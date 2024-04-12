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В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024
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13:32 12.04.2024 (обновлено: 13:45 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peskov-1939602962.html
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:32
2024-04-12T13:45
эстония
россия
дмитрий песков
московский патриархат
русская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. "Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.
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эстония, россия, дмитрий песков, московский патриархат, русская православная церковь, в мире
Эстония, Россия, Дмитрий Песков, Московский Патриархат, Русская православная церковь, В мире
В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ

Песков: заявление главы МВД Эстонии об РПЦ вряд ли можно отнести к умным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Вчера, 10:38
 
ЭстонияРоссияДмитрий ПесковМосковский ПатриархатРусская православная церковьВ мире
 
 
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