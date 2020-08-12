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В Минздраве назвали число работающих во вредных и опасных условиях труда
Главный внештатный профпатолог Минздрава РФ Игорь Бухтияров заявил, что порядка 38% работающих в России трудятся во вредных и опасных условиях труда. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:29
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
здоровье - общество
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общество
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РИА Новости
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество

В Минздраве назвали число работающих во вредных и опасных условиях труда

13:29 12.08.2020
43
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Главный внештатный профпатолог Минздрава РФ Игорь Бухтияров заявил, что порядка 38% работающих в России трудятся во вредных и опасных условиях труда.
"Я напомню, что в настоящее время у нас в стране работают около 70 миллионов... Из них порядка 38% - это лица, работающие во вредных и опасных условиях труда. Это порядка 30 миллионов человек", - сказал он на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
По словам Бухтиярова, по разным данным, в РФ профосмотры прошли порядка 9-13 миллионов человек, из них только порядка 11-12 тысяч человек имеют подозрение на профзаболевания.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.
Олег Салагай
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
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