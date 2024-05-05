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День святой Пасхи

День святой Пасхи - РИА Новости, 05.05.2024

День святой Пасхи

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:57

2024-05-05T00:57

2024-05-05T00:57

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Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха). В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день после крестной смерти воскрес. Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя. Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "песах" ("пройти мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника, связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".Сообразно с этим ветхозаветным воспоминанием праздник Воскресения Христова стал обозначать прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.Этот древнейший праздник был установлен и праздновался еще в апостольское время.Воскреснув, Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые, по христианскому учению, восстанут от земли во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос. Воскресение Иисуса свидетельствует, что он воистину есть Сын Божий – "воскрес яко Бог".В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день нисана (март-апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь, считая недопустимым праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка церквей договориться по этому вопросу была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском в середине II века, но успехом не увенчалась. Два разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до первого Вселенского Собора (325 год). На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской пасхи. Католическая церковь использует григорианский календарь, который ввел папа Римский Григорий XIII в 1582 году. Православные же церкви при вычислении даты Пасхи все так же опираются на юлианский календарь. Пасха у католиков всегда раньше, но иногда у обеих конфессий она совпадает. С апостольского времени церковь совершает Пасхальное богослужение ночью.В субботу вечером во всех храмах начинается пасхальная полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа), кадят ее и относят в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где она остается 40 дней (в воспоминание того, что Христос Спаситель после Своего Воскресения пребывал на земле 40 дней). Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон – благовест – возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом. Он совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне и символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". Хор заканчивает пение словами "И сущим во гробех живот даровав".Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным (VIII век).В конце утрени читается особое "Огласительное слово" святителя Иоанна Златоустого, говорящее о духовной сути Пасхи.После утрени начинается Пасхальная литургия, на ней звучит начало Евангелия от Иоанна, а царские врата, северные и южные двери алтаря остаются открытыми в знак того, что "Небо нам ныне отверсто". Закрывают царские врата через неделю, в субботу после литургии. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие от Иоанна, повествующее о Божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священниками на разных языках. Это напоминание о том, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.На Пасху верующие, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.Накануне и в сам день Пасхи верующие освящают пасхальное угощение. Символами Пасхи, по традиции, являются кулич и крашеные яйца.Куличи пекутся из квасного теста. Само приготовление – также символ Воскресения Христова. Тесто скисает, а потом оживает в руках готовящего, как ожил Христос.Пасхальное яйцо – символ новой жизни. Его скорлупа символизирует Гроб Господень. Внутри яйца – новая жизнь и новое бытие, которое даровал верующим Христос.Яйца на Пасху красят, так как по преданию Мария Магдалина подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить о Воскрешении Христа и принесла яйцо, потому что приходить с пустыми руками не было принято. Император ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту же секунду яйцо стало красным. Возможно это легенда, но христиане и по сей день красят яйца в красный цвет. Допустимы и другие оттенки, но красный – это еще и цвет Царской славы, Символ Небесного Царства.В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост.По данным ВЦИОМ (2024), для россиян Пасха входит в тройку наиболее важных праздников (29%), уступая Новому году и Дню Победы. Этот праздник играет большую роль в жизни православных россиян (40%). Уже более 20 лет центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она транслируется по центральным телеканалам. В 2023 году в пасхальных мероприятиях приняли участие 2,8 миллиона верующих. В 7,8 тысячи населенных пунктов России прошли почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пасха, русская православная церковь, россия, религия