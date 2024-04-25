https://ria.ru/20240425/pozhar-1942235594.html
Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов
Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов - РИА Новости, 25.04.2024
Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов
Площадь пожара в здании кафе в Нижнем Тагиле увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:06
2024-04-25T12:06
2024-04-25T12:17
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе в Нижнем Тагиле увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что из горящего кафе на улице Восточной самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем ведут 30 пожарных и 10 единиц техники.Ранее региональный главк МЧС сообщал о пожаре на 400 "квадратах".
https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов
МЧС: площадь пожара в кафе в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов