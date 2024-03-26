https://ria.ru/20240326/angara-a5-1935801838.html
Первый пуск "Ангары- А5" с космодрома Восточный состоится 6-10 апреля
Первый пуск "Ангары- А5" с космодрома Восточный состоится 6-10 апреля - РИА Новости, 26.03.2024
Первый пуск "Ангары- А5" с космодрома Восточный состоится 6-10 апреля
Первую в истории космодрома Восточный ракету "Ангара" установили на стартовый стол перед планирующимся в апреле пуском, старт намечен на 6-10 апреля, сообщил во РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:11
2024-03-26T07:11
2024-03-26T10:10
плесецк
архангельская область
роскосмос
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Первую в истории космодрома Восточный ракету "Ангара" установили на стартовый стол перед планирующимся в апреле пуском, старт намечен на 6-10 апреля, сообщил во вторник "Роскосмос". "Сегодня на космодроме Восточный первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" вывезена на стартовый комплекс. С помощью транспортно-установочного агрегата ракета была доставлена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки 1А", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс с ракет "Ангара" на Восточном). В госкорпорации уточнили, что решение о вывозе и продолжении комплексных испытаний ракеты на стартовом комплексе принято после успешного завершения комплексных испытаний на техническом комплексе космодрома. После испытаний на стартовом комплексе будет принято решение о пуске. "Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой планируется в период с 6 по 10 апреля 2024 года", - добавили в "Роскосмосе". Госкорпорция 20 марта сообщила, что ракета тяжелого класса "Ангара-А5" собрана. В конфигурации для первого старта с Восточного она оснащена разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой. Ранее о том, что старт состоится в период с 6 по 10 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту). На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20231001/angara-a5v-1899697363.html
https://ria.ru/20240325/soyuz-1935720805.html
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плесецк, архангельская область, роскосмос
Плесецк, Архангельская область, Роскосмос
Первый пуск "Ангары- А5" с космодрома Восточный состоится 6-10 апреля
"Роскосмос": пуск "Ангары- А5" с космодрома Восточный состоится 6-10 апреля
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Первую в истории космодрома Восточный ракету "Ангара" установили на стартовый стол перед планирующимся в апреле пуском, старт намечен на 6-10 апреля, сообщил во вторник "Роскосмос".
«
"Сегодня на космодроме Восточный первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" вывезена на стартовый комплекс. С помощью транспортно-установочного агрегата ракета была доставлена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки 1А", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс с ракет "Ангара" на Восточном).
В госкорпорации уточнили, что решение о вывозе и продолжении комплексных испытаний ракеты на стартовом комплексе принято после успешного завершения комплексных испытаний на техническом комплексе космодрома. После испытаний на стартовом комплексе будет принято решение о пуске.
"Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой планируется в период с 6 по 10 апреля 2024 года", - добавили в "Роскосмосе".
Госкорпорция 20 марта сообщила, что ракета тяжелого класса "Ангара-А5" собрана. В конфигурации для первого старта с Восточного она оснащена разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.
Ранее о том, что старт состоится в период с 6 по 10 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк
в Архангельской области
. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".