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В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе
В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе - РИА Новости, 25.04.2024
В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе
Кровля кафе горит в Нижнем Тагиле на 400 "квадратах", информации о пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:02
2024-04-25T12:02
2024-04-25T12:02
происшествия
нижний тагил
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Кровля кафе горит в Нижнем Тагиле на 400 "квадратах", информации о пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС. "Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Нижнем Тагиле. Днем 25 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе", – говорится в сообщении. Отмечается, что самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек, информации о пострадавших не поступало. Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара. В тушении возгорания участвуют 10 единиц техники и более 30 огнеборцев.
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе
В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе на площади 400 квадратных метров