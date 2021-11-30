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Где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
Экономист рассказала, где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше - РИА Новости, 30.11.2021
Где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
Одна из категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, - работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также работники... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:17
2021-11-30T05:23
общество
пенсия
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
людмила иванова-швец
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Одна из категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, - работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также работники железнодорожного транспорта и метрополитена, рассказывает агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию при наличии специального стажа (он не изменился и составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии) учителя и врачи. Имеют право на ранний выход на пенсию военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, а также чиновники федерального уровня. Пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф также гарантирован досрочный выход на пенсию, добавляет Иванова-Швец.
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общество, пенсия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, людмила иванова-швец
02:17 30.11.2021 (обновлено: 05:23 30.11.2021)
 
Экономист рассказала, где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше

Экономист РЭУ Иванова-Швец назвала категории работников, имеющих право на досрочную пенсию

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Одна из категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, - работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также работники железнодорожного транспорта и метрополитена, рассказывает агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Вторая категория работающих, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию по социальным мотивам, те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, но он все равно ниже общеустановленного. Это женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определёнными заболеваниями. Для каждой из этой категории существуют свои условия выхода на пенсию", — перечисляет экономист.
Также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию при наличии специального стажа (он не изменился и составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии) учителя и врачи. Имеют право на ранний выход на пенсию военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, а также чиновники федерального уровня. Пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф также гарантирован досрочный выход на пенсию, добавляет Иванова-Швец.
 
ОбществоПенсияТоргово-промышленная палата РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияЛюдмила Иванова-Швец
 
 
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