https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова - РИА Новости, 15.04.2024
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова
Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:17
2024-04-15T10:17
2024-04-15T10:56
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице. "Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам", - сказали в ведомстве. Кроме того, следствием приняты меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в IQ Plastique. "Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники помещения операционных опечатаны для проведения дополнительных следственных действий", - заключили в ведомстве.В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, тимур хайдаров
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Тимур Хайдаров
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова
СК устанавливает возможных пострадавших от операции в клинике Хайдарова в Москве
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе
ГСУСК РФ по столице.
«
"Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам", - сказали в ведомстве.
Кроме того, следствием приняты меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в IQ Plastique.
"Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники помещения операционных опечатаны для проведения дополнительных следственных действий", - заключили в ведомстве.
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.