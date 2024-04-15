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В Хабаровском крае открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В Хабаровском крае открыли новый фельдшерско-акушерский пункт - РИА Новости, 15.04.2024

В Хабаровском крае открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Хабаровского края по национальному проекту "Здравоохранение", объект здравоохранения был построен менее, РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:56

2024-04-15T06:56

2024-04-15T06:57

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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Хабаровского края по национальному проекту "Здравоохранение", объект здравоохранения был построен менее, чем за год, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "В селе Шереметьево Вяземского района начал работать новый ФАП! Современное медучреждение рассчитано на прием 25 пациентов в смену и построено по нацпроекту "Здравоохранение", инициированному нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Стоимость объекта, который был возведен менее чем за год, - более 74 миллионов рублей", - написал Дегтярев. Он отметил, что теперь местным жителям доступна квалифицированная медпомощь. В ФАПе для этого есть все необходимое оборудование, в том числе дефибриллятор, портативные аппараты для искусственной вентиляции легких, новый аппарат ЭКГ. Также были закуплены портативные аппараты для измерения уровня холестерина, гемоглобина, глюкозы в крови. Лечат пациентов местные специалисты - фельдшер и медицинская сестра. Заведующая ФАПом Владлена Носулич трудоустроена по программе "Земский фельдшер" три года назад, уточнил губернатор. Как сообщает правительство региона, в небольшом поселке Шереметьево проживает 450 человек, включая 130 детей. До строительства нового ФАПа медпомощь жители получали в приспособленном ветхом здании, которое не подлежало капитальному ремонту. Строительство началось в середине 2023 года. ФАП, площадь которого больше 220 квадратных метров, включает несколько медкабинетов, помещение для хранения лекарств и комнату временного пребывания для пациентов с отдельным выходом на улицу для инфекционных больных. Для удобства обслуживания вызовов на дому в распоряжение медперсонала планируется передать новый автомобиль LADA Niva, который не так давно поступил в районную больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, приводятся в сообщении слова главврача Вяземской центральной районной больницы Елены Стороженко. Имеются планы по получению лицензии на розничную торговлю в ФАПе лекарственными препаратами. Фельдшер прошел обучение и получил сертификат на осуществление фармацевтической деятельности. Правительство региона обращает внимание, что медпомощь жителям поселения также оказывают медработники поликлиники Вяземской районной больницы, включая неотложную и экстренную помощь. По отдаленным поседениям района по плавающему графику курсируют передвижные мобильные комплексы, включая передвижной флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет, диагностический комплекс. Принимает пациентов медицинская бригада, состоящая из узких специалистов ЦРБ и Консультативно-диагностического центра "Вивея" (Хабаровск).

https://ria.ru/20240408/khabarovsk-1938507232.html

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