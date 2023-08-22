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В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар
В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар - РИА Новости, 22.08.2023
В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар
Автомобиль Mazda Demio врезался в кафе в поселке Аршан Тункинского района Бурятии, возник пожар в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в МВД республики. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:49
2023-08-22T05:49
2023-08-22T05:58
тункинский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Автомобиль Mazda Demio врезался в кафе в поселке Аршан Тункинского района Бурятии, возник пожар в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в МВД республики. По данным полиции, сообщение о ДТП поступило около 6.00 (1.00 мск). "По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся", - сообщили в ведомстве. По словам правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, виновника ДТП ищут. Как сообщили РИА Новости в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на 10.00 (5.00 мск) в кафе идет ликвидация открытого горения, на месте работают 13 человек личного состава.
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891410567.html
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тункинский район, происшествия
Тункинский район, Происшествия
В Бурятии автомобиль врезался в кафе, спровоцировав пожар
В бурятском поселке Аршан машина въехала в кафе, спровоцировав пожар в подсобке
УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Автомобиль Mazda Demio врезался в кафе в поселке Аршан Тункинского района Бурятии, возник пожар в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в МВД республики.
По данным полиции, сообщение о ДТП поступило около 6.00 (1.00 мск).
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"По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся", - сообщили в ведомстве.
По словам правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, виновника ДТП ищут.
Как сообщили РИА Новости в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на 10.00 (5.00 мск) в кафе идет ликвидация открытого горения, на месте работают 13 человек личного состава.
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