https://ria.ru/20250711/peresadka-1760990250.html

Пересадка волос: как проходит операция, методы и стоимость

Пересадка волос: где сделать трансплантацию, в какой клинике, как проходит операция

Пересадка волос: как проходит операция, методы и стоимость

Пересадка волос на голове — эффективный способ борьбы с облысением. Используя лучшие современные методы трансплантации, врачи способны избавить женщин и мужчин... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:35:00+03:00

2025-07-11T14:35:00+03:00

2025-07-11T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пересадка волос на голове — эффективный способ борьбы с облысением. Используя лучшие современные методы трансплантации, врачи способны избавить женщин и мужчин от залысин без последствий. Как сделать процедуру, в какой клинике стоит провести операцию, в Москве или за рубежом — в материале РИА Новости.Что такое пересадка волосПересадка волос — это операция по трансплантации волосяных фолликулов с одного участка тела на другой. Такой метод применяют для восстановления волос на голове человека, а также в зоне бороды, усов и бровей.Нередки случаи, когда от облысения можно избавиться лечением вызвавшей алопецию основной патологии или изменением образа жизни. Но зачастую только пересадка волос становится оптимальным решением.Врач-косметолог и трихолог, член Профессиональной ассоциации трихологов Анастасия Волкова назвала ряд специализированных терминов, которые полезно знать тем, кто в перспективе рассматривает операцию по пересадке волос.Зачем делатьПотеря волос — весьма деликатная и в большинстве случаев эстетическая проблема. Каждый человек ежедневно расстается примерно с сотней волос и порой даже не замечает (либо не обращает внимания) на такие потери.Если же выпадение волос приобретает большие масштабы (появляются видимые залысины, в отдельных зонах практически полностью исчезает волосяной покров и так далее), то человек начинает испытывать дискомфорт: чувствует себя неуверенно, стесняется своей внешности. На фоне столь негативных эмоций могут развиваться психологические проблемы.В каких случаях применяетсяСуществует несколько основных причин, при которых чаще всего возникает необходимость восстановления волос на голове.Основные причины:Как проходит процедура пересадки волосНачинается все с консультации специалиста, который помогает оценить состояние пациента, определить причины появления проблемы и выбрать наиболее эффективный в конкретном случае метод ее решения.Подготовка к процедуре“За три месяца до операции желательно пройти курс мезо и/или плазмотерапии (PRP/PRGF) для того, чтобы подготовить субстрат тканям и пересаженные фолликулы лучше прижились. Выбор методик определяется врачом-трихологом на основе данных трихоскопии и актуальных лабораторных анализов”, — говорит трихолог Анастасия Волкова.За неделю до операции необходимо:За шесть часов до начала процедуры нежелательно употреблять пищу и воду. Перед операцией необходимо тщательно вымыть волосы без использования средств для укладки.Нужно сдать:Процедура по трансплантации волос длится от четырех часов и более, очень важно, чтобы пациент был выспавшимся и хорошо отдохнувшим."В профессиональных клиниках проводят процедуры, которые рекомендуют делать до пересадки волос, чтобы приживаемость фолликулов была намного выше. Это процедуры PRP-терапии — введение в кожу головы собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, и лазеротерапия на аппарате М22. Такая процедура усиливает приток крови к волосяным фолликулам и стимулирует ростковую зону волоса", — отмечает врач-трихолог и косметолог Виталия Копытина.Выбор стратегииПосле того, как были выявлены причины, вызвавшие выпадение волос, а также проведена оценка донорской зоны пациента, врач совместно с ним должен подобрать оптимальную стратегию трансплантации.По словам эксперта Анастасии Волковой, при этом должны учитываться:“На этом этапе важно рассчитать необходимое количество графтов, определить технику пересадки и согласовать план реабилитации. Иногда процедуру проводят поэтапно, в несколько сеансов, чтобы сохранить максимальный результат и при этом минимизировать стресс для кожи головы”, — отмечает специалист.