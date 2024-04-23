https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html

Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения

Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения - РИА Новости, 23.04.2024

Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения

Статья УК РФ, по которой задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 миллиона рублей и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:31

2024-04-23T22:31

2024-04-23T22:42

дело замминистра обороны тимура иванова

тимур иванов

происшествия

владимир путин

россия

сергей шойгу

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Статья УК РФ, по которой задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 миллиона рублей и максимальное наказание 15 лет, следует из законодательства.Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере.Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.Иванов был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации указом президента РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html

https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941887270.html

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дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов, происшествия, владимир путин, россия, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф)