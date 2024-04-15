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В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова - РИА Новости, 15.04.2024
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10:17 15.04.2024 (обновлено: 10:56 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова - РИА Новости, 15.04.2024
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова
Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:17
2024-04-15T10:56
происшествия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице. "Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам", - сказали в ведомстве. Кроме того, следствием приняты меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в IQ Plastique. "Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники помещения операционных опечатаны для проведения дополнительных следственных действий", - заключили в ведомстве.В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, тимур хайдаров
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Тимур Хайдаров
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова

СК устанавливает возможных пострадавших от операции в клинике Хайдарова в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.
«
"Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам", - сказали в ведомстве.
Кроме того, следствием приняты меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в IQ Plastique.
"Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники помещения операционных опечатаны для проведения дополнительных следственных действий", - заключили в ведомстве.
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
16 февраля, 21:08
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияТимур Хайдаров
 
 
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