https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html
Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения
Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения - РИА Новости, 23.04.2024
Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения
Статья УК РФ, по которой задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 миллиона рублей и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:31
2024-04-23T22:31
2024-04-23T22:42
дело замминистра обороны тимура иванова
тимур иванов
происшествия
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сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Статья УК РФ, по которой задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 миллиона рублей и максимальное наказание 15 лет, следует из законодательства.Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере.Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.Иванов был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации указом президента РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html
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дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов, происшествия, владимир путин, россия, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф)
Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Тимур Иванов, Происшествия, Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ)
Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения
Замминистру обороны Тимуру Иванову грозят 15 лет заключения