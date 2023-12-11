https://ria.ru/20231211/ispytaniya-1915036931.html

На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары"

На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары" - РИА Новости, 11.12.2023

На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары"

Комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на космодроме Восточный с использованием электрозаправочного макета носителя завершены,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:06

2023-12-11T12:06

2023-12-11T12:06

наука

роскосмос

ангара (ракета)

космос - риа наука

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на космодроме Восточный с использованием электрозаправочного макета носителя завершены, сообщил в понедельник "Роскосмос". "В Космическом центре "Восточный" на стартовой площадке для ракет тяжелого класса "Ангара" завершились комплексные испытания с изделием "Ангара-НЖ", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятий госкорпорации провели все необходимые проверки в рамках первого этапа испытаний. "Штатно отработала система термостатирования электрозаправочного макета, а также успешно проведены электрические проверки. Расчет осуществил частичную и полную заправку макета компонентами ракетного топлива — жидким кислородом и нафтилом. Заправочные системы отработали без замечаний", - подчеркнули в "Роскосмосе". Уточняется, что после завершения всех операций с "Ангарой-НЖ" и слива компонентов ракетного топлива, её перевели в горизонтальное положение и отвезли на техническую позицию в монтажно-испытательном комплексе. Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Макет "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) – представляет собой точную копию ракеты со всеми системами, которые используются во время подготовки ракет к пуску. Первый полёт "Ангары-А5" с нового космодрома ожидается в первом квартале 2024 года.

https://ria.ru/20231129/aysberg-1912588290.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука