https://ria.ru/20231226/angara-1918145568.html
Ракета "Ангара" получит многоразовые ступени
Ракета "Ангара" получит многоразовые ступени - РИА Новости, 26.12.2023
Ракета "Ангара" получит многоразовые ступени
Ракета тяжёлого класса "Ангара" будет оснащаться возвращаемыми многоразовыми ступенями, сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:57
2023-12-26T12:57
2023-12-26T12:59
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ракета тяжёлого класса "Ангара" будет оснащаться возвращаемыми многоразовыми ступенями, сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук. "На сегодня нельзя сказать, что мы отказались полностью от многоразовости, просто мы переходим немного на другие технологии. Новые ракеты-носители, которые создаются в нашем государстве, они тоже будут иметь определённую многоразовость. Это и ракета "Ангара", это и ракета "Амур-СПГ", они тоже будут иметь возвращаемые ступени многоразовые", - сказал Нестечук в документальном фильме, посвящённом многоразовому кораблю "Буран". Ранее гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет "Ангара") Алексей Варочко сообщил, что в рамках эскизного проекта разработчики подтвердили возможность создания ракеты "Ангара-А5В" (наиболее грузоподъёмная версия ракеты с водородной третьей ступенью) с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней. "Ангара" - семейство экологически чистых ракет. Изначально предполагалось, что в него войдут носители лёгкого, среднего и тяжёлого классов, а также повышенной грузоподъёмности ("Ангара-А5В"). Уже состоялись шесть пусков ракеты, в том числе три старта лёгкой "Ангары-А1.2" в рамках испытаний с космодрома Плесецк в Архангельской области. О планах дальнейших полётов "Ангары" с Плесецка не сообщалось. Первый пуск с космодрома Восточный пройдёт в 2024 году, это будет тяжёлая "Ангара-А5". Планируется, что в дальнейшем её сменит "Ангара-А5М", способная выводить на несколько тонн больше. Продолжается разработка "Ангары-А5В", её пуски намечены после 2028 года.
https://ria.ru/20231225/kosmonavtika-1917941961.html
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Космос - РИА Наука, Россия, ЦЭНКИ
Ракета "Ангара" получит многоразовые ступени
Нестечук: ракета "Ангара" будет оснащаться возвращаемыми многоразовыми ступенями
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ракета тяжёлого класса "Ангара" будет оснащаться возвращаемыми многоразовыми ступенями, сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.
"На сегодня нельзя сказать, что мы отказались полностью от многоразовости, просто мы переходим немного на другие технологии. Новые ракеты-носители, которые создаются в нашем государстве, они тоже будут иметь определённую многоразовость. Это и ракета "Ангара", это и ракета "Амур-СПГ", они тоже будут иметь возвращаемые ступени многоразовые", - сказал Нестечук в документальном фильме, посвящённом многоразовому кораблю "Буран".
Итоги года в космонавтике: станции РОС быть, подготовка к пуску "Ангары"
Ранее гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет "Ангара") Алексей Варочко
сообщил, что в рамках эскизного проекта разработчики подтвердили возможность создания ракеты "Ангара-А5В" (наиболее грузоподъёмная версия ракеты с водородной третьей ступенью) с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет. Изначально предполагалось, что в него войдут носители лёгкого, среднего и тяжёлого классов, а также повышенной грузоподъёмности ("Ангара-А5В"). Уже состоялись шесть пусков ракеты, в том числе три старта лёгкой "Ангары-А1.2" в рамках испытаний с космодрома Плесецк
в Архангельской области
.
О планах дальнейших полётов "Ангары" с Плесецка не сообщалось. Первый пуск с космодрома Восточный пройдёт в 2024 году, это будет тяжёлая "Ангара-А5". Планируется, что в дальнейшем её сменит "Ангара-А5М", способная выводить на несколько тонн больше.
Продолжается разработка "Ангары-А5В", её пуски намечены после 2028 года.
Историк назвал событие, сохранившее в 90-е годы российскую космонавтику