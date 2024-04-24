Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 24.04.2024 (обновлено: 12:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/istochnik-1941948832.html
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:30
2024-04-24T12:38
происшествия
тимур иванов
россия
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Он не признал вину&quot;, — сказал собеседник агентства.Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Ему грозит до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:150:1200:1050_1920x0_80_0_0_e59166670016b5f212af5ce78cce3063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов не признал вину по делу о взяточничестве, сообщил источник

Замминистра обороны Тимур Иванов не признает вину по делу о взяточничестве

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признает вину во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Он не признал вину", — сказал собеседник агентства.

Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Ему грозит до 15 лет заключения.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения
23 апреля, 22:31
 
ПроисшествияТимур ИвановРоссияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала