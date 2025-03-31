Задержка зарплаты в 2026 году: что делать и как получить выплаты

Задержка заработной платы считается невыполнением работодателем обязательств по выплате денежного вознаграждения сотрудникам. Какая ответственность в этом случае предусмотрена законодательством, что делать работнику, если в день зарплаты ему не перечислили деньги, почему не всегда стоит обращаться в прокуратуру и в каких случаях нужно идти в суд — в материале РИА Новости.

Что считается задержкой зарплаты и в какие сроки ее должны выплачивать

ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Задержка зарплаты — это невыплата денег в сроки, установленные трудовым договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка или напрямую Трудовым кодексом РФ, а именно

"Задержка зарплаты начинается не тогда, когда работник уже не может платить ипотеку или покупать ребенку продукты, а гораздо раньше — на следующий день после установленной даты выплаты. Если в договоре указано, что зарплата выплачивается, например, 5-го и 20-го числа, то уже 6-е или 21-е число без денег является нарушением", — объясняет Екатерина Кудряшова, кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС, директор по правовым вопросам Исследовательский центр "АБП" (ABL).

Согласно законодательству, заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Это значит как минимум два раза в месяц (речь идет о календарном), при этом между датами выплат должен быть промежуток, равный половине месяца, то есть 15 дням. Выплачивать заработную плату можно и чаще, например, каждую неделю. При этом конкретную дату выдачи денег работодатель прописывает во внутренних документах, но действует жесткое ограничение: рассчитаться за отработанный период нужно не позднее 15 календарных дней после его окончания.

"На практике аванс перечисляют не позднее 30-го числа текущего месяца, а окончательный расчет за месяц — не позднее 15-го числа следующего. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздник, деньги должны прийти в предшествующий рабочий день. Если деньги пришли хотя бы на день позже установленной даты — это уже задержка. Причина роли не играет: нет денег на счету, "завис" банк, бухгалтер в отпуске — работодатель всё равно нарушил закон и обязан доплатить", — уточняет Максим Юзифович, генеральный директор юридической компании ЛЕГАЛ РАЙТ.

На сколько дней могут задержать зарплату по закону

Как отмечают эксперты, в Трудовом кодексе нет "разрешенного" периода просрочки выплаты зарплаты. Следовательно, уже на следующие сутки после установленной даты выплаты у работника возникает право требовать не только сам долг, но и денежную компенсацию за каждый день задержки.

Важно! Формулировка "У нас так принято — платят с опозданием на неделю" юридически ничтожна и не оправдывает нарушения законодательства. Финансовые трудности бизнеса не перекладываются автоматически на работника, поэтому работодатель должен понести ответственность.

Что делать, если работодатель задерживает зарплату

статьей 236 ТК РФ . Если в установленный день выплатить заработную плату не получается, возникает ситуация, которая расценивается контролирующими органами как нарушение трудового законодательства. За задержку выплаты заработной платы для работодателя предусмотрена материальная ответственность в соответствии со

Как утверждают эксперты, действовать нужно последовательно и обязательно письменно — устные договоренности и переписка в мессенджере в суде и трудовой инспекции почти ничего не доказывают.

Шаг 1. Убедиться, что заработная плата действительно задержана

Сначала стоит сверить фактическую дату поступления денег с датой, закрепленной в трудовом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре. Если день выплаты в документах не указан прямо, а есть только отсылка к локальному акту, стоит запросить этот акт у отдела кадров или бухгалтерии.

Шаг 2. Обратиться к работодателю за разъяснениями

Логичный первый контакт — вопрос напрямую руководителю или бухгалтерии: почему и на сколько задерживается выплата. Если задержка разовая, работодатель нередко готов объяснить ситуацию и предложить компенсацию выше законного минимума — это стимул не доводить дело до инспекции или суда. Возможен и вариант досудебного соглашения с конкретным сроком погашения долга, который оформляется как письменная договоренность между работником и работодателем.

Шаг 3. Направить письменное требование о выплате зарплаты

Если устные объяснения не помогли или работодатель тянет с ответом, можно оформить письменное требование на имя руководителя. В нем нужно обязательно указать:

кому адресовано заявление и от кого;

за какой период не выплачена зарплата;

сумму, которую работник считает задолженностью;

требование выплатить саму зарплату, компенсацию за задержку и выдать расчетный листок.

Письменное требование оформляется в свободной форме и направляется работодателю, а его главная цель — зафиксировать факт обращения и дать работодателю возможность добровольно исполнить обязательство.

"Заявление подают в двух экземплярах: на одном секретарь или отдел кадров ставит отметку о получении, второй остается у работника. Если бумагу принимать отказываются — ее отправляют заказным письмом с описью вложения", — дополняет Максим Юзифович.

Шаг 4. Приостановить работу при задержке более 15 дней

ст. 142 ТК РФ ). Однако некоторые категории работников не могут воспользоваться данным правом. Это: Когда задержка превышает 15 дней, у работника появляется дополнительный инструмент — право приостановить работу до полного погашения долга (). Однако некоторые категории работников не могут воспользоваться данным правом. Это:

военнослужащие и госслужащие;

работники особо опасных производств;

сотрудники организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения — энергоснабжение, тепло-, водо- и газоснабжение, связь, скорую и неотложную медицинскую помощь;

работники в период военного или чрезвычайного положения.

"Чтобы воспользоваться этим "рычагом", нужно письменно предупредить работодателя и попросту не выходить на рабочее место до тех пор, пока не поступит расчет. При этом за время такого "простоя" за работником сохраняется средний заработок", — отмечает Максим Юзифович.

Шаг 5. Подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру

Онлайнинспекция.РФ " или портал Госуслуг . Также жалобу можно подать лично или почтой по месту регистрации работодателя. В обращении нужно: Если работодатель игнорирует письменное требование, следующий шаг — обращение в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Проще всего подать жалобу через сервис "" или. Также жалобу можно подать лично или почтой по месту регистрации работодателя. В обращении нужно:

кратко описать ситуацию;

указать даты выплат по документам;

указать период задолженности и сумму;

приложить трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки, переписку и приказ об увольнении, если спор связан с окончательным расчетом.

"Обычно обращение рассматривается до 30 календарных дней. По итогам проверки инспекция может выдать работодателю предписание о выплате задолженности, привлечь его к административной ответственности, потребовать устранить нарушения в документах. Иногда сам факт жалобы действует быстрее длинных переговоров: работодатель понимает, что вопрос перестал быть внутренним разговором “потерпите до пятницы”", — комментирует Екатерина Кудряшова.

Что касается внеплановой проверки, то инспекторы проводят ее только при угрозе жизни и здоровью работника. Если такой угрозы нет, ГИТ может ограничиться предостережением — тогда действеннее обращение в прокуратуру или суд. При этом, по словам экспертов, в прокуратуру имеет смысл идти, если задержки носят массовый характер: коллективные жалобы рассматриваются быстрее одиночных. Одному работнику эффективнее сразу подавать в суд.

Шаг 6. Обратиться в суд для взыскания задолженности и компенсации

ст. 392 ТК РФ , подать судебный иск можно в течение одного года со дня, когда деньги должны были поступить на счет. Если долг оспаривается, работодатель игнорирует предписание инспекции или работнику важно взыскать еще и компенсацию морального вреда, следует обратиться в суд для урегулирования вопроса. В соответствии со, подать судебный иск можно в течение одного года со дня, когда деньги должны были поступить на счет.

В исковом заявлении можно требовать:

саму задолженность по зарплате;

компенсацию за задержку по ст. 236 ТК РФ;

компенсацию морального вреда;

расходы на представителя.

К иску прикладывают трудовой договор, приказ о приеме, расчетные листки, выписку по счету, письменное требование и ответ работодателя, если он был. Если трудовой договор не оформлен, сначала нужно доказать сам факт работы: график, пропуск, переписку, задания, свидетельские показания, переводы денег.

По трудовым спорам работник не платит госпошлину. Если сумма долга уже начислена и не оспаривается, деньги можно взыскать по упрощенной процедуре — через судебный приказ, без полноценного разбирательства. После вступления решения в силу нужно получить исполнительный лист и обратиться к приставу либо напрямую в банк, где обслуживается работодатель.

