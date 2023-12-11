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На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары" - РИА Новости, 11.12.2023
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Наука
 
12:06 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ispytaniya-1915036931.html
На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары"
На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары" - РИА Новости, 11.12.2023
На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары"
Комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на космодроме Восточный с использованием электрозаправочного макета носителя завершены,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:06
2023-12-11T12:06
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на космодроме Восточный с использованием электрозаправочного макета носителя завершены, сообщил в понедельник "Роскосмос". "В Космическом центре "Восточный" на стартовой площадке для ракет тяжелого класса "Ангара" завершились комплексные испытания с изделием "Ангара-НЖ", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятий госкорпорации провели все необходимые проверки в рамках первого этапа испытаний. "Штатно отработала система термостатирования электрозаправочного макета, а также успешно проведены электрические проверки. Расчет осуществил частичную и полную заправку макета компонентами ракетного топлива — жидким кислородом и нафтилом. Заправочные системы отработали без замечаний", - подчеркнули в "Роскосмосе". Уточняется, что после завершения всех операций с "Ангарой-НЖ" и слива компонентов ракетного топлива, её перевели в горизонтальное положение и отвезли на техническую позицию в монтажно-испытательном комплексе. Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Макет "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) – представляет собой точную копию ракеты со всеми системами, которые используются во время подготовки ракет к пуску. Первый полёт "Ангары-А5" с нового космодрома ожидается в первом квартале 2024 года.
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роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука
Наука, Роскосмос, Ангара (ракета), Космос - РИА Наука
На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары"

На космодроме Восточный завершились испытания инфраструктуры для ракет "Ангара"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на космодроме Восточный с использованием электрозаправочного макета носителя завершены, сообщил в понедельник "Роскосмос".
"В Космическом центре "Восточный" на стартовой площадке для ракет тяжелого класса "Ангара" завершились комплексные испытания с изделием "Ангара-НЖ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты предприятий госкорпорации провели все необходимые проверки в рамках первого этапа испытаний.
"Штатно отработала система термостатирования электрозаправочного макета, а также успешно проведены электрические проверки. Расчет осуществил частичную и полную заправку макета компонентами ракетного топлива — жидким кислородом и нафтилом. Заправочные системы отработали без замечаний", - подчеркнули в "Роскосмосе".
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Уточняется, что после завершения всех операций с "Ангарой-НЖ" и слива компонентов ракетного топлива, её перевели в горизонтальное положение и отвезли на техническую позицию в монтажно-испытательном комплексе.
Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Макет "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) – представляет собой точную копию ракеты со всеми системами, которые используются во время подготовки ракет к пуску. Первый полёт "Ангары-А5" с нового космодрома ожидается в первом квартале 2024 года.
 
НаукаРоскосмосАнгара (ракета)Космос - РИА Наука
 
 
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