Задержка зарплаты: куда обращаться и как добиться выплат в 2022 году
Задержка заработной платы
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Задержка заработной платы считается невыполнением работодателем обязательств по выплате денежного вознаграждения своим сотрудникам. Какая ответственность в этом случае предусмотрена законодательством, что делать работнику, если в день зарплаты ему не перечислены деньги, почему не всегда стоит обращаться в прокуратуру и в каких случаях нужно идти в суд - в материале РИА Новости.
Задержка заработной платы
Существуют определенные сроки, в течение которых допускается задержка зарплаты. В дальнейшем невыплата становится уже нарушением действующего законодательства, и работодатель несет ответственность перед своими сотрудниками.
Сроки выплат зарплаты
По словам Ольги Абашниковой, ведущего эксперта-методолога Unicon Outsourcing, в статье 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) есть несколько ключевых фраз, на которые следует опираться, чтобы правильно определиться со сроками выплаты заработной платы и исключить риски, связанные с нарушением законодательства.
- 1Первое: заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Это значит как минимум два раза в месяц (речь идет о календарном), при этом между датами выплат должен быть промежуток, равный половине месяца, то есть 15 дням. Выплачивать заработную плату можно и чаще, например, каждую неделю.
- 2Второе: дата выплаты заработной платы должна быть установлена не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Это значит, что за первую половину месяца с 1 по 15 число деньги должны быть выплачены работнику не позднее 30 числа месяца. За вторую половину месяца (с 16 по 30 (31)) – не позднее 15 числа следующего месяца.
- 3Третье: Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Прописывать даты выплаты заработной платы не обязательно сразу во всех перечисленных документах. Можно установить их только в Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), а в трудовом договоре дать только ссылку на этот локальный акт. Если прописать даты выплаты заработной платы в трудовом договоре, то в случае необходимости их изменения придется заключать дополнительные соглашения с сотрудниками организации.
Если установленная дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то начислить заработную плату следует в рабочий день, предшествующий этому дню.
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Что делать, если задерживают
Если в установленный день выплатить заработную плату не получается, возникает ситуация, которая расценивается контролирующими органами как нарушение трудового законодательства. За задержку выплаты заработной платы для работодателя предусмотрена материальная ответственность в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
"Речь идет не только о выплате основной зарплаты, но и об отпускных, выплат при увольнении и иных, которые не привязаны к датам выплаты заработной платы. В случае задержки работодатель должен начислить работнику денежную компенсацию, которая составляет не менее 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Поэтому работодателю следует сразу начислить эту компенсацию и выплатить ее вместе с задержанной заработной платой", - говорит Ольга Абашникова.
Если срок сдвинулся незначительно, работодателю стоит объяснить сотрудникам сложившуюся ситуацию и пообещать выплатить им компенсацию за задержку, возможно, даже более в высоком размере, чем это предусмотрено ТК РФ. Это может быть стимулом, чтобы работники воздержались от обращения в трудовую инспекцию или в суд.
Добровольное соглашение
Сотрудник может прийти к руководителю и предложить решить проблему в досудебном порядке. Если работодатель согласен выплатить накопившуюся задолженность, можно заключить добровольное соглашение, чтобы не иметь претензий друг к другу.
Приостановление работы
Если выплата заработной платы задерживается на длительный срок, то работники могут прибегнуть к такой форме защиты своих прав, как приостановка работы. Такое право предоставлено им статьей 142 ТК РФ.
"15 дней — единственный допустимый срок задержки заработной платы. По истечении данного периода у работников есть право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Для этого в письменной форме составляется извещение для работодателя о временном прекращении работы. Желательно сделать сразу два экземпляра, чтобы у руководителя была возможность проставить отметку о получении на одном из них. Он остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства. После этого сотрудник имеет право не посещать рабочее место до получения зарплаты", - объясняет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".
По словам Артема Кумпеля, управляющего директора платформы “Авито. Работа”, средний заработок за это время будет сохранен, но этим правом не могут воспользоваться военные, государственные служащие, работники особо опасных производств, и те, кто занимается обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).
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Обращение в трудовую инспекцию
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в этой сфере осуществляется федеральной инспекцией труда. В случае задержки заработной платы работники имеют право обратиться за защитой своих прав в это ведомство. Достаточно зайти на соответствующий сайт и оставить обращение онлайн. В ответ инспектор выдаст работодателю предписание об устранении нарушений (если они есть), составит протокол, а в отдельных случаях может направить материалы в правоохранительные органы и в суд.