Определение донорских участковВо время консультации перед операцией по трансплантации специалисты выбирают участок кожи для пересадки и проводят анализ волоса.Чаще всего донорским участком выступает затылок. Однако не всегда материала в этой области достаточно. В таком случае врачи могут использовать другие места, где есть густой волосяной покров: грудь, руки, борода.Выбор в пользу затылка в качестве донорского участка обусловлен степенью приживаемости волосяных фолликулов. Графт с задней части головы с большей вероятностью приживется, чем материал с другого места. Например, материал, взятый с затылка, приживется с вероятностью 99%, с бороды — примерно 95%, с тела — около 60%.Методы пересадкиИх можно разделить на две большие группы: это шовные и бесшовные.Шовный метод проведения операции по пересадке волос уже считается устаревшим и используется редко. Основная причина отказа от такого способа — травмирование большого участка тела.Один из них — это лоскутный метод FUT. Аббревиатура расшифровывается как Follicular Unit Transplantation и представляет собой метод, в ходе которого с затылочной части изымается донорский материал в виде полоски кожи. Обычно ее размер — не больше 10 на 3 сантиметра. После этого из нее извлекаются графты и пересаживаются в облысевшие области. Оптимальным количеством для пересадки волос на 1 квадратный сантиметр считается 35-45 графтов.При бесшовных методах пересадки волос используется специальное оборудование, которое упрощает процесс распределения волосков по коже, а также снижает риск инфицирования.К таким методам относится бесшовная пересадка FUE (Follicular Unit Extraction) — метод, характеризующийся изъятием из донорской зоны пучков волос. Фолликулы извлекаются с помощью специального инструмента (панч). На участке, куда необходимо пересадить волосы, делается надрез или прокол. Далее в него вживляется донорский материал.К плюсам этого метода относят быстрое заживление рубцов и короткий срок реабилитации.К числу современных методов пересадки волос относится пересадка DHI (или Direct Hair Implantation). Он фактически представляет собой прямую трансплантацию волос, при которой материал из донорской области при помощи специальных инструментов переносится на нужный участок. Считается, что данный метод отличается меньшей травматизацией, сама процедура проходит гораздо быстрее, а результат выглядит более естественным и густым.АнестезияКак правило, при пересадке используется не общая, а местная анестезия. Она применяется на тех участках, которые непосредственно будут подвергаться воздействию. Это донорская зона и участок, куда планируется пересадить изъятый материал. Подобное обезболивание помогает свести к минимуму все неприятные ощущения во время процедуры.Пациенту могут быть предложены различные методы анестезии, окончательный выбор должен делать специалист с учетом всех особенностей конкретного человека.Процесс пересадкиЭтап напрямую зависит от выбранного метода. Но начинается с изъятия нужного количества материала из донорской зоны. Для этого врач использует специальное оборудование, а бритье головы при некоторых методах является необязательным.Врач отмечает ту область, на которую будут перенесены излеченные фолликулы. При методе FUE на участке пересадки предварительно делается необходимое количество микроотверстий, в которые и будут помещены фолликулы. При более современных методах подобные проколы не требуются.РезультатыКак правило, врач оценивает эффект практически сразу после окончания процедуры. Следующий осмотр может быть назначен уже на следующий день: доктор внимательно следит за тем, как заживает участок с пересаженными фолликулами.РеабилитацияЗа пересаженными волосами требуется особый уход. Соблюдение ряда рекомендаций может оказать существенное влияние на итоговый результат процедуры.На какой срок хватает пересадкиВ случаях, когда операцию по трансплантации проводят грамотные специалисты, соблюдая все методики, результат процедуры может сохраниться на всю жизнь.Современные методы пересадки волос позволяют добиться наилучших результатов без шрамов и побочных эффектов. Нужно ли будет делать операцию повторно и будут ли волосы расти всю жизнь? Это зависит от множества факторов: от качества проведения операции до выполнения рекомендаций врачей после процедуры.