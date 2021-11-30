https://ria.ru/20211130/pensiya-1761367578.html

Где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше

Экономист рассказала, где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше - РИА Новости, 30.11.2021

Где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше

Одна из категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, - работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также работники... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T02:17

2021-11-30T02:17

2021-11-30T05:23

общество

пенсия

торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

людмила иванова-швец

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Одна из категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, - работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также работники железнодорожного транспорта и метрополитена, рассказывает агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию при наличии специального стажа (он не изменился и составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии) учителя и врачи. Имеют право на ранний выход на пенсию военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, а также чиновники федерального уровня. Пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф также гарантирован досрочный выход на пенсию, добавляет Иванова-Швец.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, людмила иванова-швец