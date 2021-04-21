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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html
"Стегают ветками". Чем уникальна Пасха в 2021 году
"Стегают ветками". Чем уникальна Пасха в 2021 году
Пасху в 2021 году отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру. О том, какого числа праздник в России, в чем его суть, и почему православная и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:07
2021-04-21T16:55
религиозные праздники
религия и мировоззрение
россия
католическая пасха
армянская апостольская церковь
пасха
русская православная церковь
чехия
сша
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пасху в 2021 году отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру. О том, какого числа праздник в России, в чем его суть, и почему православная и католическая церкви празднуют его в разные дни – в материале РИА Новости. Пасха в РоссииПо данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан. Многие из них пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Правда, тех, кто идет в храм на ночную службу, куда меньше.Между тем, это кульминационный момент праздника. Около полуночи в церквях совершают крестный ход. А после него начинается особое богослужение, одно из самых торжественных и, одновременно, радостных. "Примите от нас радость благовестия о воскресении Христовом", - поется в эту ночь на службах.Уже более 20 лет центром празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Там пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси. На службе, которая транслируется по центральным телеканалам, как правило, присутствуют первые лица государства.О праздникеИстория и традиции Пасхи"Праздников праздник" - так верующие именуют дату. Неспроста, ведь это событие, Воскресение Христово, - главное для христианства. Вера в него является фундаментальным принципом этой религии. Согласно вероучению, тем самым Спаситель "отменил смерть" и показал всем людям, что их ждет жизнь вечная. Воскресение стало последним этапом боговоплощения и спасения человечества. Все началось с земного рождения Христа. Затем он вышел на проповедь. А потом был распят и погребен. Все эти события описаны в Евангелиях. Согласно Писанию, Иисуса по иудейской традиции погребли в пещере, запеленав тело в специальную ткань – плащаницу. А вход в гробницу закрыли огромным камнем. Иерусалимские первосвященники, опасаясь, что ученики украдут тело Учителя, попросили Понтия Пилата выставить у гроба Господня стражу. На третий день рано утром к гробнице пришли последовательницы Христа, чтобы умастить его тело ритуальными маслами. Они с удивлением обнаружили, что гробница открыта – камень отворен. Да и стражи нет рядом."И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь", - повествует евангелист Марк.С это фразы пошла одна из главных традиций праздника: в этот день православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!". Поделки на ПасхуК празднику принято делать ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу. Согласно преданию, традиция пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Господа. В ответ на это самодержец воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И тогда оно чудесным образом поменяло цвет.Яйца можно покрасить самим. Причем в любой цвет. Кроме того, на Пасху можно смастерить различные украшения. Например, пасхальное дерево. Для этого берутся оставшиеся с Вербного воскресения веточки, на которые вешают фигурки животных, пряники или конфеты.Поздравления с ПасхойТрадиционная словесная формула праздника такая: "Христос воскрес!". А в ответ говорят: "Воистину воскрес!". Тем самым православные подтверждают свою веру в главное событие христианства. Также можно ограничиться простой фразой "С праздником!". Либо – "с днем Светлой Пасхи!". Какого числа православная Пасха в 2021Из года в год дата Пасхи разная. Она привязана к лунному циклу. Согласно канонам, праздник принято отмечать в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, должно быть после дня весеннего равноденствия. Кроме того, из-за разницы в используемых календарях – юлианском и григорианском – христиане отмечают Воскресение Христово в разные дни. Католики и протестанты в этом году праздновали 4 апреля. А у православных праздник приходится на 2 мая. Его предваряет Великий пост – период самого строгого воздержания в году. Он считается духовной и телесной подготовкой к Пасхе.Что нельзя делать на Пасху?Пасха – самый важный праздник христианства. В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Также священнослужители рекомендуют отложить какие-либо бытовые дела. Кроме того, не рекомендуется с кем-либо ссориться, обижать и обижаться. Как отмечает духовенство, задача каждого православного – делиться радостью праздника. Поэтому не стоит пренебрегать в этот день делами милосердия.Родительская ПасхаНе стоит верующим забывать и об усопших. Однако возникает парадокс: Пасха – праздник жизни, как же тогда поминать умерших? Церковь не благословляет это делать в сам день праздника, вопреки распространенному народному обычаю.Для ушедших в мир иной в церковном календаре существует особая дата. На девятый день в храмах совершается "пасхальное поминовение усопших" - Радоница. Согласно богословскому толкованию, таким образом верующие поздравляют умерших с праздником Воскресения Христа. Отсюда пошло еще одно название дня: Родительская Пасха.Католическая ПасхаПринято считать, что для католиков праздник Рождества Христова гораздо важнее. Однако это не так. Для них Пасха – тоже центральное событие. Правда, отмечают его в другой день, нежели в православных церквах. Все из-за разницы в календарях. В этом году разница между датами составила почти месяц.Но бывает и так, что празднования совпадают. Последняя общая Пасха была в 2017 году. Следующая придется на 2025-й.Отмечают на Западе тоже иначе. Например, там не красят яйца, а вместо деревьев мастерят кроликов. Эта традиция Пасхи зародилась в Германии и со временем стала очень популярна по всей Европе.Армянская ПасхаСвоя, особая Пасха и у армян. Они празднуют ее в один день с католиками. В 2021-м – 4 апреля. Праздник называется "Сурб Затик", что означает "отстранение от грехов". Традиции Армянской апостольской церкви отличаются от православных. Например, верующие поздравляют друг друга такой фразой: "Христос воскрес из мертвых". А в ответ слышат: "Благословенно воскресение Христа".На праздничный стол принято подавать форель с красным вином. Именно они чаще всего упоминаются в Евангелии: апостолы были рыбаками, к тому же рыба была знаком у первых христиан. А вино Христос подал ученикам на Тайной Вечери, тем самым совершив первое таинство причастия. Еврейская ПасхаНа Тайной вечере Спаситель с учениками, что интересно, тоже отмечал Пасху. Правда, еврейскую. Для иудаизма это тоже самый главный праздник. Но смысл у него совершенно другой. В общинах вспоминают освобождение евреев из египетского плена и их исход на Землю Обетованную. Это отражает само название даты: "песах", то есть "переход". Христиане переиначили это слово по-своему. Они делят Пасху на два вида: ветхозаветную (иудейскую) и новозаветную. Последняя для них означает "переход от смерти к жизни", который стал возможен благодаря воскресению Христа. Пасха в других странахХристианскую Пасху отмечают во многих странах мира. И везде свои традиции. Например, во Франции родители прячут в доме или саду шоколадное яйцо. А дети должны его найти. Похожим образом празднуют и в США: там в большой корзине малышня среди сладостей ищет пластмассовое яйцо с сюрпризом внутри.А в Польше в этот день поливают друг друга водой. Считается, что тем самым можно очиститься от грехов и продлить молодость. В соседней же Чехии поддерживают тонус иначе: мужчины делают из веток ивы или вербы плетки. И в шутку стегают ими женщин, чтобы те "дольше оставались молодыми и энергичными".
https://ria.ru/20210421/ogon-1729152969.html
https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html
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"Стегают ветками". Чем уникальна Пасха в 2021 году

