https://ria.ru/20230822/pozhar-1891421768.html

В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар

В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар - РИА Новости, 22.08.2023

В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар

Автомобиль Mazda Demio врезался в кафе в поселке Аршан Тункинского района Бурятии, возник пожар в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в МВД республики. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T05:49

2023-08-22T05:49

2023-08-22T05:58

тункинский район

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Автомобиль Mazda Demio врезался в кафе в поселке Аршан Тункинского района Бурятии, возник пожар в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в МВД республики. По данным полиции, сообщение о ДТП поступило около 6.00 (1.00 мск). "По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся", - сообщили в ведомстве. По словам правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, виновника ДТП ищут. Как сообщили РИА Новости в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на 10.00 (5.00 мск) в кафе идет ликвидация открытого горения, на месте работают 13 человек личного состава.

https://ria.ru/20230822/pozhar-1891410567.html

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тункинский район

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тункинский район, происшествия