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В Улан-Удэ локализовали пожар на крыше ресторана

В Улан-Удэ локализовали пожар на крыше ресторана - РИА Новости, 15.01.2024

В Улан-Удэ локализовали пожар на крыше ресторана

Пожарные локализовали возгорание на крыше ресторана в Улан-Удэ на площади 525 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Бурятии. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:40

2024-01-15T13:40

2024-01-15T13:54

происшествия

улан-удэ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 15 янв – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на крыше ресторана в Улан-Удэ на площади 525 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Бурятии.Крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ. По данным приложения "2ГИС", по адресу Тулаева, 134 находится ресторан "Бир Хаус". МЧС сообщало о площади пожара 875 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Улан-Удэ. По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метров", - говорится в сообщении.Прокуратура Бурятии сообщила, что взяла на контроль ход и результаты проверки, а также установление обстоятельств возгорания в ресторане "Бир Хаус".

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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)