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В Бурятии впервые представят буддийские украшения из Эрмитажа - РИА Новости, 19.04.2024
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Религия
 
20:58 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ukrasheniya-1941149716.html
В Бурятии впервые представят буддийские украшения из Эрмитажа
В Бурятии впервые представят буддийские украшения из Эрмитажа - РИА Новости, 19.04.2024
В Бурятии впервые представят буддийские украшения из Эрмитажа
Буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа впервые представят в Бурятии на втором Международном буддийском форуме, который пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:58
2024-04-19T20:58
религия
улан-удэ
республика бурятия
николай i
государственный эрмитаж
российская академия наук
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа впервые представят в Бурятии на втором Международном буддийском форуме, который пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа, сообщила замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева. "На территории современной Бурятии в XIII веке Чингисханом был создан город, который назывался Кондуй, и был сооружен ханский дворец, который был богато декорирован. Архитектурные украшения, сохранившиеся до сей поры и хранящиеся в фондах Государственного Эрмитажа, мы также привезем и будем выставлять впервые у нас в республике. Я думаю, что будет это очень интересно", – сказала она на посвященной форуму пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В 1891 году цесаревич Николай II посетил Бурятию и Забайкалье, где ему подарили множество изделий бурятских мастеров, среди которых были буддийские серебряные скульптуры, алтарные украшения и иконографические образы, которые тоже будут впервые экспонироваться в Бурятии на форуме, добавила Доржиева. Она также рассказала, что среди экспонатов, которые представят на форуме, будет чугунная скульптура Будды Долголетия, изготовленная на Петровском заводе, научные издания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, выставка атласа тибетской медицины и традиционных бурятских ремесел. Планируется организовать и фестиваль восточных единоборств. "У нас одна из лучших федераций ушу в стране, у нас сильная федерация карате. Мы хотели бы провести мастер классы, какие-то публичные лекции, обсуждения. На первом международном форуме было заключено соглашение между Шаолинем и нашей федерацией ушу Республики Бурятия о совместной деятельности. Я думаю, что результаты этой совместной работы мы также сможем продемонстрировать", – сказала она. Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии 17-19 августа 2023 года. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников из 13 стран мира.
https://ria.ru/20230915/buddiyskaya-1896604447.html
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улан-удэ
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улан-удэ, республика бурятия, николай i, государственный эрмитаж, российская академия наук
Религия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Николай I, Государственный Эрмитаж, Российская академия наук
В Бурятии впервые представят буддийские украшения из Эрмитажа

В Бурятии впервые представят буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа впервые представят в Бурятии на втором Международном буддийском форуме, который пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа, сообщила замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.
"На территории современной Бурятии в XIII веке Чингисханом был создан город, который назывался Кондуй, и был сооружен ханский дворец, который был богато декорирован. Архитектурные украшения, сохранившиеся до сей поры и хранящиеся в фондах Государственного Эрмитажа, мы также привезем и будем выставлять впервые у нас в республике. Я думаю, что будет это очень интересно", – сказала она на посвященной форуму пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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В 1891 году цесаревич Николай II посетил Бурятию и Забайкалье, где ему подарили множество изделий бурятских мастеров, среди которых были буддийские серебряные скульптуры, алтарные украшения и иконографические образы, которые тоже будут впервые экспонироваться в Бурятии на форуме, добавила Доржиева.
Она также рассказала, что среди экспонатов, которые представят на форуме, будет чугунная скульптура Будды Долголетия, изготовленная на Петровском заводе, научные издания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, выставка атласа тибетской медицины и традиционных бурятских ремесел.
Планируется организовать и фестиваль восточных единоборств. "У нас одна из лучших федераций ушу в стране, у нас сильная федерация карате. Мы хотели бы провести мастер классы, какие-то публичные лекции, обсуждения. На первом международном форуме было заключено соглашение между Шаолинем и нашей федерацией ушу Республики Бурятия о совместной деятельности. Я думаю, что результаты этой совместной работы мы также сможем продемонстрировать", – сказала она.
Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии 17-19 августа 2023 года. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников из 13 стран мира.
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