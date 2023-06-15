https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html

Хадж: история возникновения, правила и запреты

Хадж 2023: как совершается паломничество в Мекку

Хадж: история возникновения, правила и запреты

Хадж: в чем суть обряда, какова история его зарождения, что должен совершить мусульманин при подготовке к хаджу, на какое время он приходится в 2023 году, в чем РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:41

2023-06-15T14:41

2023-06-15T16:02

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Хадж: в чем суть обряда, какова история его зарождения, что должен совершить мусульманин при подготовке к хаджу, на какое время он приходится в 2023 году, в чем отличия большого паломничества в Мекку от малого (умры), могут ли женщины-мусульманки отправиться в поездку — в материале РИА Новости.ХаджХадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В Коране написано: "Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь" ("Аль-Имран" 3/97). В 2023 году хадж пройдет с 26 июня по 1 июля.Это далеко не туристическая поездка, а испытание. Паломник самостоятельно добирается до места, и персональный трансфер тут не предоставляется, в Каабе (постройка во дворе мечети аль-Харам в Мекке) скапливается огромное количество паломников, особенно сильная давка возникает во время первого побивания шайтана камнями (один из основных ритуалов хаджа), но истинных мусульман это не останавливает, они снова и снова готовы совершать паломничество в Мекку, чтобы ощутить близость к Всевышнему.Этимология понятия "хадж""Хадж" — в переводе с арабского означает сильное намерение, желание, посещение того, кого возвеличили, в исламе это слово имеет конкретное значение: посещение Каабы в Мекке и ее окрестностей (горы Арафат, долин Муздалифа и Мина) для совершения особых богослужений. Паломничество является пятым столпом ислама после шахады (свидетельства о вере в Аллаха и его посланника Мухаммеда), молитвы (намаза), милостыни (закята) и поста (саума)."По легенде, это название произошло от имени Хаджар (жены пророка Ибрахима), которая нашла источник Замзам и семь раз ходила с молитвой между холмами Сафа и Марва", — рассказывает правоверный мусульманин Ринат Исхаков.История происхожденияХадж — уникальное явление, уходящее корнями в глубокую древность. По мусульманскому преданию, культ Каабы и связанные с ним обряды восходят к пророку Адаму: после того, как (Дом) Кааба был построен, ангел вышел с Адамом к горе Арафат и рассказал обо всех обрядах, которые люди должны совершать при хадже. Потом они вдвоем отправились к Каабе сделали обход длиной в неделю. После этого Адам делал хадж еще 40 раз. Коран сообщает, что Кааба — это первое строение, предназначенное для поклонения Аллаху. Оно просуществовало вплоть до потопа, произошедшего при пророке Нухе (Ное), после этого судьба его неизвестна. Возрождение произошло при жизни пророка Ибрахима, который привез свою жену Хаджар и грудного сына Исмаила в безлюдную пустыню, на которой потом вырастет Мекка. Он оставил их у холма, на котором впоследствии будет построен новый Дом (Кааба), а сам вернулся в Палестину.Вскоре, как рассказывает легенда, у Хаджар закончилась вода, но Аллах пожалел их, и на этом месте появился источник Замзам, который сделал пустыню пригодной для проживания. Ибрахим часто приезжал к жене и сыну, во время одного из таких визитов ему было приказано свыше построить дом для служения, который они и возвели вместе с Исмаилом, так возродилась Кааба. После постройки Аллах рассказал пророку правила проведения хаджа. Мекка часто переходила от одного арабского племени к другому, во времена правления племени хузаитов в этих местах стало распространяться язычество, которое сохранялось в той или иной мере вплоть до появления пророка Мухаммеда (потомка Ибрахима и Исмаила), который и основал первое мусульманское государство в городе Медина. После того как мусульмане завоевали Мекку, Мухаммед уничтожил все языческие статуи в Каабе, с этого времени все служения и обряды были посвящены только Аллаху."Только пророк Мухаммед возродил хадж в том виде, который был при пророке Ибрахиме, и сегодня мы, мусульмане, придерживаемся этих правил. В Коране написано: "Возвести людям, что Аллах повелел тем, кто может направиться в этот Дом Аллаха для совершения хаджа, чтобы они отозвались на этот призыв (совершить хадж) и прибыли к Дому пешком или на верблюдах, отощавших от далекого пути" (сура "Аль-Хадж", аят 27). Из Корана мы знаем, что пророк Мухаммед совершил хадж один раз в своей жизни. Он и положил основу и правила, которые упоминаются в священных книгах", — объясняет Ринат Исхаков.Кто обязан совершатьЧеловек, отрицающий обязательность хаджа, не может считаться мусульманином. Если у него была возможность совершить паломничество, но он этого не сделал, то мусульманин после смерти предстанет перед Аллахом в виде ослушника, так как не выполнил свой долг.По словам Рината Исхакова, совершить хадж должен каждый мусульманин при следующих условиях:Виды хаджаСуществует три вида хаджа: аль-ифрад, аль-кыран, ат-таматту.Все паломники, совершающие кыран или таматту, обязаны принести в жертву животное в благодарность за то, что они избавлены от забот двух отдельных поездок.