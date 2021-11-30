02:17 30.11.2021 (обновлено: 05:23 30.11.2021)
Экономист рассказала, где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
Экономист РЭУ Иванова-Швец назвала категории работников, имеющих право на досрочную пенсию
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Одна из категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию, - работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также работники железнодорожного транспорта и метрополитена, рассказывает агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Вторая категория работающих, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию по социальным мотивам, те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, но он все равно ниже общеустановленного. Это женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определёнными заболеваниями. Для каждой из этой категории существуют свои условия выхода на пенсию", — перечисляет экономист.
Также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию при наличии специального стажа (он не изменился и составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии) учителя и врачи. Имеют право на ранний выход на пенсию военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, а также чиновники федерального уровня. Пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф также гарантирован досрочный выход на пенсию, добавляет Иванова-Швец.