https://ria.ru/20240412/peskov-1939602962.html
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:32
2024-04-12T13:32
2024-04-12T13:45
эстония
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. "Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.
https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, дмитрий песков, московский патриархат, русская православная церковь, в мире
Эстония, Россия, Дмитрий Песков, Московский Патриархат, Русская православная церковь, В мире
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Песков: заявление главы МВД Эстонии об РПЦ вряд ли можно отнести к умным
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.