Вредные условия труда: кому положены льготы, сколько доплачивают
Вредные условия труда
Оглавление
- Вредные условия труда
- Факторы вредности
- Степени вредности
- Нормативная документация
- Как оценивается вредность
- Ответственность за нарушения требований
- Профессии с вредными условиями труда
- Прием на работу
- Особенности работы во вредных условиях труда
- Рабочее время
- Отпуск
- Доплата
- Особое питание
- Медосмотры
- Пенсия
- Компенсации
- Порядок получения
- Ответственность за невыплату
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Существуют определенные уровни воздействия тех или иных факторов на организм человека в ходе трудовой деятельности. Если нормативы превышены, то работа может представлять опасность для здоровья. Что такое вредные условия труда, какая положена компенсация и сколько длится дополнительный отпуск ー в материале РИА Новости.
Вредные условия труда
Если работа представляет опасность для здоровья и жизни, в этом случае работодатель обязан предоставлять сотруднику ряд льгот.
Специальная комиссия проводит проверку, чтобы определить степень негативного воздействия рабочих условий на человека. Понятие оценки условий труда обозначено в Федеральном законе от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и регулируется Трудовым кодексом.
Если по результатам проверки условия были признаны безопасными, то компенсация сотруднику не полагается (ч. 4 ст. 219 ТК РФ).
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Факторы вредности
По характеру воздействия на организм человека факторы делятся на биологические, физические, химические и психофизиологические.
- Биологические связаны с тем, что различные микроорганизмы, а также растения и животные, с которыми работает человек, могут нанести вред здоровью. Это относится к врачам-ветеринарам, медикам, сотрудникам лабораторий.
- Физические связаны с напряженными условиями окружающей среды, например, с сильным повышением или понижением температуры воздуха, его загазованностью. Сюда же относится повышенный уровень вибрации и шума, наличие ультразвуковых волн и излучений, низкое или избыточное освещение помещения.
- Химические негативно воздействуют на мочеполовую систему (мутагенные), вызывают развитие опухолей (канцерогенные), аллергические заболевания (сенсибилизирующие). Такой риск есть у сотрудников деревообрабатывающих предприятий, работников, контактирующих с парами серной кислоты и щелочами и т.д..
- Психофизиологические сопровождаются нервно-психическими и физическими нагрузками. Негативное влияние распространяется на органы слуха и зрения, возникает умственное перенапряжение и т.д.
Степени вредности
Условия труда делятся на четыре класса в зависимости от влияния на здоровье сотрудника.
Класс или подкласс (степень)
Влияние на человека
3.1
Естественная обстановка с соблюдением нормативных показателей. Для работников нет угрозы токсического отравления, травмирования и др.
3.2
Степень вредности находится в пределах нормы согласно Трудовому кодексу. Сотрудники предприятия могут работать с химическими и биологическими веществами, но степень их концентрации и воздействия минимальна.
3.3 (представляет опасность)
Работник подвергается потенциальной опасности. Например, в строительной сфере, когда по неосторожности может упасть с высоты.
4 (экстремальная)
Условия работы не только вредят здоровью, но и представляют реальную угрозу для жизни.
Нормативная документация
Организация рабочего процесса, размер заработной платы и компенсационной выплаты определен статьей 147 Трудового кодекса.
Трудовые отношения между работодателем и работником регулируются и другими нормативными документами:
- ГОСТ 12.0.003 ー классификация опасных и вредных производственных факторов.
- Постановления правительства РФ № 188 (льготные выплаты для сотрудников вредных производств) и № 655 (более ранний выход на заслуженный отдых).
- Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 №10ー определяет право на льготное пенсионное обеспечение.
- Постановление Госкомитета по труду №298 ー положение об увеличении длительности отпуска.
Как оценивается вредность
Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится комиссией для того, чтобы определить наличие негативного воздействия на организм человека и угрозы для жизни либо установить их отсутствие. Анализ трудовых условий не проводится для тех, кто работает удаленно, и для физлиц без оформления индивидуального предпринимательства.
Работодатель обращается в одну из организаций, аккредитованную Минтрудом, для проведения оценки за свой счет. Специалисты проводят измерения по многим параметрам, например, определяют уровень токсичности, освещения, радиации, загрязненности воздуха.
По результатам работы спецорганизации определяют классы и подклассы условий труда в рабочих зонах. При выявлении вредных факторов оценку проводят снова спустя пять лет. На тех предприятиях, где не были выявлены вредные условия, с 30.12.2020 года декларация СОУТ стала бессрочной, согласно изменениям в ст. 11 закона № 426-ФЗ.
Оценка может проводиться незапланированно по нескольким причинам: на предприятии произошел несчастный случай, внедряется новое оборудование или меняется технология производства.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПечь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов
Печь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов
Ответственность за нарушения требований
Если работодатель не провел своевременно оценку условий труда на рабочих местах, либо она была проведена с нарушениями, в этом случае накладывается административный штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях:
- на должностных лиц и ИП - от 5 000 до 10 000 рублей;
- на юрлица - от 60 000 до 80 000 рублей.
При нарушении нормативных требований охраны труда выносится предупреждение либо накладывается административное наказание:
- на должностных лиц и ИП - от 2 000 до 5 000 рублей;
- на юрлица - от 50 000 до 80 000 рублей.
Уголовная ответственность за нарушение требований наступает в нескольких случаях, согласно ст. 143 УК РФ:
- тяжелая травма;
- смерть одного и более человек по неосторожности.
