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Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан
Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан - РИА Новости, 12.04.2024
Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан
Побывать на Международной космической станции удалось 280 гражданам из 23 стран: больше всего гостей МКС - среди обладателей паспорта США, России и Японии,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Побывать на Международной космической станции удалось 280 гражданам из 23 стран: больше всего гостей МКС - среди обладателей паспорта США, России и Японии, свидетельствуют данные агентств "Роскосмос" и NASA, которые изучило РИА Новости. Так, на МКС побывало 167 американцев. Наибольшее число полетов - у астронавта Майкла Лопес-Алегриа, посетившего станцию пять раз. По четыре визита - у его коллег: Стивена Боуэна, Марка Келли, Ричарда Мастраккио, Фредерика Стеркоу, Пегги Уитсон и Джеффри Уильямса. На втором месте по числу граждан на МКС находится Россия. По данным "Роскосмоса" за ноябрь прошлого года, полет на станцию совершили 59 человек, а в начале марта этого года на космическом корабле SpaceX Crew-8 на станцию прибыл еще один россиянин - космонавт Александр Гребенкин. Таким образом, на МКС отметились 60 наших соотечественников. При этом сразу трем космонавтам, по данным "Роскосмоса", удалось побывать на МКС пять раз - это Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко. Япония расположилась на третьем месте рейтинга - Международную космическую станцию посетили 11 ее граждан. Также в пятерку лидеров вошли Канада (девять человек) и Италия (шесть человек). Кроме того, на МКС побывали по четыре человека с паспортами Франции и Германии. По два человека отправили на станцию Саудовская Аравия, ОАЭ и Швеция. А еще ее посетили по одному гражданину Бразилии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Испании, Израиля, ЮАР, Турции, Казахстана, Южной Кореи, Малайзии, Белоруссии и Дании. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток".
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россия, япония, канада, ричард мастраккио, джеффри уильямс, александр гребенкин, роскосмос
Наука, Россия, Япония, Канада, Ричард Мастраккио, Джеффри Уильямс, Александр Гребенкин, Роскосмос
Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан
"Роскосмос": Россия входит в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан