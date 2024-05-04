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Благодатный огонь доставили в Москву - РИА Новости, 04.05.2024
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22:49 04.05.2024 (обновлено: 23:51 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/ogon-1943907057.html
Благодатный огонь доставили в Москву
Благодатный огонь доставили в Москву - РИА Новости, 04.05.2024
Благодатный огонь доставили в Москву
Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:49
2024-05-04T23:51
москва
фонд андрея первозванного
пасха
иерусалим
иисус христос
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного.&quot;Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3&quot;, — рассказали в пресс-службе.Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.Кроме того, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.
https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html
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москва, фонд андрея первозванного, пасха, иерусалим, иисус христос, россия
Москва, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Иерусалим, Иисус Христос, Россия
Благодатный огонь доставили в Москву

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного.
«

"Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3", — рассказали в пресс-службе.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
© Посольство России в Израиле

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Православные христиане собираются вокруг Кувуклии на церемонию Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© Посольство России в Израиле
1 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Православные христиане собираются вокруг Кувуклии на церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
2 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
3 из 10
© AP Photo / Leo Correa

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 10
© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
6 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
7 из 10
© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
8 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
9 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 10

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© Посольство России в Израиле
1 из 10

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
2 из 10

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 10

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 10

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
6 из 10

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
8 из 10

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
9 из 10

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 10
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня
Вчера, 19:38
Кроме того, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.
Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Священник развеял популярный миф о Благодатном огне
12 апреля 2023, 16:33
 
МоскваФонд Андрея ПервозванногоПасхаИерусалимИисус ХристосРоссия
 
 
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