Компенсация за задержку зарплаты: размер и порядок расчета

ст. 236 ТК РФ ), но организация в своем коллективном или в трудовом договоре с работником может прописать повышенный размер этой компенсации. Трудовое законодательство РФ устанавливает минимальный размер денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы (), но организация в своем коллективном или в трудовом договоре с работником может прописать повышенный размер этой компенсации.

Рассчитать минимальный размер компенсации можно по формуле:

Сумма компенсации = Невыплаченная сумма х Ключевая ставка ЦБ х 1/150 х Количество календарных дней задержки выплаты.

"Дни считаются со следующего дня после установленной даты выплаты по день фактического расчета включительно. Если ключевая ставка менялась в период просрочки, расчет лучше делать по каждому периоду отдельно", — говорит Екатерина Кудряшова.

Пример. Работнику должны были выплатить 60 000 рублей, но деньги пришли с опозданием на 20 дней. При ключевой ставке Банка России 14,25% годовых (действует на момент выхода статьи) компенсация составит: 60 000 × (0,1425 / 150) × 20 = 1140 рублей.

"Сумма небольшая при короткой задержке, но она растет с каждым днем, а при крупном долге и длительной просрочке становится ощутимой. Работодатель вправе установить в договоре и повышенную компенсацию — но снизить ее ниже этого минимума не может", — дополняет Максим Юзифович.

Важно! Работодатель должен выплатить компенсацию одновременно с погашением задолженности, даже если он формально не виноват в задержке — например, если деньги не пришли по вине банка. Ждать, пока работник сам потребует эти проценты, не стоит: если этого не сделать, суд может дополнительно взыскать компенсацию морального вреда.

НДФЛ и страховые взносы с компенсации

разъяснениях Минфин занял иную позицию: раз это выплата в рамках трудовых отношений и в списке "освобожденных" ее нет ( ст. 217 НК РФ ), с компенсации нужно удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы. Единой практики пока нет, но многие работодатели, чтобы не спорить с налоговой, идут по осторожному пути и налог удерживают — так что итоговая сумма на руки может оказаться чуть меньше расчетной", — говорит Максим Юзифович. "Долгое время считалось, что проценты за задержку зарплаты налогом не облагаются. Но в последнихМинфин занял иную позицию: раз это выплата в рамках трудовых отношений и в списке "освобожденных" ее нет (), с компенсации нужно удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы. Единой практики пока нет, но многие работодатели, чтобы не спорить с налоговой, идут по осторожному пути и налог удерживают — так что итоговая сумма на руки может оказаться чуть меньше расчетной", — говорит Максим Юзифович.

ст. 420 , 422 НК РФ ). При этом сам расчет компенсации нужно делать от суммы задолженности, а не от того, что работник привык получать после удержания налога. По той же логике она облагается и страховыми взносами — пенсионными, медицинскими, на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также от несчастных случаев (). При этом сам расчет компенсации нужно делать от суммы задолженности, а не от того, что работник привык получать после удержания налога.

Ответственность работодателя за задержку зарплаты

Согласно ТК РФ работодатель несет административную, материальную и уголовную ответственность за задержку заработной платы.

статье 5.27 КоАП РФ : За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность согласно

Нарушитель Первое нарушение Повторное нарушение Должностные лица 10 000–20 000 руб. 20 000–30 000 руб. или дисквалификация на 1–3 года ИП без образования юрлица 1 000–5 000 руб. 10 000–30 000 руб. Юридические лица 30 000–50 000 руб. 50 000–100 000 руб.

статьи 19.5 КоАП РФ : Штраф придется заплатить и в случае, если работодатель после проверки трудовой инспекции не выполнит ее предписание. За это предусмотрен штраф согласно части 23

для должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Штраф выписывают не только на организацию, но и на конкретное должностное лицо — если именно оно отвечало за своевременную выплату, но не исполнило обязанности при том, что деньги на счетах были, а условия для работы созданы. В остальных случаях работодатель отвечает как юрлицо.

