https://ria.ru/20241227/sutulost-1819571349.html

Побеждаем сутулость: причины возникновения и комплекс упражнений

Сутулость: как исправить нарушение осанки у взрослых и подростков, причины, лечение

Побеждаем сутулость: причины возникновения и комплекс упражнений

Сутулость — избыточный изгиб грудного отдела позвоночника назад. Исправить это нарушение осанки поможет лечебная гимнастика, плавание, физиотерапия, ношение... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:03:00+03:00

2024-12-27T14:03:00+03:00

2024-12-27T14:03:00+03:00

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Сутулость — избыточный изгиб грудного отдела позвоночника назад. Исправить это нарушение осанки поможет лечебная гимнастика, плавание, физиотерапия, ношение корсета и другие методы.ПатанатомияСутулость представляет собой нарушение осанки, при котором позвоночник искривлен в грудном отделе. Эту патологию еще называют функциональным кифозом. Распознать такой дефект несложно. У сутулого человека плечи округлые, они уходят вниз, а шея и голова вытянуты вперед. Грудная клетка малоподвижная и сильно сдавленная, а живот — выпячен.Как и другие нарушения осанки, сутулость часто появляется еще в раннем детстве или подростковом возрасте. Но встречается эта деформация и у взрослых. Патология сопровождается ограниченностью амплитуды движений, болями в спине, нарушением координации. И несмотря на то, что дефект является внешним, он часто приводит к психологическим проблемам. Это неуверенность в себе, стеснительность и замкнутость.Нарушения осанки могут возникать по разным причинам — от ослабленных мышц спины до малоподвижного образа жизни. Искривление позвоночника поддается исправлению консервативными методами. Однако эта терапия эффективна на ранних стадиях сутулости и молодом возрасте. Избавиться от деформации после 25 лет, когда позвоночный стол уже сформировался, гораздо сложнее. В любом случае лечение будет требовать комплексного подхода.ПричиныСутулость бывает врожденной и приобретенной. Патологическая деформация — врожденная аномалия, которая может быть связана с нарушениями в развитии позвоночника и тазобедренного, коленного сустава. Искривление позвоночника возникает по разным причинам:Также деформация может появляться на фоне плоскостопия или рахита, остеопороза, межпозвоночной грыжи и других дегенеративных изменений в суставах. Гораздо реже проблема возникает на фоне аутоиммунных заболеваний, после операции на позвоночнике и не только.ПатогенезВ детском и подростковом возрасте основными провоцирующими факторами является постоянное ношение тяжестей на одном плече, неправильное освещение рабочего места, неудобная поза во время чтения, сна. Причиной деформации у ребенка может стать и быстрый рост, когда мышцы не "успевают" за вытянувшимся позвоночником. Поэтому мускулатура не может обеспечить хорошую поддержку спине. Еще к одной распространенной причине развития сутулости у детей является сколиоз.У взрослых мужчин и женщин сутулость часто возникает при сидячей работе, когда человек долгое время проводит в одной позе. Из-за недостатка физической активности мышцы спины ослабевают, в результате пациент начинает горбиться. У представителей сильного пола эта проблема также может появляется из-за излишней развитости грудных мышц, когда в спортзале атлет не уделяет достаточно внимания мускулатуре спины.СимптомыПри сутулости позвоночник настолько отклоняется от нормального положения, что спина кажется дугообразной в верхней части. Кроме внешних изменений, деформация напоминает о себе выраженным дискомфортом, мышечной слабостью и болями как в спине, так и в пояснице, плечах. Пациент может страдать от быстрой утомляемости, одышки и других проявлений недомогания.Симптомы функционального кифоза связаны с нарушением биомеханики. Из-за неправильного распределения нагрузки амплитуда движений пациента значительно ограничена. Ему с трудом дается выполнение даже несложных задач. А при выраженной деформации параллельно может наблюдаться нарушение функций внутренних органов. При компрессии корешков спинного мозга нарушения часто сопровождаются появлением слабости в ногах.КлассификацияКак уже говорилось, сутулость бывает врожденной, появившейся вследствие нарушения внутриутробного развития, а также приобретенной. То есть — сформировавшейся в течение жизни человека. Но выделяют и другие разновидности кифоза:Существуют и другие виды деформаций позвоночника. Точно определить тип искривления, а также выраженность нарушения сможет лишь врач-ортопед или другой специалист.Последствия и осложненияНесмотря на то, что сутулость кажется многим лишь внешним дефектом, при значительном искривлении позвоночника у пациентов могут возникать осложнения. Они связаны с неблагоприятным влиянием деформации на работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. К наиболее распространенным явлениям относятся:При функциональном кифозе мышечная ткань утрачивает свои функциональные способности. Поэтому наиболее частым осложнением при искривлении позвоночника является остеохондроз. А уже на его фоне могут возникать межпозвоночные грыжи, протрузии. Как считают специалисты, развитие остеохондроза при сутулости — лишь вопрос времени.ДиагностикаУстановить диагноз и определить степень выраженности функционального кифоза поможет врач-ортопед. Специалист должен выполнить визуальный осмотр, чтобы оценить положение позвоночника, его соответствие норме. С помощью функциональных тестов он определит мышечную силу, степень чувствительности покровов. При необходимости также может потребоваться консультация невролога и других профильных специалистов. Например, травматолога.Для постановки диагноза ортопед обязательно должен провести опрос пациента. В ходе беседы он сможет установить причину появления деформации, свяжет ее наличие с перенесенными травмами или операциями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Подтвердить нарушение позволяют различные методы диагностики — магнитно-резонансная томография, рентгенография, томография. Иногда используется и ультразвуковое исследование, дуплексное сканирование и другие способы.ЛечениеМетоды лечения функционального кифоза зависит от тяжести патологии и других факторов. Чаще всего с проблемой борются консервативными способами. Они помогут исправить нарушения осанки у детей, а у взрослых обойтись без хирургического вмешательства удастся на ранних стадиях развития искривления.Убрать избыточный изгиб позвоночника можно с помощью лечебной гимнастики, занятий плаванием или аквааэробикой. В комплекс обычно включают также физио- и кинезиотерапию, мануальную терапию. При выраженных болевых ощущениях пациенту могут назначить медикаментозное лечение. А в домашних условиях бороться с деформациями помогут занятия йогой, пилатесом, утренняя зарядка.Медикаментозная терапия при сутулости традиционно используется для снятия воспаления и мышечных спазмов, болевого синдрома, отечности. Обычно ее назначают на ранних этапах лечения искривления позвоночника, а после нормализации состояния подбирают пациенту общеукрепляющие средства, препараты кальция.В период интенсивного роста детей и подростков для коррекции деформаций развития плечевого пояса и всевозможных нарушений осанки может назначаться ношение специального корсета. Его могут использовать для устранения искривления позвоночника и взрослые. Корсет помогает добиться физиологически правильного положения позвоночника, вернуть тонус мышцам и разгрузить грудной отдел. Эти изделия различаются по степени жесткости, области фиксации, функциональному назначению.В среднем корсеты рекомендуют носить не меньше 6 часов в сутки. Они не сковывают движений, не доставляют дискомфорта и незаметны под одеждой. Подбирать корректирующее средство нужно вместе с врачом.Плавание и ЛФКВодные процедуры доказали высокую эффективность в борьбе с функциональным кифозом любой степени тяжести. Аквааэробика и плавание отлично укрепляет мышечный корсет, затрагивая даже глубинные слои мышц. Но в то же время тренировки в воде не перегружают ослабленный организм. Занятия в бассейне полезны для людей любого возраста, потому что они быстро снимают спазмы мышц, укрепляют иммунитет, повышают тонус кожи.Для лечения сутулости можно использовать лечебную и дыхательную гимнастики. Они восстанавливают баланс мышечных структур, воздействуя как на гипертрофированные, так и на атрофированные мышцы. В результате укрепляется мускулатура, повышается выносливость, восстанавливается подвижность тела.Занятия лечебной гимнастикой пойдут на пользу при функциональном кифозе, если соблюдать основные рекомендации:Начинать заниматься и ЛФК, и плаванием при сутулости нужно после консультации со специалистом. Все движения необходимо выполнять плавно, не допуская резких движений. Нельзя тренироваться при появлении болевых ощущений и стараться сразу же выполнить все подходы из выбранной программы.ФизиотерапияЛечебная гимнастика и другие методы терапии при функциональном кифозе могут дополняться физиотерапевтическими процедурами. Они назначаются для снятия мышечного спазма и перенапряжения, стимуляции кровообращения, расслабления позвоночника и повышение двигательных возможностей. Физиотерапия существенно улучшает качество жизни, помогает добиться увеличения работоспособности. Сеансы направлены на улучшение питания тканей, высвобождение межпозвоночных дисков, активизацию процессов восстановления и профилактики дистрофических изменений.Упражнения от сутулостиВ домашних условиях или в дополнение к консервативной терапии можно использовать комплексы из базовых, общеукрепляющих упражнений. Выполнять их для красивой осанки нужно 2-3 раза в неделю. Они подходят не только для борьбы с нарушениями осанки, но и для профилактики искривления позвоночника, остановки развития заболевания.Упражнения для коррекции сутулости должны быть направлены на укрепление мышц спины и ягодиц, растягивание мышц грудного отдела. Их нужно выполнять после короткой разминки, чтобы снизить риск появления травм. Завершать тренировку должны упражнения из йоги, растяжки. Они также полезны для повышения гибкости.ПрофилактикаЧтобы осанка оставалась красивой в любом возрасте, необходимо уделять особое внимание профилактике сутулости. Она должна начинаться с выработки навыка сохранения физиологически правильной позы. Для поддержания здоровья спины нужно сбалансированно питаться, по необходимости — принимать поливитаминные комплексы и препараты с содержанием кальция.Базовые правила профилактики сутулости для детей и взрослых должны включать:Вовремя заметив нарушение осанки и обратившись к врачу, можно исправить искривление позвоночника в короткие сроки и без тяжелых последствий для здоровья. В самых сложных случаях лечение сутулости включает оперативное вмешательство. Однако к хирургическому устранению деформаций прибегают лишь тогда, когда консервативная терапия не принесла результатов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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