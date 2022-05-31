https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html

Задержка зарплаты: куда обращаться и как добиться выплат в 2022 году

Задержка заработной платы 2022: что делать, куда обращаться, расчет компенсации

Задержка зарплаты: куда обращаться и как добиться выплат в 2022 году

Задержка заработной платы считается невыполнением работодателем обязательств по выплате денежного вознаграждения своим сотрудникам. Какая ответственность в этом РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:52

2022-05-31T17:52

2022-05-31T17:52

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зарплаты

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Задержка заработной платы считается невыполнением работодателем обязательств по выплате денежного вознаграждения своим сотрудникам. Какая ответственность в этом случае предусмотрена законодательством, что делать работнику, если в день зарплаты ему не перечислены деньги, почему не всегда стоит обращаться в прокуратуру и в каких случаях нужно идти в суд - в материале РИА Новости.Задержка заработной платыСуществуют определенные сроки, в течение которых допускается задержка зарплаты. В дальнейшем невыплата становится уже нарушением действующего законодательства, и работодатель несет ответственность перед своими сотрудниками.Сроки выплат зарплатыПо словам Ольги Абашниковой, ведущего эксперта-методолога Unicon Outsourcing, в статье 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) есть несколько ключевых фраз, на которые следует опираться, чтобы правильно определиться со сроками выплаты заработной платы и исключить риски, связанные с нарушением законодательства.Если установленная дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то начислить заработную плату следует в рабочий день, предшествующий этому дню.Что делать, если задерживаютЕсли в установленный день выплатить заработную плату не получается, возникает ситуация, которая расценивается контролирующими органами как нарушение трудового законодательства. За задержку выплаты заработной платы для работодателя предусмотрена материальная ответственность в соответствии со статьей 236 ТК РФ.Если срок сдвинулся незначительно, работодателю стоит объяснить сотрудникам сложившуюся ситуацию и пообещать выплатить им компенсацию за задержку, возможно, даже более в высоком размере, чем это предусмотрено ТК РФ. Это может быть стимулом, чтобы работники воздержались от обращения в трудовую инспекцию или в суд.Добровольное соглашениеСотрудник может прийти к руководителю и предложить решить проблему в досудебном порядке. Если работодатель согласен выплатить накопившуюся задолженность, можно заключить добровольное соглашение, чтобы не иметь претензий друг к другу.Приостановление работыЕсли выплата заработной платы задерживается на длительный срок, то работники могут прибегнуть к такой форме защиты своих прав, как приостановка работы. Такое право предоставлено им статьей 142 ТК РФ."15 дней — единственный допустимый срок задержки заработной платы. По истечении данного периода у работников есть право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Для этого в письменной форме составляется извещение для работодателя о временном прекращении работы. Желательно сделать сразу два экземпляра, чтобы у руководителя была возможность проставить отметку о получении на одном из них. Он остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства. После этого сотрудник имеет право не посещать рабочее место до получения зарплаты", - объясняет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".По словам Артема Кумпеля, управляющего директора платформы “Авито. Работа”, средний заработок за это время будет сохранен, но этим правом не могут воспользоваться военные, государственные служащие, работники особо опасных производств, и те, кто занимается обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).Обращение в трудовую инспекциюФедеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в этой сфере осуществляется федеральной инспекцией труда. В случае задержки заработной платы работники имеют право обратиться за защитой своих прав в это ведомство. Достаточно зайти на соответствующий сайт и оставить обращение онлайн. В ответ инспектор выдаст работодателю предписание об устранении нарушений (если они есть), составит протокол, а в отдельных случаях может направить материалы в правоохранительные органы и в суд.“Но жалоба в Государственную инспекцию труда (ГИТ) может и не сработать. В 2022 году с внеплановой проверкой по собственной инициативе инспекторы вправе прийти в организацию, только если есть угроза жизни и здоровью работника (постановление Правительства от 10.03.2022 № 336). Если последний докажет в жалобе, что невыплата зарплаты для него такую угрозу создает, ГИТ проведет проверку. Если нет - максимум, что сделает, - направит работодателю предостережение о недопустимости нарушения закона”, - отмечает Виктория Полякова, эксперт Актион Кадры и HR.Обращение в прокуратуруС жалобой о нарушении своих трудовых прав работник может обратиться и в прокуратуру. Генеральная прокуратура Российской Федерации 15.03.2019 издала приказ № 196 "Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан", в котором к особой сфере прокурорского надзора были отнесены в том числе вопросы полноты и своевременности выплаты вознаграждения за труд. Это означает, что органы прокуратуры должны уделять особое внимание случаям задержки выплаты заработной платы. Поэтому при поступлении жалобы ведомство обязано отреагировать и провести проверку в рамках своих полномочий."Но обращаться в прокуратуру нужно, если задержка зарплаты не единичный случай, а массовый и на работе с невыплатами сталкиваются несколько человек, предпочтительнее написать коллективное заявление. Такие документы быстрее рассматриваются и чаще приводят к положительным результатам, чем индивидуальное обращение. Одному работнику лучше подать иск в суд", - советует Артем Кумпель.Обращение в судСотруднику необходимо написать исковое заявление, в котором должны быть подробно описаны все обстоятельства дела и приложены доказательства работы в организации (приказ о приеме на работу, трудовой договор, зарплатные квитанции и так далее). Если документов нет, нужно будет установить факт работы в организации. Для этого сотрудник может принести журналы посещений, показать пропуск на предприятие, приложить значимые переписки и пригласить свидетелей."