16:07 21.04.2021 (обновлено: 16:55 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРаскрашивание пасхального яйца
Раскрашивание пасхального яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пасху в 2021 году отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру. О том, какого числа праздник в России, в чем его суть, и почему православная и католическая церкви празднуют его в разные дни – в материале РИА Новости.

Пасха в России

По данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан. Многие из них пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Правда, тех, кто идет в храм на ночную службу, куда меньше.
Между тем, это кульминационный момент праздника. Около полуночи в церквях совершают крестный ход. А после него начинается особое богослужение, одно из самых торжественных и, одновременно, радостных. "Примите от нас радость благовестия о воскресении Христовом", - поется в эту ночь на службах.
Уже более 20 лет центром празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Там пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси. На службе, которая транслируется по центральным телеканалам, как правило, присутствуют первые лица государства.

О празднике

История и традиции Пасхи

"Праздников праздник" - так верующие именуют дату. Неспроста, ведь это событие, Воскресение Христово, - главное для христианства. Вера в него является фундаментальным принципом этой религии. Согласно вероучению, тем самым Спаситель "отменил смерть" и показал всем людям, что их ждет жизнь вечная.
© Фото : предоставлено галерей Полины Лобачевской Александр Чашкин. Икона "Воскресение Христово"
Александр Чашкин. Икона Воскресение Христово - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : предоставлено галерей Полины Лобачевской
Александр Чашкин. Икона "Воскресение Христово"
Воскресение стало последним этапом боговоплощения и спасения человечества. Все началось с земного рождения Христа. Затем он вышел на проповедь. А потом был распят и погребен. Все эти события описаны в Евангелиях. Согласно Писанию, Иисуса по иудейской традиции погребли в пещере, запеленав тело в специальную ткань – плащаницу. А вход в гробницу закрыли огромным камнем. Иерусалимские первосвященники, опасаясь, что ученики украдут тело Учителя, попросили Понтия Пилата выставить у гроба Господня стражу.
На третий день рано утром к гробнице пришли последовательницы Христа, чтобы умастить его тело ритуальными маслами. Они с удивлением обнаружили, что гробница открыта – камень отворен. Да и стражи нет рядом.
"И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь", - повествует евангелист Марк.
С это фразы пошла одна из главных традиций праздника: в этот день православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!".

