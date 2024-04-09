https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html

Ракета "Ангара"

Ракета "Ангара" - РИА Новости, 09.04.2024

Ракета "Ангара"

Семейство ракет-носителей (РН) "Ангара" – это новейшие российские ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, создаваемые на основе... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T00:30

2024-04-09T00:30

2024-04-09T00:30

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ангара (ракета)

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Семейство ракет-носителей (РН) "Ангара" – это новейшие российские ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, создаваемые на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.Государственными заказчиками комплекса "Ангара" являются Госкорпорация "Роскосмос" и Минобороны России, головным предприятием-разработчиком – ГКНПЦ имени Хруничева.Проект "Ангара" берет свое начало в первой половине 1990-х годов, когда в России был объявлен конкурс на создание космического ракетного комплекса тяжелого класса. Его необходимость объяснялась тем фактом, что после распада СССР часть предприятий космической отрасли, а также космодром Байконур оказались за пределами России. Поэтому с точки зрения стратегической безопасности страна нуждалась в ракетах, которые бы целиком производились в России и запускались с российских космодромов. В 1994 году в конкурсе победил проект ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.Старт проекту положил указ президента РФ Бориса Ельцина от 6 января 1995 года "О создании космического ракетного комплекса "Ангара", в котором реализация проекта была определена "задачей особой государственной важности". В развитие этого указа в августе 1995 года вышло постановление правительства "О мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса "Ангара", определявшее генеральный план-график дальнейших работ.На подготовительном этапе концепция несколько раз менялась, пока в 1997 году конструкторы не пришли к нынешнему варианту, который представляет собой ракету-носитель на базе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями.Первоначально проектом предусматривалось создание ракет в следующих вариантах: легком – "Ангара-1.2", среднем – "Ангара-А3", тяжелом – "Ангара-А5" (модификация "А5М" – модернизированная), а также повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В" (в настоящее время в стадии проектной проработки). В апреле 2019 года стало известно, что "Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"). Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей – УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты- носителя.Универсальный ракетный модуль представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 (разработан НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко, Московская область, город Химки), УРМ-2 – двигателем РД-0124А (разработан в Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), Воронеж). В версии "Ангара-А5В" планируется использовать двигатель РД-0150 разработки КБХА"Ангара-1.2" имеет две ступени, "Ангара-А5" – три. При этом в легкой версии ракеты используются два универсальных блока: УРМ-1 в качестве первой ступени и УРМ-2 в качестве второй. В свою очередь "Ангара-А5" состоит из шести блоков: в первой ступени четыре УРМ-1, во второй – один УРМ-1, в третьей – один УРМ-2.Согласно данным, указанным на сайте "Роскосмоса", стартовая масса "Ангары-1.2" – приблизительно 171 тонна, грузоподъемность – 3,5 тонны; стартовая масса "Ангары-А5" – примерно 773 тонны, грузоподъемность – 24-24,5 тонны; стартовая масса "Ангара-А5В" – примерно 815 тонн, грузоподъемность – 37,5 тонны.Одно из важнейших отличий нового поколения носителей в том, что в ракетах-носителях семейства "Ангара" не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающем к космодрому регионе, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.Уникальные технические решения позволяют с одной пусковой установки осуществлять пуск всех РН семейства "Ангара".Первый пуск ракеты-носителя "Ангара - 1.2" легкого класса состоялся 9 июля 2014 года. Полет проходил согласно утвержденной циклограмме по баллистической траектории над территорией России. После старта и последующего отделения первой и второй ступеней, на участке работы второй ступени произошел сброс головного обтекателя. Первая ступень и головной обтекатель упали в заданный район южной части Баренцева моря. Спустя 21 минуту после старта неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки со второй ступенью ракеты попал в заданный район полигона Кура на полуострове Камчатка, на расстоянии 5700 км от места старта. 23 декабря 2014 года состоялся первый испытательный пуск РН тяжелого класса "Ангара-А5". Ракета "Ангара-А5.1Л", первая летная версия тяжелой "Ангары А5, оснащенная разгонным блоком "Бриз-М", успешно вывела габаритно-массовый макет космического аппарата на геостационарную орбиту высотой 35,8 тысячи километров.На сегодняшний день состоялись три пуска легкой и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области.Ожидается, что первый пуск "Ангары-А5В" состоится после 2028 года.В 2018 году на космодроме Восточный (Амурская область) началось строительство стартового комплекса для "Ангары". В декабре 2023 года "Роскосмос" сообщил, что комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на космодроме Восточный с использованием электрозаправочного макета носителя завершены.Создание космического ракетного комплекса "Ангара" является одним из приоритетных направлений развития национальной системы средств выведения, основанной на использовании исключительно российского научно-промышленного потенциала, а также является задачей особой государственной важности. Его ввод в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, байконур (город), роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета), космос