"Если работодатель в течение срока, указанного в предписании инспектора, не выплатит работникам заработную плату, то он примет решение о принудительном исполнении обязанности по выплате начисленной, но не выплаченной в установленный срок зарплате. Такое решение закрепляется в исполнительном документе (исполнительном листе), который сначала направляют работодателю. Он имеет право в течение десяти дней со дня получения обжаловать данное решение в суде. Если этого не произошло, а зарплата так и не выплачена, то документ о принудительном исполнении направляется в службу судебных приставов. Дальнейшее взыскание средств с работодателя будет осуществляться в рамках исполнительного производства, что в итоге может привести к банкротству организации", - говорит Ольга Абашникова.
“Но жалоба в Государственную инспекцию труда (ГИТ) может и не сработать. В 2022 году с внеплановой проверкой по собственной инициативе инспекторы вправе прийти в организацию, только если есть угроза жизни и здоровью работника (постановление Правительства от 10.03.2022 № 336). Если последний докажет в жалобе, что невыплата зарплаты для него такую угрозу создает, ГИТ проведет проверку. Если нет - максимум, что сделает, - направит работодателю предостережение о недопустимости нарушения закона”, - отмечает Виктория Полякова, эксперт Актион Кадры и HR.
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Обращение в прокуратуру
С жалобой о нарушении своих трудовых прав работник может обратиться и в прокуратуру. Генеральная прокуратура Российской Федерации 15.03.2019 издала приказ № 196 "Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан", в котором к особой сфере прокурорского надзора были отнесены в том числе вопросы полноты и своевременности выплаты вознаграждения за труд. Это означает, что органы прокуратуры должны уделять особое внимание случаям задержки выплаты заработной платы. Поэтому при поступлении жалобы ведомство обязано отреагировать и провести проверку в рамках своих полномочий.
"Но обращаться в прокуратуру нужно, если задержка зарплаты не единичный случай, а массовый и на работе с невыплатами сталкиваются несколько человек, предпочтительнее написать коллективное заявление. Такие документы быстрее рассматриваются и чаще приводят к положительным результатам, чем индивидуальное обращение. Одному работнику лучше подать иск в суд", - советует Артем Кумпель.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Обращение в суд
Сотруднику необходимо написать исковое заявление, в котором должны быть подробно описаны все обстоятельства дела и приложены доказательства работы в организации (приказ о приеме на работу, трудовой договор, зарплатные квитанции и так далее). Если документов нет, нужно будет установить факт работы в организации. Для этого сотрудник может принести журналы посещений, показать пропуск на предприятие, приложить значимые переписки и пригласить свидетелей.
"Если решение суда будет в пользу сотрудника, необходимо дождаться его вступления в законную силу и идти с исполнительным листом к судебному приставу, который поможет получить денежные средства. Кроме того, сотрудник может передать лист самому должнику или обратиться с документом в банк, где он обслуживается. Важный нюанс: на основании действующего законодательства человек, который обращается в суд из-за задержки зарплаты, освобожден от уплаты госпошлины", - уточняет Марина Шершнева.
Компенсация за задержку
Трудовое законодательство РФ устанавливает минимальный размер денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ), но организация в своем коллективном или в трудовом договоре с работником может прописать повышенный размер этой компенсации.
Расчет компенсации
Рассчитать минимальный размер компенсации можно по формуле:
Сумма компенсации = Невыплаченная сумма х Ключевая ставка ЦБ х 1/150 х Количество календарных дней задержки выплаты.
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"Статья 236 ТК прямо не указывает, какой размер невыплаченной суммы учитывается в расчете - до или после удержания из нее налога на доходы физических лиц. Для исключения споров с работниками и контролирующими органами следует учитывать невыплаченную сумму до вычета НДФЛ. Первым днем невыплаты считается день, следующий за установленным сроком выплаты, а последним днем – день фактической выплаты суммы. Если в этом периоде действующая ключевая ставка Центробанка России изменилась, то сумма компенсации рассчитывается за каждый отдельный период времени и итоговое значение является суммой значений компенсаций", - объясняет Ольга Фереферова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing.
НДФЛ с компенсации
Денежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК РФ, не облагается НДФЛ (абз. 11 п.1 ст. 217 НК РФ). Если организация в коллективном или трудовом договоре определила ее повышенный размер, то сумма превышения тоже не облагается налогом. Но если порядок расчета не определен, то сумма, превышающая минимальный размер компенсации, облагается НДФЛ.
Страховые взносы при выплате компенсации
Так как денежная компенсация за несвоевременное перечисление заработной платы не указывается как необлагаемая выплата в ст. 422 НК РФ и ст. 20.2 закона № 125-ФЗ и выплачивается работникам в рамках трудовых отношений, то она подлежит включению в базу по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование, по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также облагается взносами на страхование от несчастных случаев.
