https://ria.ru/20240412/peskov-1939602962.html

В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ

В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024

В Кремле прокомментировали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ

Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:32

2024-04-12T13:32

2024-04-12T13:45

эстония

россия

дмитрий песков

московский патриархат

русская православная церковь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. "Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.

https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эстония, россия, дмитрий песков, московский патриархат, русская православная церковь, в мире