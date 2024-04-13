https://ria.ru/20240413/mechet-1939683846.html

Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана"

Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 13.04.2024

Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана"

Праздник Ураза-байрам у Мемориальной мечети Москвы в предстоящие выходные закроет программу действовавшего в период мусульманского поста Рамадан социального... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:30

2024-04-13T00:30

2024-04-13T00:30

религия

москва

россия

турция

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939007836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de5c7b4efc1ad2d11882e2a8985e052.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Праздник Ураза-байрам у Мемориальной мечети Москвы в предстоящие выходные закроет программу действовавшего в период мусульманского поста Рамадан социального проекта "Шатер Рамадана", сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов."У Мемориальной мечети Москвы в субботу и воскресенье состоится закрытие социального проекта "Шатер Рамадана", его мы завершим праздником "Ураза-байрам". Фестиваль реализуется Духовным управлением мусульман Москвы и WANDI Group. На фестивале примут участие представители Палестины, Ливана, Турции, Киргизии, Казахстана и других стран и двух десятков регионов РФ, которые представят детям и их родителям гастрономическую, культурную, развлекательную и другие программы", - рассказал муфтий Ильдар Алятдунов.По его словам, основной темой праздника станет популяризация семейных ценностей и воспитание молодежи в духе российских традиций."Площадка мероприятия будет разделена на несколько тематических зон. Будут организованы благотворительный аукцион от фонда "Закят", мы представим предметы искусства, коллекции одежды, косметики и аксессуары, дизайнерские открытки, занимательную площадку с активностями и аниматорами и многое другое. Проект адресован не только последователям ислама, а всем, кто пожелает прийти и подарить своим детям весенний праздник", - отметил Ильдар Аляутдинов.Он также отметил, что социальный проект "Шатер Рамадана" по традиции стал заметным явлением в столице."Это результат совместной работы Духовного управления мусульман и Правительства Москвы. Мы благодарны властям за такое сотрудничество", - сказал муфтий Аляутдинов.Шатер проводится у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве в 19-й раз. Это международный проект с участием Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции, Ирана и других стран. Особое внимание организаторы проекта уделят участникам СВО и их семьям. Всего в течение месяца Шатер посетят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240407/ramadan-1928267663.html

https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html

https://ria.ru/20240408/mechet-1938584534.html

москва

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, турция, религия