https://ria.ru/20221202/shizofreniya-1835891724.html

Шизофрения: как распознать заболевание, его причины и лечение

Шизофрения: симптомы у мужчин и женщин, признаки, формы болезни, лечение

Шизофрения: как распознать заболевание, его причины и лечение

Шизофрения - серьезное психическое расстройство. По каким симптомам людям ставится этот диагноз, в чем суть шизофрении, каковы признаки этой болезни у женщин и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:45

2022-12-02T15:45

2022-12-02T16:07

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шизофрения

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Шизофрения - серьезное психическое расстройство. По каким симптомам людям ставится этот диагноз, в чем суть шизофрении, каковы признаки этой болезни у женщин и мужчин, ее формы и стадии, а также способы лечения - в материале РИА Новости.ШизофренияШизофрения - один из наиболее тяжелых психических недугов. У человека, страдающего данным заболеванием, нарушается не только мышление - страдают поведение, речь, восприятие действительности. Бред и галлюцинации входят в число наиболее характерных спутников этого расстройства.Шизофрения оказывает очень сильное негативное влияние на жизнь человека, мешая ему учиться и работать, влияя на его общение с другими людьми.Симптомы шизофрении могут проявиться даже у детей. Такой диагноз могут поставить как в подростковом возрасте, так и в более раннем детском возрасте. Изменения речи, потеря интереса к играм и занятиям, которые прежде были привлекательны для ребенка, тревожность, отсутствие эмоций даже по отношению к близким людям и нарушение контакта со сверстниками - вот основные симптомы, которыми шизофрения может проявлять себя в этом возрасте.ИсторияКак и название множества других заболеваний, термин "шизофрения" имеет греческое происхождение и является производным от слов "раскалывать" и "разум/мысль". Долгое время шизофрения была известна под именем "раннее слабоумие" (или "dementia praecox"), а серьезный вклад в ее изучение одним из первых внес немецкий психиатр Эмиль Крепелин.Термин "шизофрения" в психиатрии появился благодаря трудам швейцарца Ойгена Блейлера (именно поэтому недуг порой называют "Болезнью Блейлера"). Изучение данного заболевания, его причин, симптомов и способов лечения продолжается и в настоящее время, причем по некоторым аспектам у специалистов до сих пор нет однозначного мнения.ПричиныДо сих пор не существует однозначного ответа на вопрос, что именно является причиной шизофрении. Однако многие ученые сходятся во мнении, что наследственность играет очень большую роль в данном процессе. Если у человека кто-либо из родственников страдал или страдает от этого заболевания, то риск столкнуться с ним весьма высок.“Да, генетика играет важную роль как причина развития шизофрении. Однако в последнее время очень активно развивается такая наука, как эпигенетика, которая определяет, как те или иные вещества влияют на различные гены в организме человека. Так, например, за последние годы в мире очень резко возросло число детей с аутизмом (а это заболевание, в свою очередь, может быть тесно связано с шизофренией). И уже доказано, что так называемая мусорная еда, которой сегодня питаются огромное количество людей по всему миру, и в России в том числе, включает те гены, которые отвечают за развитие данного недуга у детей. Перефразируя известное высказывание, можно утверждать, что “мы есть то, что мы едим и то, что ела наша еда”. Именно по этой причине так важно питание родителей за год до зачатия, матери во время беременности, а также первые три года жизни ребенка, когда формируется головной мозг. Если у человека в роду были больные шизофренией, то неправильное питание запускает те гены, которые при других условиях могли бы никогда и не проявиться в этом поколении”, - говорит к.м.н., доцент Смоленского государственного медицинского университета, врач-психиатр, психотерапевт Константин Якунин.Шизофрения в детском возрасте может быть вызвана повреждениями центральной нервной системы, которые произошли как во время беременности, так и уже после рождения ребенка. Это и перенесенные матерью тяжелые инфекции, и полученные черепно-мозговые травмы, и другие возможные причины. Свою роль может сыграть неблагоприятная среда, в которой воспитывается и растет ребенок.Также к числу возможных причин развития шизофрении относят нарушения, связанные с работой нейромедиаторов (в частности, дофамина) и так далее.ПатогенезУ пациентов, страдающих шизофренией, нередко наблюдаются характерные структурные изменения головного мозга. Например, увеличение размеров желудочков, уменьшение объема серого вещества и другие.Так называемая дофаминовая теория, о которой уже упоминалось выше, утверждает, что при шизофрении нарушается баланс такого важного нейромедиатора, как дофамин. Также шизофрения может быть связана и с изменением уровня его “коллег” - серотонина и глутамата. Их избыток или недостаток может спровоцировать появление как позитивной, так и негативной симптоматики, свойственной данному расстройству.СимптомыСимптомы шизофрении весьма разнообразны и нередко очень похожи на проявления других патологий, что значительно затрудняют постановку правильного диагноза. В первое время симптомы шизофрении могут быть выражены не ярко, но постепенно нарастают. Страдающий шизофренией человек не способен адекватно оценивать и воспринимать окружающую действительность.К числу наиболее характерных и распространенных симптомов шизофрении относятся:Формы шизофренииВыделяют несколько основных форм шизофрении, которые различаются по своим проявлениям и имеют ряд характерных особенностейПростаяКак правило, бред и галлюцинации при простой форме шизофрении практически отсутствуют. Заболевание прогрессирует медленно, однако человеку со временем становится очень сложно функционировать в обществе.У него медленно, но верно угасают интересы, любимые занятия перестают приносить удовольствие, развивается апатия и пропадают эмоции. Человек становится очень замкнутым, его контакты с другими людьми сводятся к минимуму. Соответственно, рассчитывать на успешную карьеру или продуктивную учебу при этом не приходится.