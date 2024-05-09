https://ria.ru/20240509/pobeda-1944884127.html

Потомки склоняют голову перед ушедшими ветеранами войны, заявил Путин

Потомки склоняют голову перед ушедшими ветеранами войны, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Потомки склоняют голову перед ушедшими ветеранами войны, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в День Победы потомки склоняют голову перед скончавшимися ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:32

2024-05-09T10:32

2024-05-09T11:20

общество

день победы

россия

парад победы в 2024 году

владимир путин

день победы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944892501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aadde87bdcc34dac738d446239a06ceb.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в День Победы потомки склоняют голову перед скончавшимися ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом и неонацизмом."Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию", - сказал он, выступая на параде Победы.Парад Победы проходит на Красной Площади. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде.Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:32 true PT8M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, день победы, россия, парад победы в 2024 году, владимир путин, день победы — 2024