https://ria.ru/20240422/ryabchiki-1941476309.html

В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики

В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики - РИА Новости, 22.04.2024

В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики

В Аптекарском огороде в Москве расцвели рябчики — растения из семейства лилейных, сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:09

2024-04-22T12:09

2024-04-22T12:55

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Аптекарском огороде в Москве расцвели рябчики — растения из семейства лилейных, сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ в Telegram-канале. "Под открытым небом на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели рябчики из семейства Лилейных — шахматные и императорские. Рябчики получили свое название из-за пестроты рисунка цветка самого распространенного в России вида — рябчика русского. В роду — более 150 видов рябчиков, в числе которых есть и хорошие знакомые, и таинственные незнакомцы", — говорится в публикации. По словам специалистов, в природе рябчики встречаются редко и находятся под угрозой исчезновения, а вот в садах их выращивают очень активно. Сейчас в Аптекарском огороде цветут также сакуры, магнолии, вишни, черемухи, нарциссы, тюльпаны, сон-трава и многие другие растения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240411/magnoliya-1939330402.html

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