https://ria.ru/20240424/ivanov-1941944024.html

Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве

Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве - РИА Новости, 24.04.2024

Замминистра обороны Иванову предъявили обвинение во взяточничестве

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили официальное обвинение во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:01

2024-04-24T10:01

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили официальное обвинение во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения [взятки] в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", — сказал собеседник агентства.Суд арестовал Иванова на два месяца, до 23 июня. Вину он не признал, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, это друг Иванова и участник преступного сговора. Его также арестовали до 23 июня.По статье "Получение взятки в особо крупном размере" фигурантам дела грозит до 15 лет заключения. Согласно квалифицирующим признакам статьи, сумма взятки превышает миллион рублей — это минимальный порог при особо крупном размере.Иванова задержали накануне вечером. Об этом доложили президенту Владимиру Путину, главу Минобороны Сергея Шойгу заранее поставили в известность.В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса.

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Замминистра обороны в Басманном суде Замминистра обороны в Басманном суде 2024-04-24T10:01 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова