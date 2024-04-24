https://ria.ru/20240424/istochnik-1941948832.html
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:30
2024-04-24T10:30
2024-04-24T12:38
происшествия
тимур иванов
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Он не признал вину", — сказал собеседник агентства.Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Ему грозит до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html
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происшествия, тимур иванов, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник
Замминистра обороны Тимур Иванов не признает вину по делу о взяточничестве