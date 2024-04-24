https://ria.ru/20240424/matvienko-1941933991.html

Матвиенко рассказала о работе по уточнению миграционного законодательства

Матвиенко рассказала о работе по уточнению миграционного законодательства - РИА Новости, 24.04.2024

Матвиенко рассказала о работе по уточнению миграционного законодательства

В России идет работа по уточнению миграционного законодательства, сенаторы принимают в ней участие, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:36

2024-04-24T09:36

2024-04-24T09:43

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В России идет работа по уточнению миграционного законодательства, сенаторы принимают в ней участие, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Новое миграционное законодательство, уточнение к действующему - уже над этим работа идет, и Совет Федерации в этом принимает активное участие. Надо без эмоций, с участием экспертов, юристов, специалистов, в диалоге с нашими партнерами из дружественных стран отработать и, если надо, уточнить и межгосударственные соглашения по поводу трудовой миграции", - сказала она. По мнению спикера СФ, миграционное законодательство, безусловно, нужно совершенствовать. "В первую очередь, должна такая быть внятная, стройная государственная миграционная политика. И миграция, безусловно, должна находиться под контролем государства. Хочу прямо сказать, что пока, сегодня, это во многом не так. Это факт", - сказала политик. Матвиенко также затронула тему координации работы в миграционной сфере. "Вы знаете, у нас, как только появляется в стране проблема, первое предложение - создать новое министерство. Не всегда это оправданно. Но что касается миграции, то этим направлением занимаются несколько министерств и ведомств, и, конечно же, нужна большая координация. Возможно, нужно какое-то министерство, ведомство наделить полномочиями по усилению координации - одно окно и один ответственный. Над этим можно подумать. И может быть, какие-то изменения будут сейчас в структуре правительства", - добавила она. По мнению спикера СФ, нужно задать два вопроса. Первый: нужны ли нам трудовые мигранты. "Я думаю, ответ очевиден. Я, встречаясь с губернаторами, задаю им вопрос: "Назовите мне три самых сложных проблемы у вас в регионе". Все начинают с того, что это нехватка кадров вообще и, в частности, рабочих кадров. Значит мы не сможем пока обойтись без трудовой миграции для продвижения нашей экономики", - сказала парламентарий. Второй вопрос: возможно ли закрыть страну и запретить всем въезд. "Но это тоже невозможно, и мы никогда не пойдем на такую самоизоляцию. Поэтому мы должны многое изменить в миграционной политике", - считает Матвиенко. По словам сенатора, сегодня, к сожалению, в этой сфере работает много посредников, нелегальных, полукриминальных структур, которые нанимают в других странах рабочих, привозят сюда и, "честно говоря, хорошо обирают". Из того, на что надо в этой связи обратить особое внимание, - конечно, коррупция, сказала она. "И правоприменительная практика, контроль за выполнением законов, тоже у нас, честно говоря, хромает", - заявила политик. "Поэтому мне кажется, что миграцию нужно перевести на межгосударственный уровень, тем более, что у нас есть и соответствующее соглашение с дружественными нам странами, которые являются наибольшими поставщиками трудовых ресурсов", - отметила Матвиенко. Она считает, что именно там надо организовывать центры по подготовке мигрантов, где нужно наладить изучение русского языка. "Где нужно их обучить нашему законодательству, нашим традициям, нашим ценностям. Естественно, проверить их бэкграунд, чтобы не допустить проникновения каких-то радикальных элементов под видом миграции", - сказала парламентарий. Матвиенко также считает, что нужно быть более требовательными к работодателям - тем, кто, собственно, и приглашает мигрантов на работу. "Они такой ответственности пока не чувствуют. Это должны быть приемлемые условия проживания, это должна быть нормальная зарплата, на которую они (мигранты) могут жить, это и участие в судьбе, в их социализации и многое другое. Я считаю, что миграция должна быть цивилизованная", - отметила она.

https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html

https://ria.ru/20231130/migranty-1912954428.html

https://rsport.ria.ru/20240423/chelyabinsk-1941732424.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество