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В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики
В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики - РИА Новости, 22.04.2024
В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики
В Аптекарском огороде в Москве расцвели рябчики — растения из семейства лилейных, сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:09
2024-04-22T12:09
2024-04-22T12:55
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Аптекарском огороде в Москве расцвели рябчики — растения из семейства лилейных, сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ в Telegram-канале. "Под открытым небом на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели рябчики из семейства Лилейных — шахматные и императорские. Рябчики получили свое название из-за пестроты рисунка цветка самого распространенного в России вида — рябчика русского. В роду — более 150 видов рябчиков, в числе которых есть и хорошие знакомые, и таинственные незнакомцы", — говорится в публикации. По словам специалистов, в природе рябчики встречаются редко и находятся под угрозой исчезновения, а вот в садах их выращивают очень активно. Сейчас в Аптекарском огороде цветут также сакуры, магнолии, вишни, черемухи, нарциссы, тюльпаны, сон-трава и многие другие растения, добавили в пресс-службе.
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москва
В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики
В Ботаническом саду МГУ расцвели шахматные и императорские рябчики
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
В Аптекарском огороде в Москве расцвели рябчики — растения из семейства лилейных, сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ в Telegram-канале
.
"Под открытым небом на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели рябчики из семейства Лилейных — шахматные и императорские. Рябчики получили свое название из-за пестроты рисунка цветка самого распространенного в России
вида — рябчика русского. В роду — более 150 видов рябчиков, в числе которых есть и хорошие знакомые, и таинственные незнакомцы", — говорится в публикации.
По словам специалистов, в природе рябчики встречаются редко и находятся под угрозой исчезновения, а вот в садах их выращивают очень активно.
Сейчас в Аптекарском огороде цветут также сакуры, магнолии, вишни, черемухи, нарциссы, тюльпаны, сон-трава и многие другие растения, добавили в пресс-службе.