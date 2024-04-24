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Биография Тимура Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
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11:07 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
Биография Тимура Иванова
Биография Тимура Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
Биография Тимура Иванова
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:07
2024-04-24T11:07
справки
россия
тимур иванов
москва
дело замминистра обороны тимура иванова
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Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.Был советником первого заместителя генерального директора по экономике и финансам – исполнительного директора ФГУП концерна "Росэнергоатом", вице-президентом ЗАО "Атомстройэкспорт", заместителем председателя правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", с 2009 года – генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.В 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области.В 2013-2016 годах занимал пост генерального директора АО "Оборонстрой".23 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны РФ.Курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ. 23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки.24 апреля он был арестован Басманным судом Москвы. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве. Тимур Иванов – герой Луганской народной республики (2022).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2011 года.Заслуженный строитель Российской Федерации.Почетный работник топливно-энергетического комплекса.Член наблюдательного совета ЦСКА.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, тимур иванов, москва, дело замминистра обороны тимура иванова
Справки, Россия, Тимур Иванов, Москва, Дело замминистра обороны Тимура Иванова

Биография Тимура Иванова

© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве.
В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.
В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Был советником первого заместителя генерального директора по экономике и финансам – исполнительного директора ФГУП концерна "Росэнергоатом", вице-президентом ЗАО "Атомстройэкспорт", заместителем председателя правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", с 2009 года – генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.
В 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области.
В 2013-2016 годах занимал пост генерального директора АО "Оборонстрой".
23 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны РФ.
Курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ.
23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки.
24 апреля он был арестован Басманным судом Москвы. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве.
Тимур Иванов – герой Луганской народной республики (2022).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2011 года.
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Почетный работник топливно-энергетического комплекса.
Член наблюдательного совета ЦСКА.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияТимур ИвановМоскваДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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