый сад
Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.
В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.
В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.
Екатерининский парк
В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.
Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.
Екатерининский парк
В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.
Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.
Парк Горького
Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.
А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.
Парк Горького
Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.
А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.
Ботанический сад Петра Великого
В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.
Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.
Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.
Ботанический сад Петра Великого
В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.
Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.
Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.
Екатерининский парк в Царском Селе
В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.
До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.
Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).
На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.
В середине лета — сезон роз.
Екатерининский парк в Царском Селе
В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.
До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.
Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).
На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.
В середине лета — сезон роз.
Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова
Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.
В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.
Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова
Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.
В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.
Павловский парк
Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.
Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".
Павловский парк
Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.
Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".
Сад дружбы
В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.
Сад дружбы
В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.