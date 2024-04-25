https://ria.ru/20240425/pozhar-1942234556.html

В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе

В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе - РИА Новости, 25.04.2024

В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе

Кровля кафе горит в Нижнем Тагиле на 400 "квадратах", информации о пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:02

2024-04-25T12:02

2024-04-25T12:02

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Кровля кафе горит в Нижнем Тагиле на 400 "квадратах", информации о пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС. "Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Нижнем Тагиле. Днем 25 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе", – говорится в сообщении. Отмечается, что самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек, информации о пострадавших не поступало. Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара. В тушении возгорания участвуют 10 единиц техники и более 30 огнеборцев.

https://ria.ru/20240103/pozhar-1919621926.html

нижний тагил

россия

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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)