Если решение суда будет в пользу сотрудника, необходимо дождаться его вступления в законную силу и идти с исполнительным листом к судебному приставу, который поможет получить денежные средства. Кроме того, сотрудник может передать лист самому должнику или обратиться с документом в банк, где он обслуживается. Важный нюанс: на основании действующего законодательства человек, который обращается в суд из-за задержки зарплаты, освобожден от уплаты госпошлины", - уточняет Марина Шершнева.Компенсация за задержкуТрудовое законодательство РФ устанавливает минимальный размер денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ), но организация в своем коллективном или в трудовом договоре с работником может прописать повышенный размер этой компенсации.Расчет компенсацииРассчитать минимальный размер компенсации можно по формуле:Сумма компенсации = Невыплаченная сумма х Ключевая ставка ЦБ х 1/150 х Количество календарных дней задержки выплаты."Статья 236 ТК прямо не указывает, какой размер невыплаченной суммы учитывается в расчете - до или после удержания из нее налога на доходы физических лиц. Для исключения споров с работниками и контролирующими органами следует учитывать невыплаченную сумму до вычета НДФЛ. Первым днем невыплаты считается день, следующий за установленным сроком выплаты, а последним днем – день фактической выплаты суммы. Если в этом периоде действующая ключевая ставка Центробанка России изменилась, то сумма компенсации рассчитывается за каждый отдельный период времени и итоговое значение является суммой значений компенсаций", - объясняет Ольга Фереферова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing.НДФЛ с компенсацииДенежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК РФ, не облагается НДФЛ (абз. 11 п.1 ст. 217 НК РФ). Если организация в коллективном или трудовом договоре определила ее повышенный размер, то сумма превышения тоже не облагается налогом. Но если порядок расчета не определен, то сумма, превышающая минимальный размер компенсации, облагается НДФЛ.Страховые взносы при выплате компенсацииТак как денежная компенсация за несвоевременное перечисление заработной платы не указывается как необлагаемая выплата в ст. 422 НК РФ и ст. 20.2 закона № 125-ФЗ и выплачивается работникам в рамках трудовых отношений, то она подлежит включению в базу по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование, по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также облагается взносами на страхование от несчастных случаев.Оформление выплаты компенсацииНормы трудового законодательства РФ не содержат обязательного требования оформлять приказ о выплате денежной компенсации за задержку заработной платы.Порядок выплаты компенсацииОна выплачивается одновременно с перечислением невыплаченной суммы заработной платы. В платежном поручении этой выплате соответствует код дохода "1".Компенсацию придется платить, даже если работодатель не виноват в задержке зарплаты. Например, проблема была на стороне банка. Эксперт Виктория Полякова советует не ждать, пока работник потребует такую компенсацию, а выплатить ее сразу вместе с задолженностью. Если этого не сделать, суд может принять решение о необходимости возмещения морального вреда.Последствия для работодателяСогласно ТК РФ работодатель несет административную, материальную и уголовную ответственность за задержку заработной платы.ШтрафыЗа административные нарушения организацию могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 70 000 рублей.По словам Виктории Поляковой, могут оштрафовать не организацию, а должностное лицо, которое отвечало за выплату зарплаты. Это произойдет, если работодатель принял все меры, чтобы работники получили деньги: вписал соответствующую обязанность в трудовой договор и должностную инструкцию ответственного работника, обеспечил его необходимой техникой, на счетах организации были деньги. И только по вине этого работника, из-за того, что он ненадлежащим образом выполнял свои должностные обязанности, зарплаты не были вовремя выплачены. Во всех остальных случаях штраф выпишут на работодателя.Административная ответственностьЗа нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность согласно статье 5.27 КоАП РФ. В ней отдельно выделены случаи задержки выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном объеме. Так, в части 6 обозначено предупреждение или наложение административного штрафа в качестве наказания:Если работодатель повторно совершит такое же нарушение, то размер штрафа увеличится:Штраф придется заплатить и в случае, если работодатель после проверки трудовой инспекции не выполнит ее предписание. За это предусмотрен штраф согласно части 23 статьи 19.5 КоАП РФ:Уголовная ответственностьВ Уголовном кодексе РФ есть статья 145.1, которая так и называется "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". В определенных случаях руководитель организации, задерживающий выплаты, может быть привлечен и к уголовной ответственности. К таким случаям относятся:Рекомендации специалистовТак как несвоевременная выплата заработной платы является одним из серьезных нарушений и с высокой степенью вероятности приводит к штрафным санкциям, Ольга Абашникова рекомендует строго выполнять требования трудового законодательства РФ и не допускать задержек по выплатам в пользу работников.“Если произошла такая ситуация, что в назначенный день заработная плата не была выдана, то стоит сразу обратиться к работодателю с соответствующим вопросом. Возможно, все будет решено и без вмешательства компетентных органов.Однако и о своих правах забывать не стоит. В том случае, если работодатель задерживает заработную плату более чем на 15 дней, необходимо направить в его адрес претензию с требованием о выплате. Сделать два экземпляра и обязательно попросить уполномоченного сотрудника поставить отметку о принятии претензии на втором экземпляре, он останется у вас. Если по какой-то причине документ принять отказались, - направьте его почтой с описью вложения. Это поможет в случае дальнейшей судебной работы”, - советует Владимир Фурта, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России.Действующая на сегодняшний день судебная практика говорит о том, что в большинстве случаев суд встает на сторону работника. Обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру и привлечение работодателя к ответственности совсем не гарантирует того, что сотруднику выплатят задолженность. Помочь в решении данной проблемы может суд, и затягивать свое обращение с соответствующим исковым заявлением не стоит, уверены эксперты.

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Алёна Пава

россия, общество, зарплата, зарплаты