Выбор клиникиЕще несколько лет назад большинство операций по трансплантации волос проводились в Турции, а стоимость процедуры в переводе на российскую валюту начиналась со 120 тысяч рублей.Но все больше пациентов выбирают для трансплантации волос клиники в Москве. Грамотность специалистов и усовершенствованные технологии позволяют российским врачам делать качественную пересадку волос.При выборе клиники важно обращать внимание на:Стоимость операцииЗависит от ряда ключевых факторов, начиная от региона проведения операции и заканчивая квалификацией врачей. Кроме того, цена варьируется в зависимости от объема пересадки (числа графтов), выбранного метода и дополнительных процедур, которые могут потребоваться пациенту.“Для восстановления волосяного покрова при умеренной степени облысения требуется от 1500 до 3000 графтов, иногда — до 4000”, — отмечает трихолог Анастасия Волкова.К цене самой операции нужно прибавить стоимость консультации специалиста. В среднем это — от 3000 до 8000 рублей (в зависимости от региона и статуса клиники). В общую сумму расходов также нужно включить стоимость необходимых анализов, дополнительные процедуры.“Минимальная цена процедуры при небольшом объеме пересадки (до 500 графтов) может стоить от 40 000 рублей. Коррекция после ожогов или травм — от 15 000 рублей, а полная пересадка по европейским стандартам в Москве — от 200 000 до 500 000 рублей, — говорит эксперт. — Важно: низкая цена не всегда означает экономию. Качество работы, приживаемость графтов и эстетика результата напрямую зависят от уровня клиники и опыта хирурга”.ПротивопоказанияКроме того, операция противопоказана при наличии следующих заболеваний: СПИД, гепатиты, гемофилия и волчанка.Плюсы и минусы процедурыОсновные преимущества операции по пересадки волос:Основными недостатками трансплантации волос считают продолжительность процедуры (от 4 до 6 часов) и возможная необходимость повторения операции. К минусам такой процедуры относят ее высокую стоимость.Сколько раз можно делать пересадкуПри необходимости (то есть при наличии показаний) и в том случае, если донорский ресурс это позволяет, процедуру пересадки волос можно проводить неоднократно.“Как правило, повторную пересадку делают при прогрессировании алопеции и появлении новых залысин, а также в том случае, если изначально было пересажено небольшое количество графтов (например, в рамках пробной процедуры). Также повторная процедура может быть проведена для коррекции линии роста волос или увеличения плотности, — говорит эксперт Анастасия Волкова. — Врач может рекомендовать вторую пересадку не раньше чем через 8-12 месяцев после первой, ведь именно столько времени требуется для оценки окончательного результата и восстановления тканей. Максимальное количество процедур ограничивается состоянием донорской зоны. Как только фолликулы заканчиваются, пересадка становится невозможной или требует использования волос с тела (что снижает приживаемость)”.Мнение экспертаВрач-косметолог и трихолог, член Профессиональной ассоциации трихологов Анастасия Волкова:Пересадка волос — это не просто эстетическая операция, а комплексный путь восстановления уверенности в себе. Но важно понимать, что успешная трансплантация невозможна без качественной подготовки и соответствующего последующего ухода. Я всегда рекомендую своим пациентам подходить к этому решению осознанно, обязательно стабилизировать причины алопеции, и только потом переходить к пересадке.В профессиональных клиниках работа с волосами — это не только механическая пересадка фолликулов, но и сопровождение пациента до и после процедуры: PRP, мезотерапия, экзосомальная терапия, трихологическое сопровождение и регулярные осмотры. Только такой подход дает долговременный и естественный результат.

https://ria.ru/20230407/vypadenie-1863861956.html

https://rsport.ria.ru/20240902/trikholog-nazval-dopustimuyu-normu-vypadeniya-volos-1968674400.html

https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html

https://ria.ru/20250707/metody-2027668016.html

https://ria.ru/20231127/volosy-1598396618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медицина, здоровье - общество, здоровье, волосы