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Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве - РИА Новости, 24.04.2024
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10:01 24.04.2024 (обновлено: 11:36 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941944024.html
Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве
Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве - РИА Новости, 24.04.2024
Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили официальное обвинение во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:01
2024-04-24T11:36
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили официальное обвинение во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. &quot;Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения [взятки] в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны&quot;, — сказал собеседник агентства.Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Вину он не признал, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, это друг Иванова и участник преступного сговора. Его также арестовали до 23 июня.По статье "Получение взятки в особо крупном размере" фигурантам дела грозит до 15 лет заключения. Согласно квалифицирующим признакам статьи, сумма взятки превышает миллион рублей — это минимальный порог при особо крупном размере.Иванова задержали накануне вечером. Об этом доложили президенту Владимиру Путину, главу Минобороны Сергея Шойгу заранее поставили в известность.В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html
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Замминистра обороны в Басманном суде
Замминистра обороны в Басманном суде
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происшествия, россия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве

Замминистра обороны Иванову предъявили официальное обвинение во взяточничестве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили официальное обвинение во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«

"Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения [взятки] в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", — сказал собеседник агентства.

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Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Вину он не признал, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, это друг Иванова и участник преступного сговора. Его также арестовали до 23 июня.
По статье "Получение взятки в особо крупном размере" фигурантам дела грозит до 15 лет заключения. Согласно квалифицирующим признакам статьи, сумма взятки превышает миллион рублей — это минимальный порог при особо крупном размере.
Иванова задержали накануне вечером. Об этом доложили президенту Владимиру Путину, главу Минобороны Сергея Шойгу заранее поставили в известность.
В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой".
В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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