статья 145.1 , которая так и называется "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". В определенных случаях руководитель организации, задерживающий выплаты, может быть привлечен и к уголовной ответственности. К таким случаям относятся: В Уголовном кодексе РФ есть, которая так и называется "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". В определенных случаях руководитель организации, задерживающий выплаты, может быть привлечен и к уголовной ответственности. К таким случаям относятся:

корыстная или личная заинтересованность в неполной выплате зарплаты свыше трех месяцев;

корыстная или личная заинтересованность в задержке выплаты полной зарплаты свыше двух месяцев;

выплата в течение более двух месяцев зарплаты в размере ниже МРОТ.

Можно ли уволиться из-за задержки зарплаты

Прямого основания "уволен из-за задержки зарплаты" Трудовой кодекс не содержит, но на практике у работника есть рабочий вариант — уволиться по собственному желанию и указать задержку выплаты как причину. По словам экспертов, поскольку сама задержка — это уже нарушение закона со стороны работодателя, отрабатывать стандартные две недели не обязательно: работник вправе попросить в заявлении уволить его именно в ту дату, которую он укажет. Также следует попросить произвести окончательный расчет, выплатить компенсацию за задержку, компенсацию за неиспользованный отпуск и выдать все документы о работе.

"Мой главный совет работнику: не ждать, пока долг станет неподъемным. Зарплата — это не бонус и не жест доброй воли работодателя", — говорит Екатерина Кудряшова.

По ее словам, в практике задержка зарплаты часто тянет за собой уже семейные проблемы: просрочку по кредиту, конфликт между супругами, невозможность платить алименты, спор о расходах на ребенка. Поэтому фиксировать нарушение лучше сразу и письменно — заявлением об увольнении, уведомлением о приостановке работы, жалобой или иском, а не эмоциональным уходом с работы без документов: в этом случае работодатель может попытаться оформить ситуацию как прогул.

Изменения в законодательстве в 2026 году

Принципиальных изменений в правилах о задержке зарплаты в 2026 году не произошло: базовая формула компенсации, право на приостановку работы после 15 дней и порядок обращения в инспекцию труда, прокуратуру и суд остаются прежними.

согласно федеральному закону от 08.08.2024 № 268-ФЗ, в регионах начали работать межведомственные комиссии — они выявляют причины задержек зарплат, привлекают работодателей к ответственности и ведут разъяснительную работу. Из значимого можно выделить два момента. С 1 марта 2025 года,федеральному закону от 08.08.2024 № 268-ФЗ, в регионах начали работать межведомственные комиссии — они выявляют причины задержек зарплат, привлекают работодателей к ответственности и ведут разъяснительную работу.

постановлении № 16-П указал: работодатель обязан платить проценты за задержку, даже если выплата изначально не начислялась, а была присуждена судом, — проценты считаются с даты, когда зарплата должна была быть выплачена по внутренним правилам компании, а не с даты решения суда. "В декабре 2025 года Конституционный суд принял постановление , по которому проценты за задержку начисляются не только на "обычную" зарплату, но и на суммы, которые присудил суд, — например, на компенсацию за производственную травму, если работодатель тянет с исполнением решения. Это часть общей линии последних лет: суды всё шире применяют механизм процентов, и затягивать расчеты с сотрудниками компаниям становится все дороже", — поясняет Максим Юзифович. Кроме того, судебная практика расширяет применение ст. 236 ТК РФ. Еще в апреле 2023 года Конституционный суд в№ 16-П указал: работодатель обязан платить проценты за задержку, даже если выплата изначально не начислялась, а была присуждена судом, — проценты считаются с даты, когда зарплата должна была быть выплачена по внутренним правилам компании, а не с даты решения суда. "В декабре 2025 года Конституционный суд принял, по которому проценты за задержку начисляются не только на "обычную" зарплату, но и на суммы, которые присудил суд, — например, на компенсацию за производственную травму, если работодатель тянет с исполнением решения. Это часть общей линии последних лет: суды всё шире применяют механизм процентов, и затягивать расчеты с сотрудниками компаниям становится все дороже", — поясняет Максим Юзифович.

Главное о задержке зарплаты

Задержка зарплаты — это не бытовая неприятность, а прямое нарушение закона, которое с первого же дня переводит работодателя в зону финансовой и правовой ответственности.

Что важно знать: