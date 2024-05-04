https://ria.ru/20240504/ogon-1943907057.html

Благодатный огонь доставили в Москву

Благодатный огонь доставили в Москву - РИА Новости, 04.05.2024

Благодатный огонь доставили в Москву

Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:49

2024-05-04T22:49

2024-05-04T23:51

москва

фонд андрея первозванного

пасха

иерусалим

иисус христос

россия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного."Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3", — рассказали в пресс-службе.Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.Кроме того, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.

https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html

https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html

москва

иерусалим

россия

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москва, фонд андрея первозванного, пасха, иерусалим, иисус христос, россия