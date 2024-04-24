https://ria.ru/20240424/istochnik-1941948832.html

Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник

Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024

Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:30

2024-04-24T10:30

2024-04-24T12:38

происшествия

тимур иванов

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Он не признал вину", — сказал собеседник агентства.Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Ему грозит до 15 лет заключения.

https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html

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2024

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происшествия, тимур иванов, россия, дело замминистра обороны тимура иванова