ПараноиднаяНаиболее распространенная форма данного недуга. Сопровождается различными видами галлюцинаций и бредом (как в сочетании друг с другом, так и по отдельности). При этом человек, страдающий такой формой шизофрении, непоколебимо уверен, что все его бредовые идеи - абсолютно реальны.ГебефреническаяСамый яркий симптом данной разновидности заболевания - это необычное, непредсказуемое и зачастую принимающее весьма странные и вычурные формы поведения. Человек словно впадает в детство, может начать дурачиться даже в самый неподходящий для этого момент, может злоупотреблять нецензурными словами и порой демонстрирует неадекватную реакцию на действия окружающих.Данная форма шизофрении достаточно редкая, но склонна развиваться и прогрессировать очень быстро.КататоническаяПри кататонической шизофрении у больного наблюдается чередование полярных приступов: чрезмерное возбуждение (проявляющееся агрессивным, угрожающим поведением, опасным прежде всего для самого пациента) сменяется периодами длительного ступора (до нескольких дней), во время которых он может вообще не реагировать на внешние раздражители.НедифференцированнаяЕсли тех симптомов, которые наблюдаются у пациента, недостаточно для того, чтобы однозначно определить ту или иную разновидность шизофрении (либо этих признаков, наоборот, так много, что по ним можно отнести заболевание сразу к нескольким видам), то речь идет о недифференцированной форме.Постшизофреническая депрессияО постшизофренической депрессии, как правило, идет речь в том случае, когда страдающий шизофренией человек оказывается “жертвой” длительной депрессии. Практически полная потеря интереса к окружающему миру, плохое настроение, которое становится его постоянным спутником, невозможность нормально работать и даже нежелание двигаться (например, вставать с постели по утрам). Данное состояние может быть опасно прежде всего тем, что способно привести к самоубийству.ОбостренияДля шизофрении характерны периоды так называемого обострения, когда состояние человека резко становится хуже. В большинстве случаев такие периоды приходятся на весенние или осенние месяцы, а триггером может выступать практически любой травмирующий или стрессовый фактор.По каким признакам можно понять, что у человека наступило обострение шизофрении? Симптомами могут стать не только ярко выраженный бред и различные галлюцинации. У человека меняется поведение (к примеру, внезапно может накрыть апатия или, наоборот, агрессия), он перестает общаться со всеми, даже с самыми близкими людьми, не следит за своим внешним видом, может надолго застывать на месте в одной позе и так далее.При этом все остальное время болезнь может практически ничем себя не проявлять.Осложнения и последствияНесмотря на то, что шизофрения может прогрессировать очень медленно и длительное время никак не проявлять себя, страдающий от данного заболевания нуждается в лечении и помощи профессионалов. В противном случае недуг способен очень сильно отразиться на жизни человека.К каким последствиям может привести игнорирование симптомов шизофрении? С социальной точки зрения - к разрыву отношений с близкими людьми, неспособности создать семью, потере работы (как следствие, снижение качество жизни) и так далее.Известно, что шизофрения заметно сокращает жизнь человека, причем причина - не только в физических недугах. Среди страдающих от шизофрении отмечается самый высокий процент самоубийств.Нередко пациенты с шизофренией испытывают стойкую зависимость от различных психоактивных веществ (алкоголь и другие). Еще одно неприятное и даже опасное последствие шизофрении: свойственные многим ее формам навязчивые идеи могут представлять угрозу как для самого шизофреника, так и для окружающих его граждан.ДиагностикаДиагностикой и лечением шизофрении занимается врач-психиатр. При этом доктору необходимо осмотреть и выслушать не только жалобы самого пациента, но и опросить его родственников. Это необходимо для того, чтобы отделить шизофрению от других похожих психических заболеваний, имеющих схожую симптоматику.При необходимости доктор может назначить лабораторные исследования (анализ крови для проверки определенных маркеров), а также использовать другие методы диагностики (например, ЭЭГ).Важно понимать, что чем раньше человек обратится за помощью, тем более благоприятными будут перспективы лечения.Тест на шизофрениюНа текущий момент психиатры применяют в своей практике несколько тестов и методик, которые позволяют диагностировать у человека шизофрению. С их помощью можно оценить внимание, память, мышление, эмоции и другие важные аспекты, нарушение которых может быть проявлением данного заболевания. Чаще всего для данной цели используются специальные опросники, однако могут применяться и тесты, содержащие изображения.Правда, такие тесты используются скорее как вспомогательные методы, ведь ведущую роль в постановке диагноза играют все же характерные клинические проявления шизофрении.ЛечениеТерапия пациентов с шизофренией в первую очередь направлена на то, чтобы заметно изменить качество их жизни: снять обострение и по возможности предотвратить повторные приступы, помочь человеку вернуться к работе или учебе и так далее. Полностью вылечить шизофрению, как, например, грипп или краснуху, нельзя, можно лишь добиться того, чтобы ее симптомы оказывали минимальное воздействие на жизнь гражданина.Для этого могут использоваться:ПрофилактикаКак таковых эффективных методов профилактики шизофрении не существует. Важную роль играет ранняя диагностика заболевания, которая помогает добиться большего эффекта от терапии. Если существует наследственная предрасположенность, необходима консультация специалиста, который поможет определиться с дальнейшей тактикой.

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https://ria.ru/20220224/razdrazhitelnost-1774883377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/minzdrav-1832000683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, психиатрия, врачи, шизофрения, в мире