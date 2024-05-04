Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
"Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3", — рассказали в пресс-службе.
Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.
Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.
Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.
Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.
В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.
В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.
В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.
В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.
В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.
В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.
Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.
Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.
Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.
Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.
Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.
Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.
В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.
В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.
В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.
Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.
Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.