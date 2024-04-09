https://ria.ru/20240409/soborovanie-1938780163.html

Соборование: что это такое и как подготовиться

Соборование: что это такое и как подготовиться - РИА Новости, 09.04.2024

Соборование: что это такое и как подготовиться

Таинство соборования, которое часто проводят в храмах Русской церкви во время Великого поста, может помочь лучше подготовиться к празднику Воскресения Христова, РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:17

2024-04-09T11:17

2024-04-09T11:22

религия

религия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Таинство соборования, которое часто проводят в храмах Русской церкви во время Великого поста, может помочь лучше подготовиться к празднику Воскресения Христова, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.История соборованияСоборование (елеосвящение) – одно из таинств, совершаемых в православной церкви. Во время соборования священник молится о прощении грехов и избавлении от болезней тех, кто участвует в таинстве, и помазывает елеем (раствор растительного масла и вина или воды, который предварительно освящается) лоб, грудь, нос, щеки, кисти рук с двух сторон, иногда болящие места человека. Во время таинства, которое может длится не один час, читают отрывки из Евангелия и Апостола и специальные молитвы. В Русской церкви соборование принято совершать во время поста, чаще всего именно Великого поста, который в этом году проходит с 18 марта по 4 мая (если считать со Страстной неделей)."Издревле таинство соборования совершалось только над тяжело больными людьми – и для этого есть прямое указание в послании апостола Иакова: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему", - рассказал отец Максим Первозванский.Так, к больному в дом призывали семерых священников (название "соборование" происходит от того, что это таинство совершает не один, а собор священников), они совершали соответствующий чин с семью помазаниями, чтениями семью отрывков из Апостола и Евангелия."По вере Церкви, человек мог получить исцеление. А в Католической церкви, напротив, соборование стало таинством, напутствующим умирающего", - отметил отец Максим.Около ста лет назад в Русской церкви появилась традиция соборования для всех желающих, "поскольку есть представление, что у нас болезни бывают не только телесные, но и душевные, духовные", добавил протоиерей."Сейчас соборование воспринимается верующими не только как средство исцеления от тяжелых болезней, но и шире: на соборование приходят, если есть какие-то хронические болезни или просто - для здоровья, ведь все мы не слишком здоровы и духовно, и телесно. Мне, например, нравится эта практика, когда раз в год Великим постом люди соборуются, несмотря на свое самочувствие: хорошее или плохое. Это дает, как мне кажется, дополнительную полноту Великому посту, осознание, что все, что возможно, перед Пасхой сделал – исповедовался, причастился, пособоровался. То есть это ещё одна возможность лучше подготовиться к празднику Воскресения Христова", - сказал Первозванский.Таинство это обычно совершают в пост, поскольку молитвы, которые произносят, в основном с просьбой к Богу о прощении болящему грехов, "а пост – это время, кода мы особенно просим у Бога прощение грехов", добавил священник.Что происходит на соборованиеВо время таинства семь раз читают Евангелие, зажигают семь свечей, по традиции после прочтения каждого отрывка задувают одну свечу. "Но последнее скорее часть обряда, для памяти, это не имеет отношения непосредственно к таинству. Само соборование длится минимум час, но зачастую дольше, я был на соборовании, которое длилось 5-6 часов. После соборования есть традиция раздавать верующим оставшийся елей. Им мажут больные места, а можно - это ведь растительное масло - употреблять его и в пищу. Если же соборуют тяжелобольного человека, при смерти, то после смерти елей выливают в гроб", - рассказал протоиерей.Также на соборовании, как и на исповеди, молятся о прощении грехов, а в конце священник открывает Евангелие, кладет его на голову болеющего текстом вниз, "или, если много народу, простирает его над головами молящихся и молится о прощении грехов".Вместе с тем, он предостерег от того, чтобы заменять исповедь соборованием. "Соборование не замена исповеди. Все-таки центральным и главным для христианина является исповедь и причастие - в том числе и для исцеления. Христианство учит о том, что наши телесные болезни часто являются следствием грехов. Потому раскаяние в грехах, прекращение греховной жизни и совершение добрых дел является важной стороной исцеления", – подчеркнул отец Максим.На практике, продолжил он, когда священник приходит к больному, совершает три таинства: исповедь, соборование и причащение. "Если вы приходите на соборование в храм, надо перед или после соборования исповедоваться и причаститься. Правда, если человек регулярно причащается, например, раз в неделю или чаще, то специально к соборованию исповедь и причастие необязательно приурочивать", - советует священник.Такое, по его мнению, чтобы участвовать в соборовании, не нужно брать благословение священника, "то есть человек сам решает, болен ли он духовно или физически, понимает, что ему пора пособороваться"."Как правило, для участия в соборовании в храмах установлено рекомендованное пожертвование, обычно небольшое – несколько сот рублей. Но если возможности заплатить нет, можно обратиться к священнику с просьбой пособороваться бесплатно. В храме, где я служу, вы можете просто прийти и встать в ряду соборующихся - никто справку или чек спрашивать не будет", - заключил собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия