https://ria.ru/20240412/mks-1939486392.html

Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан

Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан - РИА Новости, 12.04.2024

Россия вошла в тройку лидеров по числу побывавших на МКС граждан

Побывать на Международной космической станции удалось 280 гражданам из 23 стран: больше всего гостей МКС - среди обладателей паспорта США, России и Японии,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:10

2024-04-12T02:10

2024-04-12T04:43

наука

россия

япония

канада

ричард мастраккио

джеффри уильямс

александр гребенкин

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_0:174:2560:1614_1920x0_80_0_0_cb8ea52d66285e7e829f3f9f08f17ce4.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Побывать на Международной космической станции удалось 280 гражданам из 23 стран: больше всего гостей МКС - среди обладателей паспорта США, России и Японии, свидетельствуют данные агентств "Роскосмос" и NASA, которые изучило РИА Новости. Так, на МКС побывало 167 американцев. Наибольшее число полетов - у астронавта Майкла Лопес-Алегриа, посетившего станцию пять раз. По четыре визита - у его коллег: Стивена Боуэна, Марка Келли, Ричарда Мастраккио, Фредерика Стеркоу, Пегги Уитсон и Джеффри Уильямса. На втором месте по числу граждан на МКС находится Россия. По данным "Роскосмоса" за ноябрь прошлого года, полет на станцию совершили 59 человек, а в начале марта этого года на космическом корабле SpaceX Crew-8 на станцию прибыл еще один россиянин - космонавт Александр Гребенкин. Таким образом, на МКС отметились 60 наших соотечественников. При этом сразу трем космонавтам, по данным "Роскосмоса", удалось побывать на МКС пять раз - это Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко. Япония расположилась на третьем месте рейтинга - Международную космическую станцию посетили 11 ее граждан. Также в пятерку лидеров вошли Канада (девять человек) и Италия (шесть человек). Кроме того, на МКС побывали по четыре человека с паспортами Франции и Германии. По два человека отправили на станцию Саудовская Аравия, ОАЭ и Швеция. А еще ее посетили по одному гражданину Бразилии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Испании, Израиля, ЮАР, Турции, Казахстана, Южной Кореи, Малайзии, Белоруссии и Дании. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток".

https://ria.ru/20240412/pozdravlenie-1939479594.html

https://ria.ru/20231120/mks-1910470022.html

россия

япония

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, канада, ричард мастраккио, джеффри уильямс, александр гребенкин, роскосмос