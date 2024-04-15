https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html

В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова

В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова - РИА Новости, 15.04.2024

В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова

Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:17

2024-04-15T10:17

2024-04-15T10:56

происшествия

здоровье - общество

москва

россия

тимур хайдаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следствие в ходе расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве устанавливает иных возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице. "Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам", - сказали в ведомстве. Кроме того, следствием приняты меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в IQ Plastique. "Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники помещения операционных опечатаны для проведения дополнительных следственных действий", - заключили в ведомстве.В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, москва, россия, тимур хайдаров