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Оформление выплаты компенсации
Нормы трудового законодательства РФ не содержат обязательного требования оформлять приказ о выплате денежной компенсации за задержку заработной платы.
"Если организация предусмотрит оформление такого документа в своем локальном акте, то приказ составляется в произвольной форме. По общему правилу в нем следует указать основание для выплаты (денежная компенсация за задержку выплаты, в частности, заработной платы) и период, за который она выплачивается. Так как это приказ по личному составу, то работники должны быть с ним ознакомлены", - уточняет Ольга Фереферова.
Порядок выплаты компенсации
Она выплачивается одновременно с перечислением невыплаченной суммы заработной платы. В платежном поручении этой выплате соответствует код дохода "1".
Компенсацию придется платить, даже если работодатель не виноват в задержке зарплаты. Например, проблема была на стороне банка. Эксперт Виктория Полякова советует не ждать, пока работник потребует такую компенсацию, а выплатить ее сразу вместе с задолженностью. Если этого не сделать, суд может принять решение о необходимости возмещения морального вреда.
Последствия для работодателя
Согласно ТК РФ работодатель несет административную, материальную и уголовную ответственность за задержку заработной платы.
Штрафы
За административные нарушения организацию могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 70 000 рублей.
"Сумма зависит от того, какое по счету нарушение совершила организация и кто конкретно за это отвечает. Если это произошло впервые, а работодатель раскаялся и выплатил все долги (вместе с компенсацией), он может быть освобожден от ответственности.", - говорит Марина Шершнева.
По словам Виктории Поляковой, могут оштрафовать не организацию, а должностное лицо, которое отвечало за выплату зарплаты. Это произойдет, если работодатель принял все меры, чтобы работники получили деньги: вписал соответствующую обязанность в трудовой договор и должностную инструкцию ответственного работника, обеспечил его необходимой техникой, на счетах организации были деньги. И только по вине этого работника, из-за того, что он ненадлежащим образом выполнял свои должностные обязанности, зарплаты не были вовремя выплачены. Во всех остальных случаях штраф выпишут на работодателя.
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Административная ответственность
За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность согласно статье 5.27 КоАП РФ. В ней отдельно выделены случаи задержки выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном объеме. Так, в части 6 обозначено предупреждение или наложение административного штрафа в качестве наказания:
- —на должностных лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- —на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- —на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Если работодатель повторно совершит такое же нарушение, то размер штрафа увеличится:
- —для должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
- —для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- —для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Штраф придется заплатить и в случае, если работодатель после проверки трудовой инспекции не выполнит ее предписание. За это предусмотрен штраф согласно части 23 статьи 19.5 КоАП РФ:
- —для должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
- —для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- —для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей".
Уголовная ответственность
В Уголовном кодексе РФ есть статья 145.1, которая так и называется "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". В определенных случаях руководитель организации, задерживающий выплаты, может быть привлечен и к уголовной ответственности. К таким случаям относятся:
- —корыстная или личная заинтересованность в неполной выплате зарплаты свыше трех месяцев;
- —корыстная или личная заинтересованность в задержке выплаты полной зарплаты свыше двух месяцев;
- —выплата в течение более двух месяцев зарплаты в размере ниже МРОТ.
Рекомендации специалистов
Так как несвоевременная выплата заработной платы является одним из серьезных нарушений и с высокой степенью вероятности приводит к штрафным санкциям, Ольга Абашникова рекомендует строго выполнять требования трудового законодательства РФ и не допускать задержек по выплатам в пользу работников.
“Если произошла такая ситуация, что в назначенный день заработная плата не была выдана, то стоит сразу обратиться к работодателю с соответствующим вопросом. Возможно, все будет решено и без вмешательства компетентных органов.
Однако и о своих правах забывать не стоит. В том случае, если работодатель задерживает заработную плату более чем на 15 дней, необходимо направить в его адрес претензию с требованием о выплате. Сделать два экземпляра и обязательно попросить уполномоченного сотрудника поставить отметку о принятии претензии на втором экземпляре, он останется у вас. Если по какой-то причине документ принять отказались, - направьте его почтой с описью вложения. Это поможет в случае дальнейшей судебной работы”, - советует Владимир Фурта, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России.
Действующая на сегодняшний день судебная практика говорит о том, что в большинстве случаев суд встает на сторону работника. Обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру и привлечение работодателя к ответственности совсем не гарантирует того, что сотруднику выплатят задолженность. Помочь в решении данной проблемы может суд, и затягивать свое обращение с соответствующим исковым заявлением не стоит, уверены эксперты.