Правила хаджаМаршруты хаджаВылеты паломников-мусульман на хадж проводятся из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Махачкалы, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Назрани, Костромы, Оренбурга, их организуют специальные компании, которые продают туры с питанием и проживанием. Также можно добраться самостоятельно, стоимость авиабилета в 2023 году в среднем составляет 30 тысяч рублей. Регулярное автобусное сообщение осуществляется со всеми соседними государствами, за исключением Ирака. Ежедневно по пять-семь комфортабельных автобусов следуют в Эр-Рияд, Мекку и Джидду из Дубая (ОАЭ), Дохи (Катар), Манамы (Бахрейн), Эль-Кувейта (Кувейт). Также в Саудовскую Аравию ходят паромы из Египта, Судана, Эритреи и Ирана.Когда совершать хаджХадж совершается с начала 12 месяца лунного мусульманского календаря, который называется зуль-хиджа, что в переводе с арабского означает "обладающий паломничеством". В 2023 году хадж длится с 26 июня по 1 июля.Как совершить хаджКаждый мусульманин обязан перед, во время и после паломничества соблюдать определенные правила.ПодготовкаПеред отправлением в паломничество важно приготовиться.Порядок совершенияХадж состоит из ряда обрядов. Чаще всего с паломниками находится гид, который объясняет все тонкости, так как малейшее нарушение порядка может сделать хадж недействительным. Таваф — обряд заключается в обходе вокруг Каабы. Потом необходимо пройти между холмами Сафа и Марва. Самый главный обряд заключается в пребывании в долине Арафат, где, по преданию, встретились Адам и Хавва (Ева), изгнанные из Рая. В этом месте нужно провести весь день, молясь о прощении. На ночлег останавливаются в долине Муздалифа, потом следует посещение долины Мина и побивание шайтана камнями. Этот обряд восходит к истории о жертвоприношении Ибрахима, который по велению Аллаха шел принести в жертву своего сына. По пути ему несколько раз встречался шайтан, который старался отговорить пророка от этого шага. В ответ Ибрахим бросал в него камни, поэтому каждый паломник должен три раза поднять камень и бросить его.Чем завершаетсяЗавершается паломничество главным мусульманским праздником жертвоприношения — Курбан-байрам. Паломники приносят в жертву быка, барана или верблюда, мясо которых потом отправляется голодающим. Если мусульманин не в состоянии принести жертву, он должен соблюдать пост три дня во время хаджа и семь после него. Потом происходит обряд остригания волос у мужчин, после которого нужно вернуться в Мекку, чтобы еще раз обойти Каабу и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва.Ценность хаджаХадж объединяет мусульман, так как ислам придает большое значение теплым отношениям и дружбе внутри мусульманского братства. Именно один раз в год паломники со всего мира встречаются в Мекке и независимо от расы совершают одни и те же ритуалы, смотрят в одну сторону. При соблюдении обрядов отсутствуют какие-либо привилегии, независимо от своего социального положения паломники находятся в одинаковых условиях, это напоминание о том, что перед Богом все равны. Трудности и неудобства в пути учат паломника терпению и стойкости, при встрече с большим количеством единоверцев, мусульманин обязан быть скромным и тактичным. Обряды напоминают о благочестивых предках: пророках и посланниках. Каждый совершающий хадж должен проникнуться вдохновением и верой.Столпы хаджаСуществуют столпы хаджа, при невыполнении паломником даже одного из них хадж считается недействительным.Как совершают хадж женщиныВо время хаджа женщины совершают те же обряды, что и мужчины, кроме подстригания волос. Если женщине меньше 45 лет, ее должен сопровождать мужчина из близких родственников старше 17 лет. Одеваются мусульманки в светлую одежду, оставаясь покрытыми так же, как и в обычные дни, различие состоит лишь в том, что во время паломничества нельзя полностью закрывать лицо и надевать перчатки, закрывающие кисти рук.Одежда для хаджаОдин из обязательных атрибутов хаджа — специальная одежда ихрам, которую надевают все паломники. Состоит она из двух кусков простой ткани, один из которых закрывает ноги до колен, второй надевается на левое плечо."Такие одежды для верующих означают то, что, несмотря на их положение в миру, перед Аллахом они все равны, а также говорит об их чистых помыслах. Переодеваются в такие одежды в особом месте, которое называется микат. Это приблизительно в четырех километрах от Каабы. Однако не считается предосудительным одеться прямо в самолете, если паломник летит издалека. После того как микат пройден, следует прочесть молитву, что означает вхождение в особое состояние ихрама. Это позволяет продолжить дальнейшее совершение ритуала", — рассказывает Ринат Исхаков.Запрещенные действия в хаджеПо словам Рината Исхакова, во время хаджа запрещается причинять вред или боль всему живому (животным, насекомым, растениям, людям), тот, кто совершает паломничество, не должен торговать и делать что-либо относящееся к мирской жизни, запрещены сексуальные отношения и все, что им предшествует, нельзя стричься, бриться, использовать различные благовония, носить драгоценности и украшения, курить. Если происходит нарушение какого-либо пункта, то хадж можно считать несовершенным и недействительным.Отличие хаджа от умрыУмра — это малое паломничество, которое, в отличии от хаджа, может совершаться в любое время. Обряды умры состоят в хождении вокруг Каабы и между холмами Сафа и Марва.

https://ria.ru/20211102/khadzh-1757392091.html

https://ria.ru/20211206/khadzh-1762411312.html

https://ria.ru/20210716/khadzh-1741558157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мекка, медина, хадж, саудовская аравия, религия