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Крупные пожары в кафе и ресторанах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 25.04.2024
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13:20 25.04.2024
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Крупные пожары в кафе и ресторанах в России в 2023-2024 годах
Крупные пожары в кафе и ресторанах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 25.04.2024
Крупные пожары в кафе и ресторанах в России в 2023-2024 годах
25 апреля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелась кровля кафе, расположенного на улице Восточной. Первоначально площадь пожара составляла 400... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:20
2024-04-25T13:20
справки
россия
происшествия
пожары
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202425 апреля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелась кровля кафе, расположенного на улице Восточной. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Из горящего кафе самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем ведут 30 пожарных и 10 единиц техники. 25 февраля в селе Красный Чикой Забайкальского края загорелось кафе по улице Первомайская. Заведение не работало, людей внутри не было. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.21 февраля в Братске (Иркутская область) произошел пожар в одноэтажном деревянном кафе "На опушке". Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Двенадцать человек эвакуировались. К тушению пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники.15 января в Октябрьском районе Улан-Удэ (Бурятия) загорелась крыша ресторана "Бир Хаус". Возгорание было ликвидировано на площади 525 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 20233 декабря на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии загорелся ресторан "Вкус гор" на площади две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены более 50 человек, 15 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. 22 августа в поселке Аршан Тункинского района Бурятии автомобиль Mazda Demio врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе "ШангриЛа", из-за чего произошла утечка газа с последующим воспламенением. В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что в результате пожара сгорела крыша кафе на площади 420 квадратов, произошло обрушение. Пострадали также кухня и бытовые помещения на первом этаже, цех, расположенный на цокольном этаже. Пострадавших в результате ЧП нет.17 апреля на Бережковской набережной в Москве загорелось кафе на площади в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Пожар удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 7 марта в поселке Новые Дарковичи под Брянском возникло открытое горение в многофункциональном здании с баней, кафе и сервисом. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара стало замыкание в кафе по изготовлению шаурмы. При пожаре никто не пострадал. 3 марта в Омске произошел пожар в двухэтажном здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена его кровля. Пожар потушили спустя восемь часов с момента возгорания на площади 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. На месте происшествия работали 60 спасателей и 17 единиц техники. В администрации банкетного комплекса уточнили, что пострадавших нет. 9 февраля утром в Уфе в помещении кафе произошел пожар. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров Здание полностью сгорело. Пострадали пять человек – четверо мужчин и одна женщина. Они были госпитализированы в ожоговый центр. 8 января в городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) около 02.16 по местному времени (00.16 мск) начался пожар в кафе "Двойная радость". Два человека эвакуировались из кафе самостоятельно. Открытое горение было ликвидировано в 05.41 по местному времени (03.41 мск) на площади 432 "квадрата". После его ликвидации в мансардном помещении были обнаружены тела двух работников кафе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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справки, россия, происшествия, пожары
Справки, Россия, Происшествия, пожары

Крупные пожары в кафе и ресторанах в России в 2023-2024 годах

© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеПожар в здании на Бережковской набережной в Москве
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
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2024

25 апреля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелась кровля кафе, расположенного на улице Восточной. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Из горящего кафе самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем ведут 30 пожарных и 10 единиц техники.
25 февраля в селе Красный Чикой Забайкальского края загорелось кафе по улице Первомайская. Заведение не работало, людей внутри не было. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.
21 февраля в Братске (Иркутская область) произошел пожар в одноэтажном деревянном кафе "На опушке". Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Двенадцать человек эвакуировались. К тушению пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники.
15 января в Октябрьском районе Улан-Удэ (Бурятия) загорелась крыша ресторана "Бир Хаус". Возгорание было ликвидировано на площади 525 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

2023

3 декабря на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии загорелся ресторан "Вкус гор" на площади две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены более 50 человек, 15 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.
22 августа в поселке Аршан Тункинского района Бурятии автомобиль Mazda Demio врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе "ШангриЛа", из-за чего произошла утечка газа с последующим воспламенением. В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что в результате пожара сгорела крыша кафе на площади 420 квадратов, произошло обрушение. Пострадали также кухня и бытовые помещения на первом этаже, цех, расположенный на цокольном этаже. Пострадавших в результате ЧП нет.
17 апреля на Бережковской набережной в Москве загорелось кафе на площади в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Пожар удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
7 марта в поселке Новые Дарковичи под Брянском возникло открытое горение в многофункциональном здании с баней, кафе и сервисом. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара стало замыкание в кафе по изготовлению шаурмы. При пожаре никто не пострадал.
3 марта в Омске произошел пожар в двухэтажном здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена его кровля.
Пожар потушили спустя восемь часов с момента возгорания на площади 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. На месте происшествия работали 60 спасателей и 17 единиц техники. В администрации банкетного комплекса уточнили, что пострадавших нет.
9 февраля утром в Уфе в помещении кафе произошел пожар. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров Здание полностью сгорело. Пострадали пять человек – четверо мужчин и одна женщина. Они были госпитализированы в ожоговый центр.
8 января в городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) около 02.16 по местному времени (00.16 мск) начался пожар в кафе "Двойная радость". Два человека эвакуировались из кафе самостоятельно. Открытое горение было ликвидировано в 05.41 по местному времени (03.41 мск) на площади 432 "квадрата". После его ликвидации в мансардном помещении были обнаружены тела двух работников кафе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
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