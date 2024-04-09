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В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024
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14:25 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/vystavka-1938836300.html
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ
В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "История великого подвига", посвященной 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:25
2024-04-09T14:25
азербайджан
россия
баку
госдума рф
русская православная церковь
севастополь
гейдар алиев (политик)
ирек зиннуров
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БАКУ, 9 апр – РИА Новости. В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "История великого подвига", посвященной 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. "Выставка посвящена 77-й дивизии, созданной в Азербайджане. На выставке представлены фотографии и путь этой дивизии. Кстати, в 1974 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева был установлен мемориальный комплекс на месте боев у подножия Сапун-горы, у шоссе Севастополь — Ялта. Скульптором монумента является азербайджанский художник Омар Эльдаров", - сказал руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.В ходе мероприятия экс-депутат Госдумы Павел Шперов рассказал об участии уроженцев Азербайджана, воинов 77-й стрелковой Симферопольской дивизии и их огромном вкладе в общую победу. В мероприятии приняли участие депутаты парламента Азербайджана, представители посольства России в Баку, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, обществ соотечественников, молодежных и культурных общественных объединений, научно-образовательного сообщества, потомки воинов-освободителей.
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азербайджан, россия, баку, госдума рф, русская православная церковь, севастополь, гейдар алиев (политик), ирек зиннуров
Азербайджан, Россия, Баку, Госдума РФ, Русская православная церковь, Севастополь, Гейдар Алиев (политик), Ирек Зиннуров
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ

В Баку открылась выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы ВОВ

© Sputnik / Kemale AliyevaПосетители на открытии выставки "80 лет освобождения Крыма. История великого подвига" в Баку
Посетители на открытии выставки 80 лет освобождения Крыма. История великого подвига в Баку - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Kemale Aliyeva
Посетители на открытии выставки "80 лет освобождения Крыма. История великого подвига" в Баку
Читать ria.ru в
БАКУ, 9 апр – РИА Новости. В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "История великого подвига", посвященной 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Выставка посвящена 77-й дивизии, созданной в Азербайджане. На выставке представлены фотографии и путь этой дивизии. Кстати, в 1974 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева был установлен мемориальный комплекс на месте боев у подножия Сапун-горы, у шоссе Севастополь — Ялта. Скульптором монумента является азербайджанский художник Омар Эльдаров", - сказал руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.
В ходе мероприятия экс-депутат Госдумы Павел Шперов рассказал об участии уроженцев Азербайджана, воинов 77-й стрелковой Симферопольской дивизии и их огромном вкладе в общую победу. В мероприятии приняли участие депутаты парламента Азербайджана, представители посольства России в Баку, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, обществ соотечественников, молодежных и культурных общественных объединений, научно-образовательного сообщества, потомки воинов-освободителей.

Выставка продлится до 12 мая 2024 года.

Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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АзербайджанРоссияБакуГосдума РФРусская православная церковьСевастопольГейдар Алиев (политик)Ирек Зиннуров
 
 
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