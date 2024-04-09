В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ
В Баку открылась выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ
© Sputnik / Kemale AliyevaПосетители на открытии выставки "80 лет освобождения Крыма. История великого подвига" в Баку
© Sputnik / Kemale Aliyeva
Посетители на открытии выставки "80 лет освобождения Крыма. История великого подвига" в Баку
БАКУ, 9 апр – РИА Новости. В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "История великого подвига", посвященной 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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"Выставка посвящена 77-й дивизии, созданной в Азербайджане. На выставке представлены фотографии и путь этой дивизии. Кстати, в 1974 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева был установлен мемориальный комплекс на месте боев у подножия Сапун-горы, у шоссе Севастополь — Ялта. Скульптором монумента является азербайджанский художник Омар Эльдаров", - сказал руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.
В ходе мероприятия экс-депутат Госдумы Павел Шперов рассказал об участии уроженцев Азербайджана, воинов 77-й стрелковой Симферопольской дивизии и их огромном вкладе в общую победу. В мероприятии приняли участие депутаты парламента Азербайджана, представители посольства России в Баку, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, обществ соотечественников, молодежных и культурных общественных объединений, научно-образовательного сообщества, потомки воинов-освободителей.
Выставка продлится до 12 мая 2024 года.
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