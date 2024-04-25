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Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов

Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов - РИА Новости, 25.04.2024

Площадь пожара в Нижнем Тагиле достигла двух тысяч квадратов

Площадь пожара в здании кафе в Нижнем Тагиле увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:06

2024-04-25T12:06

2024-04-25T12:17

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе в Нижнем Тагиле увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что из горящего кафе на улице Восточной самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем ведут 30 пожарных и 10 единиц техники.Ранее региональный главк МЧС сообщал о пожаре на 400 "квадратах".

https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html

нижний тагил

россия

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Варвара Скокшина

нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия