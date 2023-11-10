https://ria.ru/20231110/krov-1908659829.html

Анализ крови: виды, как подготовиться, рекомендации врачей

Подготовка к анализу крови: можно ли пить воду или кофе перед сдачей

Анализ крови: виды, как подготовиться, рекомендации врачей

Анализ крови — важный метод диагностики и мониторинга здоровья человека. Как правильно подготовиться к сдаче биоматериала для получения достоверных результатов, РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:31

2023-11-10T14:31

2023-11-10T14:31

здоровье - общество

кровь

врачи

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Анализ крови — важный метод диагностики и мониторинга здоровья человека. Как правильно подготовиться к сдаче биоматериала для получения достоверных результатов, можно ли пить воду и другие напитки перед процедурой, за сколько часов нужно не есть, общие рекомендации врачей, — в материале РИА Новости.Подготовка к анализу кровиСдавать кровь следует не только при наличии каких-либо проблем со здоровьем, но и для того, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Правильная подготовка перед анализом может существенно повлиять на точность и достоверность результатов исследования. Независимо от его типа (общий, биохимический, анализ на гормоны и т. д.), существуют правила, которые следует соблюдать."На показатели крови влияют множество факторов в организме человека. Когда мы проводим анализы, то рассчитываем получить максимально объективную информацию", — сообщает врач-терапевт Игорь Алентов.Общие правилаСуществуют клинические рекомендации подготовки к анализам крови. Их выполнение необходимо для получения объективной картины состояния организма."За сутки до исследования необходимо исключить из рациона алкоголь, жирные продукты, воздержаться от физических нагрузок, посещения спортзала, исключить баню и термический прогрев организма", — говорит Елена Спирочкина, врач общей практики, онколог, заведующая терапевтическим отделением.Важно также рассказать врачу обо всех принимаемых лекарственных препаратах.Можно ли пить воду или кофе перед сдачейУтром можно пить простую негазированную воду, но стоит воздержаться от употребления сока, чая, кофе и других напитков, так как это может привести к неправильным результатам тестов.Сколько часов нужно не естьСдавать кровь необходимо утром натощак через 8-12 часов после последнего приема пищи. Это позволит получить более точные показатели.Можно ли курить или пить алкогольЗа сутки до процедуры нельзя употреблять алкоголь и следует отказаться от курения за два часа до сдачи анализов. Пока в крови могут находиться токсические вещества, сдавать анализ нельзя.Физические нагрузкиНакануне сдачи крови необходимо избегать интенсивных физических нагрузок. Елена Спирочкина говорит, что перед процедурой не стоит подниматься по лестнице, это тоже может повлиять на результат. Кровь сдают после 20-30 минут покоя.Лекарства и таблеткиЧто касается приема лекарственных средств, то этот момент необходимо согласовывать непосредственно с лечащим врачом. Только с его разрешения можно отменить препараты, которые принимает пациент."Лучше перенести их прием — утренние таблетки принять сразу после сдачи крови. Однако, если речь о Тироксине в связи с гипотиреозом — его можно принимать как обычно. Также исключение составляют случаи, когда анализ направлен на измерение концентрации лекарства в крови", — поясняет Игорь Алентов.Другие нюансыПо словам врача, перед анализом крови можно чистить зубы, за исключением сдачи крови на сахар. За рекомендациями в каждом конкретном случае стоит обратиться к врачу или специалистам лаборатории, они могут уточнить все требования и дать инструкции по подготовке к анализам.Особенности сдачи крови у детейДетям младшего возраста обычно требуется использование более мелкой иглы для забора крови, чтобы уменьшить дискомфорт."Очень важно, чтобы ребенок не воспринимал взятие крови как угрозу, поэтому накануне желательна психологическая подготовка: детей пугает нечто непривычное и неизведанное, если заранее постараться описать процедуру, то можно свести стресс к минимуму. Попробуйте показать на игрушках, объясните, что это очень необходимо ребенку, чтобы выздороветь", — советует Елена Спирочкина.До 7 летДля детей до 7 лет правила те же, что и для взрослых: можно пить воду натощак, важно исключить любые физические нагрузки. Игорь Алентов дополняет, что некоторые показатели могут меняться после травмы — если ребенок недавно ушибся, следует уточнить у врача, не стоит ли перенести анализ. Однако для большинства исследований это не будет помехой."Вакцинация накануне не повлияет на анализы, но иногда после прививки может подняться температура и возникнет потребность дать ребенку жаропонижающее средство — об этом тоже желательно сообщить врачу-педиатру", — говорит эксперт.До 12 месяцевСледует обратиться к медицинскому персоналу, который будет проводить процедуру сдачи крови, чтобы получить точные инструкции и советы, соответствующие возрасту и индивидуальным особенностям малыша."После того, как вы зашли с ребенком в процедурный кабинет, перед сдачей крови надо дать ему возможность успокоиться и освоиться. В момент забора у малыша должны быть теплые ручки. Маленьких детей во время процедуры важно держать на руках — это их успокаивает и позволяет избежать проблем из-за внезапного движения. Если ребенок на грудном вскармливании, то лучше сдать анализы перед очередным сеансом кормления", — советует Игорь Алентов.Правила сдачи крови для разных анализовО правилах сдачи крови для отдельных видов исследований рассказал Игорь Алентов.Общий анализ кровиПрименяется для диагностики и контроля различных состояний организма человека, отражает количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина и другие важные показатели. Его назначают пациентам при подозрении на заболевания внутренних органов и систем, онкологию, инфекции, заражение паразитами. При сдаче общего анализа крови необходимо соблюдать основные правила. Также допустимо сдавать его днем через четыре часа после легкого приема пищи. Накануне требуется исключить сильные эмоциональные стрессы, физические нагрузки, алкоголь.Биохимический анализ кровиБиохимический анализ (БАК) включает целый набор показателей, поэтому перед его сдачей желательно не допускать никаких нарушений правил, перечисленных выше. Это один из основных методов лабораторной диагностики состояния внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.). С его помощью можно получить информацию об обмене веществ (липидов, белков, углеводов), узнать наличие или отсутствие потребности в микроэлементах.Глюкоза в кровиАнализ на количество глюкозы рекомендуется сдавать строго натощак, после 8-14-часового периода ночного голодания, почистить зубы стоит уже после процедуры."Однако если последний прием пищи был более 14 часов назад, то есть риск получить заниженные показатели. Нужно помнить, что глюкоза интенсивно расходуется во время стресса или физических нагрузок — важно стараться избегать их накануне", — отмечает эксперт.Анализ на гормоныТТГ (исследование функции щитовидной железы) сдается также натощак, через 8-14 часов после еды. Елена Спирочкина уточняет, что при исследованиях гормонального фона забор анализа происходит строго с 8:00 до 10:00 утра. Игорь Алентов поясняет, что мониторинг уровня ТТГ желательно сдавать регулярно в одно и то же время. Накануне также лучше стараться избегать физических нагрузок, травм, стрессов, алкоголя, перед исследованием минимум час воздержаться от курения. Однако если пациент получает заместительную терапию L-тироксином, он может принимать его как обычно утром.Анализ на креатининКреатинин — кислота, принимающая активное участие в энергетическом обмене, происходящем в организме человека. Важно перед сдачей анализа избегать физической нагрузки, травм, алкоголя, которые могут привести к завышенным показателям. Также на уровень креатинина может влиять прием определенных препаратов, например, некоторых антикоагулянтов и лекарств для снижения артериального давления. Допустимо сдавать анализ через четыре часа после легкого перекуса.Анализ на холестеринУровень холестерина в крови человека — один из важных показателей здоровья, за которым необходимо внимательно следить. Перед сдачей желательно избегать употребления жирных продуктов, следует за трое суток исключить всю жирную и жареную пищу, масло. При приеме лекарств для снижения холестерина, важно проконсультироваться с врачом о необходимости или возможности приостановки их принятия.Также стоит уточнить у специалиста перед исследованием индивидуальные рекомендации, если такие необходимы.Рекомендации врачейРегулярные медицинские осмотры и анализы крови являются важными для профилактики и раннего выявления различных заболеваний. Сдача крови может помочь выявить потенциальные проблемы и отклонения в организме даже в отсутствие симптомов и своевременно начать лечение.Для получения точных рекомендаций по подготовке перед анализом крови необходимо обратиться к врачу или специалистам лаборатории, так как некоторые исследования могут иметь свои специфические требования. Важно следовать указанным инструкциям относительно мер предосторожности и подготовки к анализам и соблюдать рекомендации.Итак, после получения направления на анализ крови специалисты советуют:

https://ria.ru/20230419/krov-1866424207.html

https://ria.ru/20230221/nauka-1853148950.html

https://ria.ru/20221108/krov-1830040837.html

https://ria.ru/20221028/belok-1827629839.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, кровь, врачи