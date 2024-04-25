https://ria.ru/20240425/nauka-1941774635.html

В России создали новую биодобавку из тихоокеанского растения

В России создали новую биодобавку из тихоокеанского растения - РИА Новости, 25.04.2024

В России создали новую биодобавку из тихоокеанского растения

Новый способ обработки морской капусты разработали ученые ЮУрГУ. По словам исследователей, новая процедура подготовки этого природного антикоагулянта к... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:00

2024-04-25T07:00

2024-04-25T07:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый способ обработки морской капусты разработали ученые ЮУрГУ. По словам исследователей, новая процедура подготовки этого природного антикоагулянта к употреблению позволяет не только сохранить его полезные для здоровья свойства, но и усилить некоторые из них. Изготовление биодобавок с использованием разработанных рекомендаций позволит производить полезный компонент рациона для людей с уязвимым здоровьем. Результаты представлены в ряде научных изданий, например в Karbala International Journal of Modern Science.Морская капуста или ламинария — род морских бурых водорослей, распространенных в некоторых районах Японского и Охотского морей. Из некоторых видов этих растений готовят одноименный салат, а из экстрактов производят фармацевтические и косметические препараты, рассказали специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).Сегодня в кулинарии ламинария используется не только как самостоятельная закуска, но и как компонент в блюдах из овощей, бобовых, мяса и рыбы. Пища, содержащая морскую капусту в сухом или отварном виде, показана людям с дефицитом йода в организме и включена в некоторые диетические столы, добавили ученые.Этот род бурых водорослей широко используется в нутрициологии и медицине главным образом именно из-за высоких содержаний йода, хотя его воздействие на организм обусловлено не только неорганическими компонентами, но и природными полисахаридами, одним из которых является фукоидан, отметили специалисты.В вузе пояснили, что с точки зрения химического строения, фукоидан — это сульфированный полисахарид, получаемый из бурых водорослей, который состоит из молекул сахара фукозы, связанной α- (1→2)-, α- (1→3)- и/или α-(1→4)-гликозидными связями. Кроме ламинарии, он обнаружен в организмах некоторых иглокожих.Согласно статистике, содержание этого полисахарида в морской капусте достигает 25–30%. Это вещество обладает широким спектром биологической активности. По словам ученых, в литературе описаны противоопухолевые, антибактериальные, антивирусные, противовоспалительные и некоторые другие свойства фукоиданов разной структуры. Особенно отмечается антикоагулянтное действие фукоиданов: лекарственные средства на их основе используются в тех случаях, когда применение гепарина неэффективно.Фукоидан обладает более высокой биодоступностью, чем исходный полисахарид, благодаря своей более низкой молекулярной массе. Такие вещества могут быть полезны для людей с особыми потребностями в питании: пожилым людям, новорожденным или спортсменам. Однако для сохранения особых свойств необходимо использовать нетепловые методы обработки сырья и его инкапсуляции, иначе цепочка сахаридов разрывается.Ученые ЮУрГУ разработали новый способ обработки пищевых бурых водорослей для эффективного выделения фукоидана из их биомассы и последующей его обработки. Теплота в технологических процессах обработки ламинарии заменяется на ультразвуковую обработку, которая не только в необходимой мере сохраняет целостность молекулы фукоидана, но и не требует больших затрат электроэнергии."Акустическая кавитация, вызываемая высокоинтенсивным низкочастотным ультразвуком, приводит к образованию горячих точек с коротким сроком службы, сильному локальному нагреву до 5000 °C, давлению 1000 атм и скоростям нагрева и охлаждения более 1000 °C/с. Акустическая кавитация может оказывать механическое воздействие из-за быстрого сдувания кавитационных пузырьков и образования свободных радикалов, вызванных диссоциацией воды", — рассказал соавтор работы, старший научный сотрудник кафедры "Пищевые и биотехнологии" Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Багале Удай Дашаратх.Ученый отметил, что результаты показали, что при такой сонохимической обработке молекулярная масса фукоидана значительно снижается: в 2,5 раза относительно традиционного способа извлечения фукоидана."Тесты на антиоксидантную активность показали, что обработка ультразвуком значительно повысила антиоксидантную активность (на 88,9% по сравнению с контрольным процессом на 65,3%). Также мы обнаружили, что идеальными условиями для разложения фукоидана должны быть температура 33 °C, время обработки ультразвуком 40 мин и мощность обработки ультразвуком 102,5 Вт/см2 соответственно", — объяснил он.Специалисты планируют разработать на основе нового процесса новую пищевую биодобавку как для людей с особым режимом питания, так и для профилактики неинфекционных заболеваний у всего населения.

https://ria.ru/20240313/nauka-1932309401.html

https://ria.ru/20240416/nauka-1939638317.html

https://ria.ru/20240318/nauka-1933227834.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, челябинск, южно-уральский государственный университет, охотское море, медицина, здоровье - общество, общество