К ответственности привлекается лицо, на которое возложены обязанности по исполнению требований охраны труда.
Сотрудник вредного производства, заметивший нарушения, имеет право написать соответствующее заявление в инспекцию труда или прокуратуру.
Профессии с вредными условиями труда
Досрочная пенсия будет назначена тем, чья трудовая деятельность связана с:
- горными работами;
- химическим производством;
- нефтедобывающими работами;
- строительной деятельностью;
- медициной;
- полиграфией;
- транспортом;
- спасательными службами;
- сварочными работами и т.д.
По словам главного внештатного профпатолога Минздрава РФ Игоря Бухтиярова, "в настоящее время у нас в стране работают около 70 миллионов граждан. Из них порядка 38% ー во вредных и опасных условиях труда. Это около 30 миллионов человек".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахтер в шахте "Кальинская" в Свердловской области
Шахтер в шахте "Кальинская" в Свердловской области
Прием на работу
Когда на работу с вредными условиями труда принимают нового сотрудника, то в трудовом договоре указывают обязательные пункты:
- должностные обязанности;
- рабочий график;
- увеличенный по срокам отпуск;
- размер зарплаты;
- компенсация;
- дополнительные выплаты.
Особенности работы во вредных условиях труда
Сотрудникам вредного производства предоставляется ряд возможностей:
- посещение санаториев за счет работодателя;
- сокращенная рабочая смена;
- бесплатное питание;
- ранний выход на пенсию;
- более продолжительный отпуск;
- компенсации и доплаты.
Рабочее время
При нормальных условиях труда сотрудник должен работать не более 40 часов в неделю. Однако на вредном производстве количество часов сокращается до 36 в неделю. Одна смена не может длиться дольше восьми часов, если общее рабочее время в неделю составляет 36 часов, либо не дольше шести часов, если установлена 30-часовая рабочая неделя.
В трудовой договор могут быть внесены изменения по увеличению продолжительности смены. Главное, чтобы общее недельное время не превышало нормативов.
© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкСотрудники типографии "Тюменский дом печати" во время работы
Сотрудники типографии "Тюменский дом печати" во время работы
Отпуск
Работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск для работников с вредными условиями труда. Такое правило действует в том случае, если сотрудник подвергается потенциальной опасности или условия не только вредят здоровью, но и представляют реальную угрозу для жизни. Точный период отпуска зависит от степени вредности работы, однако он не может быть менее семи дней.
Доплата
Работающие во вредных условиях имеют право на доплату в размере 4% от ставки при нормальных условиях работы. Такая льгота не зависит от подкласса вредности. Окончательный размер доплаты определяет профсоюз предприятия.
Особое питание
Сотрудники вредного производства должны получать специальное питание для поддержания здоровья. Такие работники имеют право бесплатно обедать за счет предприятия.
Есть возможность получить денежную компенсацию вместо бесплатных продуктов, если это предусмотрено трудовым договором. Ее размер соответствует финансовым затратам на соответствующий набор.
Медосмотры
С 1 июля 2020 года сотрудники, работающие на предприятиях с вредными условиями труда, должны проходить плановый медицинских осмотр каждые пять лет. Если медработник выпишет заключение, что человек должен быть отстранен от определенного вида работ по состоянию здоровья, в этом случае работодатель направляет его на экспертизу профпригодности.
Пенсия
Люди, работающие на вредном производстве, выходят на пенсию по достижении определенного возраста, установленного для той или иной профессии. При этом необходимо, чтобы у сотрудника был основной трудовой и льготный стаж. Также требуется накопить определенное количество пенсионных баллов.
Для подтверждения "вредного" стажа понадобится трудовая книжка. Если сотрудник работал без нее, тогда доказательством послужат трудовые договоры, зарплатные ведомости, выписки из банковского счета физлица.
Компенсации
Размер и порядок выплаты компенсации обозначают в трудовом договоре (точнее в пунктах "Условия труда" и "Оплата труда") и нормативных актах производства.
В расчетные листы бухгалтер вносит изменения. Доплату не прибавляют к премии и не суммируют с основным окладом. Надбавка должна быть отражена в расчетном листе отдельной графой. Это необходимо для соответствующих доказательств при проверке или судебных разбирательствах.
© РИА Новости / Илья Московец | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске
Порядок получения
Сотрудник не обязан предоставлять какие-либо документы, чтобы доказать негативное влияние на здоровье и возможную опасность для жизни.
Если во время проведения спецоценки будет вынесено заключение, что условия труда больше не считаются вредными, то в этом случае дополнительную оплату отменяют.
Ответственность за невыплату
Порядок и сроки расчета регулируются ст. 136 ТК РФ. Работодателя могут привлечь к административной и уголовной ответственности, если он не доплачивает за работу на вредном производстве. Размер штрафа для предпринимателей составляет от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц ─ от 10 000 до 20 000 рублей, для юрлиц ─ от 30 000 до 50 000 рублей.
При задержке перечислений работодатель также обязан выплатить денежную компенсацию в размере 1/150 Центрального Банка РФ от суммы долга за каждый день просрочки.
Работодатель также обязан выплатить денежную компенсацию, размер которой превышает минимальный порог в 1/150 действующей ключевой ставки Банка России. Размер компенсации устанавливается за каждый день задержки от невыплаченной суммы. В расчет берется вся задержанная доплата, из нее вычитаются НДФЛ и обязательные платежи, например, алименты.