Поделки на Пасху

К празднику принято делать ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу. Согласно преданию, традиция пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Господа. В ответ на это самодержец воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И тогда оно чудесным образом поменяло цвет.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОкрашивание пасхальных яиц в Заокском районе Тульской области
Окрашивание пасхальных яиц в Заокском районе Тульской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Окрашивание пасхальных яиц в Заокском районе Тульской области
Яйца можно покрасить самим. Причем в любой цвет. Кроме того, на Пасху можно смастерить различные украшения. Например, пасхальное дерево. Для этого берутся оставшиеся с Вербного воскресения веточки, на которые вешают фигурки животных, пряники или конфеты.

Поздравления с Пасхой

Традиционная словесная формула праздника такая: "Христос воскрес!". А в ответ говорят: "Воистину воскрес!". Тем самым православные подтверждают свою веру в главное событие христианства.
Также можно ограничиться простой фразой "С праздником!". Либо – "с днем Светлой Пасхи!".

Какого числа православная Пасха в 2021

Из года в год дата Пасхи разная. Она привязана к лунному циклу. Согласно канонам, праздник принято отмечать в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, должно быть после дня весеннего равноденствия.
Кроме того, из-за разницы в используемых календарях – юлианском и григорианском – христиане отмечают Воскресение Христово в разные дни. Католики и протестанты в этом году праздновали 4 апреля.
А у православных праздник приходится на 2 мая. Его предваряет Великий пост – период самого строгого воздержания в году. Он считается духовной и телесной подготовкой к Пасхе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Что нельзя делать на Пасху?

Пасха – самый важный праздник христианства. В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Также священнослужители рекомендуют отложить какие-либо бытовые дела.
Кроме того, не рекомендуется с кем-либо ссориться, обижать и обижаться. Как отмечает духовенство, задача каждого православного – делиться радостью праздника. Поэтому не стоит пренебрегать в этот день делами милосердия.

Родительская Пасха

Не стоит верующим забывать и об усопших. Однако возникает парадокс: Пасха – праздник жизни, как же тогда поминать умерших? Церковь не благословляет это делать в сам день праздника, вопреки распространенному народному обычаю.
Для ушедших в мир иной в церковном календаре существует особая дата. На девятый день в храмах совершается "пасхальное поминовение усопших" - Радоница.
Согласно богословскому толкованию, таким образом верующие поздравляют умерших с праздником Воскресения Христа. Отсюда пошло еще одно название дня: Родительская Пасха.

Католическая Пасха

Принято считать, что для католиков праздник Рождества Христова гораздо важнее. Однако это не так. Для них Пасха – тоже центральное событие. Правда, отмечают его в другой день, нежели в православных церквах. Все из-за разницы в календарях. В этом году разница между датами составила почти месяц.
Но бывает и так, что празднования совпадают. Последняя общая Пасха была в 2017 году. Следующая придется на 2025-й.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Отмечают на Западе тоже иначе. Например, там не красят яйца, а вместо деревьев мастерят кроликов. Эта традиция Пасхи зародилась в Германии и со временем стала очень популярна по всей Европе.

Армянская Пасха

Своя, особая Пасха и у армян. Они празднуют ее в один день с католиками. В 2021-м – 4 апреля. Праздник называется "Сурб Затик", что означает "отстранение от грехов".
Традиции Армянской апостольской церкви отличаются от православных. Например, верующие поздравляют друг друга такой фразой: "Христос воскрес из мертвых". А в ответ слышат: "Благословенно воскресение Христа".
На праздничный стол принято подавать форель с красным вином. Именно они чаще всего упоминаются в Евангелии: апостолы были рыбаками, к тому же рыба была знаком у первых христиан. А вино Христос подал ученикам на Тайной Вечери, тем самым совершив первое таинство причастия.
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Еврейская Пасха

На Тайной вечере Спаситель с учениками, что интересно, тоже отмечал Пасху. Правда, еврейскую. Для иудаизма это тоже самый главный праздник. Но смысл у него совершенно другой. В общинах вспоминают освобождение евреев из египетского плена и их исход на Землю Обетованную. Это отражает само название даты: "песах", то есть "переход".
Христиане переиначили это слово по-своему. Они делят Пасху на два вида: ветхозаветную (иудейскую) и новозаветную. Последняя для них означает "переход от смерти к жизни", который стал возможен благодаря воскресению Христа.

Пасха в других странах

Христианскую Пасху отмечают во многих странах мира. И везде свои традиции. Например, во Франции родители прячут в доме или саду шоколадное яйцо. А дети должны его найти. Похожим образом празднуют и в США: там в большой корзине малышня среди сладостей ищет пластмассовое яйцо с сюрпризом внутри.
А в Польше в этот день поливают друг друга водой. Считается, что тем самым можно очиститься от грехов и продлить молодость. В соседней же Чехии поддерживают тонус иначе: мужчины делают из веток ивы или вербы плетки. И в шутку стегают ими женщин, чтобы те "дольше оставались молодыми и энергичными".
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