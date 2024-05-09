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Верховный шаман России поздравил соотечественников с Днем Победы

Верховный шаман России поздравил соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Верховный шаман России поздравил соотечественников с Днем Победы

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поздравил соотечественников с Днём Победы, сказав, что духи предков-воинов оберегают народ и землю. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:58

2024-05-09T21:58

2024-05-09T22:13

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поздравил соотечественников с Днём Победы, сказав, что духи предков-воинов оберегают народ и землю. "9 Мая – это священный день для нашей страны, день памяти и скорби, день торжества добра над злом, света над тьмой. Мы склоняем головы перед подвигом наших предков, которые ценой своих жизней завоевали для нас свободу и независимость. Духи наших воинов-предков всегда с нами, они оберегают нашу землю и наш народ. В этот день мы обращаемся к ним с прошением о мире, благополучии и процветании нашей Родины", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Память о Великой Отечественной войне служит вечным напоминанием о цене победы, она должна объединять людей и вдохновлять на новые свершения во имя будущего страны, считает шаман. "В этот великий день желаю всем жителям России крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть память о героях Великой Отечественной войны вечно живет в наших сердцах!", - пожелал он, поздравив соотечественников от имени всех шаманов.

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