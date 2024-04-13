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Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 13.04.2024
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Религия
 
00:30 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/mechet-1939683846.html
Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана"
Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 13.04.2024
Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана"
Праздник Ураза-байрам у Мемориальной мечети Москвы в предстоящие выходные закроет программу действовавшего в период мусульманского поста Рамадан социального... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:30
2024-04-13T00:30
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Праздник Ураза-байрам у Мемориальной мечети Москвы в предстоящие выходные закроет программу действовавшего в период мусульманского поста Рамадан социального проекта "Шатер Рамадана", сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов."У Мемориальной мечети Москвы в субботу и воскресенье состоится закрытие социального проекта "Шатер Рамадана", его мы завершим праздником "Ураза-байрам". Фестиваль реализуется Духовным управлением мусульман Москвы и WANDI Group. На фестивале примут участие представители Палестины, Ливана, Турции, Киргизии, Казахстана и других стран и двух десятков регионов РФ, которые представят детям и их родителям гастрономическую, культурную, развлекательную и другие программы", - рассказал муфтий Ильдар Алятдунов.По его словам, основной темой праздника станет популяризация семейных ценностей и воспитание молодежи в духе российских традиций."Площадка мероприятия будет разделена на несколько тематических зон. Будут организованы благотворительный аукцион от фонда "Закят", мы представим предметы искусства, коллекции одежды, косметики и аксессуары, дизайнерские открытки, занимательную площадку с активностями и аниматорами и многое другое. Проект адресован не только последователям ислама, а всем, кто пожелает прийти и подарить своим детям весенний праздник", - отметил Ильдар Аляутдинов.Он также отметил, что социальный проект "Шатер Рамадана" по традиции стал заметным явлением в столице."Это результат совместной работы Духовного управления мусульман и Правительства Москвы. Мы благодарны властям за такое сотрудничество", - сказал муфтий Аляутдинов.Шатер проводится у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве в 19-й раз. Это международный проект с участием Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции, Ирана и других стран. Особое внимание организаторы проекта уделят участникам СВО и их семьям. Всего в течение месяца Шатер посетят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240407/ramadan-1928267663.html
https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html
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Мероприятия у Мемориальной мечети Москвы завершат проект "Шатер Рамадана"

Ураза-байрам у Мемориальной мечети Москвы завершит программу "Шатра Рамадана"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВерующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам
Верующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Праздник Ураза-байрам у Мемориальной мечети Москвы в предстоящие выходные закроет программу действовавшего в период мусульманского поста Рамадан социального проекта "Шатер Рамадана", сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов.
"У Мемориальной мечети Москвы в субботу и воскресенье состоится закрытие социального проекта "Шатер Рамадана", его мы завершим праздником "Ураза-байрам". Фестиваль реализуется Духовным управлением мусульман Москвы и WANDI Group. На фестивале примут участие представители Палестины, Ливана, Турции, Киргизии, Казахстана и других стран и двух десятков регионов РФ, которые представят детям и их родителям гастрономическую, культурную, развлекательную и другие программы", - рассказал муфтий Ильдар Алятдунов.
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По его словам, основной темой праздника станет популяризация семейных ценностей и воспитание молодежи в духе российских традиций.
"Площадка мероприятия будет разделена на несколько тематических зон. Будут организованы благотворительный аукцион от фонда "Закят", мы представим предметы искусства, коллекции одежды, косметики и аксессуары, дизайнерские открытки, занимательную площадку с активностями и аниматорами и многое другое. Проект адресован не только последователям ислама, а всем, кто пожелает прийти и подарить своим детям весенний праздник", - отметил Ильдар Аляутдинов.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Он также отметил, что социальный проект "Шатер Рамадана" по традиции стал заметным явлением в столице.
"Это результат совместной работы Духовного управления мусульман и Правительства Москвы. Мы благодарны властям за такое сотрудничество", - сказал муфтий Аляутдинов.
Шатер проводится у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве в 19-й раз. Это международный проект с участием Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции, Ирана и других стран. Особое внимание организаторы проекта уделят участникам СВО и их семьям. Всего в течение месяца Шатер посетят более 50 тысяч человек.
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