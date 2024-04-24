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Биография Тимура Иванова

Биография Тимура Иванова - РИА Новости, 24.04.2024

Биография Тимура Иванова

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:07

2024-04-24T11:07

2024-04-24T11:07

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.Был советником первого заместителя генерального директора по экономике и финансам – исполнительного директора ФГУП концерна "Росэнергоатом", вице-президентом ЗАО "Атомстройэкспорт", заместителем председателя правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", с 2009 года – генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.В 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области.В 2013-2016 годах занимал пост генерального директора АО "Оборонстрой".23 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны РФ.Курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ. 23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки.24 апреля он был арестован Басманным судом Москвы. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве. Тимур Иванов – герой Луганской народной республики (2022).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2011 года.Заслуженный строитель Российской Федерации.Почетный работник топливно-энергетического комплекса.Член наблюдательного совета ЦСКА.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, тимур иванов, москва, дело замминистра обороны тимура иванова