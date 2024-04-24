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Биография Тимура Иванова
Биография Тимура Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
Биография Тимура Иванова
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:07
2024-04-24T11:07
2024-04-24T11:07
справки
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дело замминистра обороны тимура иванова
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Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.Был советником первого заместителя генерального директора по экономике и финансам – исполнительного директора ФГУП концерна "Росэнергоатом", вице-президентом ЗАО "Атомстройэкспорт", заместителем председателя правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", с 2009 года – генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.В 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области.В 2013-2016 годах занимал пост генерального директора АО "Оборонстрой".23 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны РФ.Курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ. 23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки.24 апреля он был арестован Басманным судом Москвы. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве. Тимур Иванов – герой Луганской народной республики (2022).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2011 года.Заслуженный строитель Российской Федерации.Почетный работник топливно-энергетического комплекса.Член наблюдательного совета ЦСКА.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, тимур иванов, москва, дело замминистра обороны тимура иванова
Справки, Россия, Тимур Иванов, Москва, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года
в Москве.
В 1997 году окончил
факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.
В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Был советником первого заместителя генерального директора по экономике и финансам – исполнительного директора ФГУП концерна "Росэнергоатом", вице-президентом ЗАО "Атомстройэкспорт", заместителем председателя правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", с 2009 года – генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.
В 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области.
В 2013-2016 годах занимал пост
генерального директора АО "Оборонстрой".
23 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен
заместителем министра обороны РФ.
Курировал работу
военно-строительного комплекса Минобороны РФ.
23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан
по подозрению в получении взятки.
24 апреля он был арестован
Басманным судом Москвы. Следствие полагает
, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Тимур Иванов не признал вину
по делу о взяточничестве.
Тимур Иванов – герой Луганской народной республики (2022
).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.
Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2011 года.
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Почетный работник топливно-энергетического комплекса.
Член наблюдательного совета ЦСКА.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников