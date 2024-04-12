https://ria.ru/20240412/buddiyskiy-1939655451.html
Буддийский фестиваль оказался востребован в Москве, считают организаторы
Буддийский фестиваль оказался востребован в Москве, считают организаторы - РИА Новости, 12.04.2024
Буддийский фестиваль оказался востребован в Москве, считают организаторы
Буддийский фестиваль благой удачи в Москве оказался очень востребованным, рассказала РИА Новости один из организаторов фестиваля, директор фонда “Сохраним... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:20
2024-04-12T16:20
2024-04-12T16:20
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Буддийский фестиваль благой удачи в Москве оказался очень востребованным, рассказала РИА Новости один из организаторов фестиваля, директор фонда “Сохраним Тибет” Юлия Жиронкина.Буддийский центр “Ганден Тендар Линг” и фонд “Сохраним Тибет” с 7 по 14 апреля проводят в Москве “Буддийский фестиваль благой удачи”. На фестивале можно поклониться помещенные в ступу частицы праха Будды Шакьямуни, которую буддистам России передал в 2011 году Далай-лама.“Мы очень рады, что первый Буддийский фестиваль благой удачи, который мы проводим в Москве, оказался таким востребованным. В нашем городе много буддистов из традиционных буддийских регионов России и из других стран, много людей, просто интересующихся учением Будды. Нам хотелось создать для них особое пространство, где каждый мог бы погрузиться в атмосферу большого буддийского монастыря, которого пока нет в Москве, не уезжая при этом в Бурятию, Калмыкию или Туву”, – рассказала РИА Новости Жиронкина.На фестивале, в числе прочего, можно переписать буддийские сутры, создать самому ца-ца, и принять участие в общем начитывании буддийских текстов и мантр, которое в буддизме служит источником доброй удачи и заслуг.В воскресенье на нем по традиции пройдет церемония благословения животных, которую проведет глава делегации гималайских монахов. А участники фестиваля смогут с животными обойти построенную на фестивале особое изображение из песка, построенное специально для этого – мандалу Будды Медицины, что с точки зрения буддизма способствует накоплению заслуг. После этого мандалу разрушат: это делается для того, чтобы продемонстрировать непостоянство всего сущего.Фестиваль посвящен памяти выдающегося буддийского учителя ламы Сопы Ринпоче, неоднократно посещавшего Россию, он ушел из жизни в апреле 2023 года. Гостям представят фотовыставку о жизни буддийского учителя, а также документальные фильмы. А 13 апреля 2024 года, в годовщину ухода ламы из жизни, российские ученики соберутся, чтобы почтить его память, прочитать молитвы о его скорейшем перерождении.
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html
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РИА Новости
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Религия, Москва, Россия, Религия
Буддийский фестиваль оказался востребован в Москве, считают организаторы
Директор фонда "Сохраним Тибет": фестиваль благой удачи оказался востребованным
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Буддийский фестиваль благой удачи в Москве оказался очень востребованным, рассказала РИА Новости один из организаторов фестиваля, директор фонда “Сохраним Тибет” Юлия Жиронкина.
Буддийский центр “Ганден Тендар Линг” и фонд “Сохраним Тибет” с 7 по 14 апреля проводят в Москве “Буддийский фестиваль благой удачи”. На фестивале можно поклониться помещенные в ступу частицы праха Будды Шакьямуни, которую буддистам России
передал в 2011 году Далай-лама.
“Мы очень рады, что первый Буддийский фестиваль благой удачи, который мы проводим в Москве, оказался таким востребованным. В нашем городе много буддистов из традиционных буддийских регионов России и из других стран, много людей, просто интересующихся учением Будды. Нам хотелось создать для них особое пространство, где каждый мог бы погрузиться в атмосферу большого буддийского монастыря, которого пока нет в Москве, не уезжая при этом в Бурятию, Калмыкию или Туву”, – рассказала РИА Новости Жиронкина.
На фестивале, в числе прочего, можно переписать буддийские сутры, создать самому ца-ца, и принять участие в общем начитывании буддийских текстов и мантр, которое в буддизме служит источником доброй удачи и заслуг.
В воскресенье на нем по традиции пройдет церемония благословения животных, которую проведет глава делегации гималайских монахов. А участники фестиваля смогут с животными обойти построенную на фестивале особое изображение из песка, построенное специально для этого – мандалу Будды Медицины, что с точки зрения буддизма способствует накоплению заслуг. После этого мандалу разрушат: это делается для того, чтобы продемонстрировать непостоянство всего сущего.
Фестиваль посвящен памяти выдающегося буддийского учителя ламы Сопы Ринпоче, неоднократно посещавшего Россию, он ушел из жизни в апреле 2023 года. Гостям представят фотовыставку о жизни буддийского учителя, а также документальные фильмы. А 13 апреля 2024 года, в годовщину ухода ламы из жизни, российские ученики соберутся, чтобы почтить его память, прочитать молитвы о его скорейшем перерождении.