https://ria.ru/20240409/vystavka-1938836300.html

В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ

В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024

В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ

В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "История великого подвига", посвященной 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:25

2024-04-09T14:25

2024-04-09T14:25

азербайджан

россия

баку

госдума рф

русская православная церковь

севастополь

гейдар алиев (политик)

ирек зиннуров

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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "История великого подвига", посвященной 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. "Выставка посвящена 77-й дивизии, созданной в Азербайджане. На выставке представлены фотографии и путь этой дивизии. Кстати, в 1974 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева был установлен мемориальный комплекс на месте боев у подножия Сапун-горы, у шоссе Севастополь — Ялта. Скульптором монумента является азербайджанский художник Омар Эльдаров", - сказал руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.В ходе мероприятия экс-депутат Госдумы Павел Шперов рассказал об участии уроженцев Азербайджана, воинов 77-й стрелковой Симферопольской дивизии и их огромном вкладе в общую победу. В мероприятии приняли участие депутаты парламента Азербайджана, представители посольства России в Баку, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, обществ соотечественников, молодежных и культурных общественных объединений, научно-образовательного сообщества, потомки воинов-освободителей.

https://ria.ru/20240121/krym-1922572817.html

азербайджан

россия

баку

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азербайджан, россия, баку, госдума рф, русская православная церковь, севастополь, гейдар алиев (политик), ирек зиннуров