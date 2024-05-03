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Диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху - РИА Новости, 03.05.2024
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03:12 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/dietolog-1943597372.html
Диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху
Диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху - РИА Новости, 03.05.2024
Диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху
Несколько кусочков кулича на Пасху не навредят здоровью, если в остальное время человек питается здорóво и физически активен, рассказала РИА Новости диетолог... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T03:12
2024-05-03T03:12
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько кусочков кулича на Пасху не навредят здоровью, если в остальное время человек питается здорóво и физически активен, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "Нет какой-то единой нормы. Чаще всего кулич это мучное, сладкое изделие с высокой калорийностью, поэтому вы можете съесть несколько кусочков, придерживаясь при этом в остальное время здорового рациона, умеренного потребления сахара и высокой физической активности. Ничего страшного за один день переедания не случится", - сказала врач в ответ на вопрос, сколько куличей можно съесть за раз без вреда для здоровья. Комиссарова отметила, что во время празднования следует выбрать или творожную пасху, или кулич. "Очень важно, чтобы рацион был здоровым: содержал достаточно овощей, фруктов и ненасыщенных жиров, вроде растительных масел, рыбы и орехов", - добавила эксперт. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято печь куличи и творожные пасхи.
https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html
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пасха, общество, здоровье - общество, россия
Пасха, Общество, Здоровье - Общество, Россия
Диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху

Диетолог Комиссарова: несколько кусочков кулича на Пасху не навредят здоровью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПриготовление пасхальных куличей
Приготовление пасхальных куличей - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Приготовление пасхальных куличей. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько кусочков кулича на Пасху не навредят здоровью, если в остальное время человек питается здорóво и физически активен, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.
"Нет какой-то единой нормы. Чаще всего кулич это мучное, сладкое изделие с высокой калорийностью, поэтому вы можете съесть несколько кусочков, придерживаясь при этом в остальное время здорового рациона, умеренного потребления сахара и высокой физической активности. Ничего страшного за один день переедания не случится", - сказала врач в ответ на вопрос, сколько куличей можно съесть за раз без вреда для здоровья.
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Комиссарова отметила, что во время празднования следует выбрать или творожную пасху, или кулич.
"Очень важно, чтобы рацион был здоровым: содержал достаточно овощей, фруктов и ненасыщенных жиров, вроде растительных масел, рыбы и орехов", - добавила эксперт.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято печь куличи и творожные пасхи.
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