В Минздраве назвали число работающих во вредных и опасных условиях труда

"Я напомню, что в настоящее время у нас в стране работают около 70 миллионов... Из них порядка 38% - это лица, работающие во вредных и опасных условиях труда. Это порядка 30 миллионов человек", - сказал он на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".